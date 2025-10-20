Αθήνα, 19°C
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
Δεν συμμερίζεται τις προσδοκίες από την εκλογή Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα το ΚΚΕ

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
«Παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια», σχολιάζει χαρακτηριστικά την εκλογή Ερχιουρμάν ο Περισσός.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης αλλά και την συμπολίτευση, ο Περισσός βλέπει με επιφυλακτικότητα την εκλογική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα.

«Το ΚΚΕ δεν συμμερίζεται τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή του Τουφάν Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος, άλλωστε παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια» επισημαίνει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Παίρνουμε υπόψη την ιστορική εμπειρία, τη στενή σχέση των ηγετών των κατεχομένων εδαφών με το τουρκικό κράτος και την πολιτική του, τις δηλώσεις του νεοεκλεγέντα, ότι θα κινείται σε συνεννόηση με την τουρκική κυβέρνηση, τη θέση του περί "δύο λαών" που παραπέμπει στη λογική των δύο κρατών. Παραμένουν οι επικίνδυνες θέσεις για τα "δύο συνιστώντα κράτη" ως βάση τυχόν διαπραγματεύσεων και είναι σε εξέλιξη ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις και απαράδεκτα διχοτομικά σχέδια».

«Τα γεγονότα τονίζουν την αναγκαιότητα της πάλης για Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, ένα και όχι δύο κράτη, με μια και μόνη κυριαρχία, μια ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς κατοχικά και άλλα στρατεύματα και βάσεις, χωρίς εγγυητές και προστάτες, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με τον λαό κυρίαρχο» υπογραμμίζει το ΚΚΕ καταλήγοντας.

