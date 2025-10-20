Πυρά αντιπολίτευσης για τις προκλήσεις Μαρινάκη

Τι είπε η αντιπολίτευση για τις προειδοποιήσεις του για τον Άγνωστο Στρατιώτη ότι «από τη στιγμή που θα ψηφιστεί, το κράτος οφείλει να τηρήσει τους νόμους, αλίμονο εάν ψηφίζαμε κάτι που δεν θα το εφαρμόσουμε»

Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η συνολική κυβερνητική πολιτική μεθόδευση για το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Συντάγματος, με την οποία επιχειρείται αφενός να μειωθούν σε συχνότητα και ένταση οι κινητοποιήσεις μπροστά στη Βουλή, προς ισχυροποίηση των ήδη στενών δεσμών της με το ακροδεξιό μέρος του εκλογικού σώματος, και αφετέρου να καταγραφεί κυβερνητική εκδίκηση απέναντι στο θρίαμβο στον οποίο οδηγήθηκε ο Πάνος Ρούτσι, τραγικός πατέρας του θύματος του εγκλήματος των Τεμπών Ντένις Ρούτσι, μετά από την 23ήμερη απεργία πείνας του. Ιδιαίτερη κριτική προκάλεσαν μάλιστα, οι απειλές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι, με εξαίρεση τα ονόματα των θυμάτων που γράφτηκαν στο έδαφος και που θα αφεθούν άθικτα, οποιαδήποτε άλλη πρόσβαση στο χώρο με σκοπό διαμαρτυρίας, θα ντιμετωπίζεται από την ΕΛΑΣ.

Ως γνωστόν ο κ. Μαρινάκης στο πλαίσιο της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών τόνισε: «Να επαναλάβω πως για ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα δεν θα κάνουμε κάποια a priori επιθετική ενέργεια για να μην επωφεληθούν οι γνωστοί άγνωστοι του πολιτικού συστήματος. Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί, το κράτος οφείλει να τηρήσει τους νόμους. Αλίμονο εάν ψηφίζαμε κάτι που δεν θα το εφαρμόσουμε. Το μήνυμα μας είναι πως δεν θα μπούμε στη διαδικασία μίας στείρας, άχαρης και πονηρής από την πλευρά της αντιπολίτευσης αντιπαράθεσης. Η ερώτηση θα είναι απλή: συμφωνούν τα κόμματα να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ των πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, ναι ή όχι;». Κάλυψε, εξάλλου, απόλυτα τον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, μετά τις χυδαιότητές του κατά των νεκρών των Τεμπών. Παρακάτω οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Κώστας Τσουκαλάς - ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας. Έφτασε στο ύψιστο σημείο ανευθυνότητας να εργαλειοποιήσει ακόμα και τα εθνικά θέματα για να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ. Με μοναδικό στόχο να διευθετήσει η κυβέρνηση τις εσωτερικές υπουργικές κόντρες, επέλεξε πάλι να διχάσει τον ελληνικό λαό για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θέτοντας ψευτοδιλήμματα και να επιτεθεί στους γονείς των Τεμπών. Η κυβέρνηση ματαιοπονεί, αν θεωρεί ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα για να μη συζητήσουμε την οικονομία, την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες. Σε σχέση με το εργασιακό νομοσχέδιο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει στις χθεσινές μας επισημάνσεις ομολογώντας ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση ψεύδεται για τη μη υποχρεωτικότητα του 13ωρου.

Επέμεινε όμως στα fake news του Υπουργείου Εργασίας που αποκάλυψε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος για τον ανακριβή ισχυρισμό της κυρίας Κεραμέως περί κλαδικής σύμβασης που "προβλέπει" 13ωρο και εξαήμερο, παρά την διάψευση τόσο της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας όσο και από το ίδιο το κείμενο της κλαδικής σύμβασης, που αναφέρεται ρητά σε ωράριο 39 ωρών την εβδομάδα , δηλαδή όχι μόνο σε παραπάνω ώρες αλλά και σε λιγότερες από το νόμιμο ωράριο. Για τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και την κυβέρνηση δεν υπάρχει όριο στο ψέμα».

ΣΥΡΙΖΑ:

«Η κυβέρνηση φέρνει μια νομοθετική ρύθμιση για να εκδικηθεί τη μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, για να απαγορέψει στους γονείς των θυμάτων να γράφουν τα ονόματα των παιδιών τους, που με εγκληματικό τρόπο σκοτώθηκαν. Επικαλείται ψευδώς τον σεβασμό στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Θυμόμαστε πόσο σέβεται το μνημείο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, θυμόμαστε τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, όπου η ΝΔ και η Χρυσή Αυγή συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και ένα τμήμα των διαδηλωτών προσπάθησαν να εισβάλουν στη Βουλή, βεβηλώνοντας το μνημείο. Τους προειδοποιούμε,

θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη που θα διεκδικήσει κάτι τόσο δίκαιο και ανθρώπινο, όπως ο Πάνος Ρούτσι, στο μέλλον. Τους προειδοποιούμε, θα είμαστε δίπλα στους γονείς και στους επιζήσαντες όταν θα γράφουν ξανά τα ονόματα των 57 στο συγκεκριμένο σημείο. Ο αυταρχισμός και η έπαρση του κ. Μητσοτάκη έχουν εξαγριώσει όλη την κοινωνία. Οι τραμπικής έμπνευσης νομοθετικές του πρωτοβουλίες δείχνουν την αλαζονεία του αλλά και τον συντηρητισμό του».

Μαρία Κομνηνάκα - ΚΚΕ:

«Η κυβέρνηση συνεχίζει να εργαλειοποιεί και να προσβάλει μ’ αυτόν τον τρόπο το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με στόχο τον περιορισμό και την καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων. Η τροπολογία που εμπλέκει, μεταξύ άλλων, τις Ένοπλες Δυνάμεις να επιβάλλουν την τάξη απέναντι στον “εχθρό λαό” είναι απαράδεκτη κι ακόμα κι αν την περάσει η κυβέρνηση, θα αναγκαστεί να την πάρει πίσω υπό το βάρος των λαϊκών κινητοποιήσεων».