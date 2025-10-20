Προσυνεδριακά τζαρτζαρίσματα

Eν αναμονή της πρώτης συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τηρούν χαμηλούς τόνους αναφορικά με τις αιχμές που διατυπώθηκαν από τον Χάρη Δούκα για τη συγκρότηση των οργάνων, παραμένοντας σχεδόν αποκλειστικά προσηλωμένοι στην άσκηση σκληρής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση της Ν.Δ. και στην ανάδειξη των προγραμματικών τους θέσεων.

Επί της ουσίας, αυτό που επιθυμούν να διαμηνύσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προς όλες τις κατευθύνσεις είναι ότι τόσο το συνέδριο του κόμματος όσο και ο προσυνεδριακός διάλογος δεν πρέπει να εξελιχθούν σε εσωκομματική διαδικασία αντεγκλήσεων και εσωστρέφειας. Αλλά αντιθέτως, να συμβάλουν στη σφυρηλάτηση της ενότητας και να δώσουν ώθηση στο ΠΑΣΟΚ να έρθει πιο κοντά στον στόχο που όλοι εντός του ομνύουν, της νίκης στις εκλογές.

«Την ώρα που το 70% της κοινωνίας, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση (MRB για OPEN), δείχνει τον δρόμο της εξόδου στον κ. Μητσοτάκη, απαντώντας ότι δεν αξίζει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, και η Ν.Δ. “σφάζεται” στο εσωτερικό της, εμείς οφείλουμε με τον δημόσιο λόγο και τη στάση μας να ενισχύουμε την αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής», σχολιάζουν αρμόδιες πηγές μέσω της «Εφ.Συν.».

Πάντως, στην παρούσα συγκυρία για το ΠΑΣΟΚ, ουδείς -ούτε η ηγεσία ούτε οι αντιπολιτευόμενες πτέρυγες- έχει διάθεση να υπερβεί όρια και κόκκινες γραμμές, θεωρώντας αμφότεροι ότι πρόκειται για περίοδο δράσης, ανασύνταξης και αντεπίθεσης. Πολιτικά διακυβεύματα και αντιπαράθεση πάνω σε αυτά είναι αναμενόμενο να υπάρξουν, όπως ήδη συμβαίνει με το ζήτημα της τακτικής έναντι άλλων αντιπολιτευόμενων δυνάμεων και του υπό ίδρυση κόμματος Τσίπρα.

Η προοπτική

Αυτόνομη πορεία, καμία συζήτηση για συνεργασίες πριν από το άνοιγμα της κάλπης, κλειστές πόρτες για το εγχείρημα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η θέση της ηγεσίας και της μεγάλης πλειονότητας των στελεχών και της βάσης, που πιστεύουν ότι οποιαδήποτε άλλη γραμμή προκαλεί σύγχυση και λειτουργεί ως τροχοπέδη στη δυναμική του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, προς επίρρωση παραπέμπουν στη βελτιωμένη δημοσκοπική εικόνα του τελευταίου μήνα, όπου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ανεβεί δύο μονάδες (GPO για «Παραπολιτικά» στο 15,4% στην εκτίμηση ψήφου), κάτι που -όπως σημειώνουν- δείχνει προοπτική.

«Προχωράμε με αυτόνομη πορεία. Οσο μιλάμε πολιτικά και δεν γινόμαστε σχολιαστές δημοσκοπήσεων, αλλά τοποθετούμαστε για την οικονομία και τα κοινωνικά ζητήματα, το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς. Διάλογο «με τις θέσεις και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ» με τις προοδευτικές δυνάμεις και με τον φορέα του κ. Τσίπρα, όταν τον δημιουργήσει, προκρίνει ο Χάρης Δούκας και μερικά ακόμη στελέχη, όπως ο Χάρης Καστανίδης και ο Θόδωρος Μαργαρίτης.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, που πιθανολογείται για μέσα στην εβδομάδα με ένα από τα αντικείμενα τον καθορισμό των ημερομηνιών του συνεδρίου με επικρατέστερο μήνα τον Φεβρουάριο, θα αποτελέσει ένα κρας τεστ για όλους ως προς τη δυνατότητα της σύνθεσης, των υπερβάσεων και της αφομοίωσης των κραδασμών στο επίπεδο της συλλογικής λειτουργίας και της προσυνεδριακής προγραμματικής ζύμωσης.