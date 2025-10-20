Σφυροκόπημα ΣΥΡΙΖΑ σε Τσιάρα για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των πληρωμών σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Οι αγρότες βρίσκονται στο έλεος της ανικανότητας της κυβέρνησης, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, αναφορικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη καταβολή των αγροτικών πληρωμών.

Όπως γνωστοποιεί το τμήμα αγροτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και ο βουλευτής Βασίλης Κόκκαλης, η βασική ενίσχυση για το 2025 καταβάλλεται ήδη από τις 16 Οκτωβρίου σε άλλες ευρωπαϊκές, ενώ εδώ επικρατεί καθυστέρηση και πλήρης αβεβαιότητα για το χρόνο καταβολής τους, την ίδια στιγμή που υπάρχουν, ακόμα, τεράστιες εκκρεμότητες, συνολικά, από τις πληρωμές του 2024.

«Το πρόσφατο φιάσκο, όπου καταβλήθηκαν μόλις 17,5 εκατ. ευρώ για εκκρεμότητες του 2024, που ξεπερνούσαν τα 80 εκατ., δείχνει το μέγεθος της τραγικής κατάστασης που επικρατεί», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί δριμεία κριτική στον υπουργό Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, σχετικά με τις καθυστερήσεις που έχει προαναγγείλει, επικαλούμενος τους ελέγχους που πραγματοποίουν οι ευρωπαϊκές αρχές στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αυτόν που έκανε ο Olaf την περασμένη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται πως ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας είχε διαμηνύσει πως θα γίνουν πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι τέλος Οκτωβρίου (12 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις σε καλλιέργειες που καταστράφηκαν στη Θεσσαλία από τα φερτά υλικά της κακοκαιρίας «Ντάνιελ», ενώ 63 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν ως εφάπαξ ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για την κάλυψη του κόστους των ζωοτροφών), ενώ ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε στους γαλάζιους βουλευτές ότι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή 70% της ενιαίας ενίσχυσης και μέχρι τέλη Δεκεμβρίου η εξόφληση, υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα πάνε καλά με τον έλεγχο της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία έχει προτείνει και έχει δεσμευτεί για μια νέα αγροτική πολιτική με σχέδιο, αξιοπιστία, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Μια νέα αγροτική πολιτική, που θα καταστήσει την ελληνική ύπαιθρο πεδίο ζωής, παραγωγής, προοπτικής και ελπίδας και όχι αρένα σκανδάλων, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης, όπως είναι σήμερα, με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης Μητσοτάκη», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.