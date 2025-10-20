Καθοριστική εβδομάδα για ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά

Αντιμέτωπα με ένα κρίσιμο σταυροδρόμι έχουν βρεθεί τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, που καλούνται να λύσουν τους… λογαριασμούς με το μέλλον τους. Θρυαλλίδα των εξελίξεων αποτέλεσε η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα αλλά και οι πολιτικές εξελίξεις που αναμένονται από το νέο έτος.

Ξεκινώντας από το κόμμα του οποίου βουλευτής ήταν μέχρι πρότινος ο πρώην πρωθυπουργός, έντονο είναι το ενδιαφέρον για την επικείμενη Πολιτική Γραμματεία την τρέχουσα εβδομάδα. Σε κλίμα βαθιάς ανησυχίας αφού το δημοσκοπικό ποσοστό 3,3% στην πρόθεση ψήφου (από την εταιρεία MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού OPEN) δεν είναι μήνυμα που μπορείς να προσπεράσεις. Οι απώλειες φαίνεται πως συνεχίζονται, αξίζει να σημειωθεί, αφού από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας έναν μήνα πριν κατεγράφη πτώση 0,7%.

Η αμηχανία μετά την παραίτηση Τσίπρα είναι έκδηλη, ενώ κλειστά κρατούν τα χαρτιά τους στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας που θα ήθελαν πιο μεγάλες αποστάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό, πιθανώς δε με πιο σκληρές διατυπώσεις.

Αλλα στελέχη διατυπώνουν την απορία αν ο Σωκράτης Φάμελλος, που επίσης κρατά κλειστά τα χαρτιά του, θα παραμείνει στη σημερινή γραμμή ευνοϊκής ουδετερότητας ή αν, αντιθέτως, θα θελήσει να προσεγγίσει εκείνους που δεν βλέπουν με… καλό μάτι την επανενεργοποίηση Τσίπρα.

Υπάρχουν όμως και εκείνοι που παίρνουν δημοσίως θέση, προληπτικώς θα έλεγε κανείς, όπως ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Στέργιος Καλπάκης (στο ACTION24): «Η γραμμή που εκφράστηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο ότι δεν θα είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα, ότι οι πορείες θα είναι παράλληλες και όχι αντιπαραθετικές, και ότι στόχος είναι να υπάρξει ευρύτερη σύγκλιση και συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων είναι η σωστή και η ενδεδειγμένη». Και πρόσθεσε: «Αν πήγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε μια λογική σύγκρουσης, αντιπαράθεσης, αντιπαλότητας με τον Αλέξη Τσίπρα και τον έλεγε “διασπαστή” -γιατί ακούστηκαν και τέτοιες φωνές τις πρώτες μέρες- αυτή τη στιγμή δεν θα είχε μείνει τίποτα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους» ξεκαθάρισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, σημειωτέον, και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης: «Μπορεί να μην είμαστε (σ.σ. με τον πρ. πρωθυπουργό) στην ίδια κομματική στέγη, αλλά έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών, αξιών και οραμάτων» ανέφερε (μιλώντας στην Κυριακάτικη Kontra), με την ταυτόχρονη επισήμανση πως «έχει ιδιαίτερη σημασία η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ότι ίσως σύντομα στο μέλλον να συναντηθούμε, καθώς επίσης και ότι η κίνησή του είναι κίνηση υπερβατική. Πρέπει να σταθούμε στη μεγάλη εικόνα, όλοι μας» κάλεσε.

Την ίδια ώρα να ισορροπήσει στο… ναρκοπέδιο αυτό επιχειρεί ο Σωκράτης Φάμελλος: με σκληρή αντικυβερνητική ατζέντα (ενδεικτικά την περασμένη εβδομάδα για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το αντεργατικό νομοσχέδιο), ενώ από σήμερα περιοδεύει σε Δράμα, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.

Στην Πατησίων

Αντίστοιχα κρίσιμα είναι τα 24ωρα και στη Νέα Αριστερά: το αναβληθέν λόγω κοινοβουλευτικών - κομματικών υποχρεώσεων Πολιτικό Γραφείο της προηγούμενης εβδομάδας θα συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα. Η πολιτική συμμαχιών είναι το μείζον θέμα στην Πατησίων: Λαϊκό Μέτωπο με προγραμματική σύγκλιση, άνοιγμα διαύλων με τον Αλέξη Τσίπρα, προσέγγιση του ΜέΡΑ25 είναι μερικά από όσα ήδη συζητιούνται με τελικό κριτή το συνέδριο. Για τη σύγκλιση του οποίου διαπιστώθηκε αίφνης κι ένα διαδικαστικό πρόβλημα: οι προτεινόμενες ημερομηνίες στα μέσα Δεκεμβρίου είναι συγχρόνως μέρες συζήτησης του προϋπολογισμού στη Βουλή, όπως έγραψε «Η εποχή». Αναζητώνται συνεπώς άλλες ημερομηνίες, με την ευχή το συνέδριο να γίνει εντός του 2025 αφού και ο προσυνεδριακός διάλογος προχωράει κανονικά. Ενώ και η πρόταση για προσφυγή στην κομματική βάση με αντικείμενο τη στρατηγική του κόμματος είναι κάτι που θα αποφασιστεί είτε από την Κεντρική Επιτροπή είτε στο συνέδριο.