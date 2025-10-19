«Διαλύουν» με στοιχεία τα fake news Μητσοτάκη για 13ωρο και ακρίβεια

Ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του έχουν βαλθεί κάθε Κυριακή να προκαλούν το κοινό αίσθημα με το «κυριακάτικο σημείωμα» που κατασκευάζει μια παράλληλη πραγματικότητα, εκείνη της «γαλάζιας» προπαγάνδας.

Έτσι και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να επιτεθεί στην αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για fake news σχετικά με το 13ωρο , ισχυριζόμενος αυτό είναι δικαίωμα του εργαζομένου, το οποίο μπορεί να... αρνηθεί. Ο πρωθυπουργός για ακόμη μια φορά επιλέγει να κλείσει τα μάτια σχετικά με τις αιτίες που αναγκάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν σε παραπάνω από μια δουλειές και, παράλληλα, προσπαθεί να πείσει ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη και τα περιθώρια να αρνηθούν τις πιέσεις των εργοδοτών.

Το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας

Σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι ξεκάθαρος τονίζοντας «μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που αντί να προχωρήσει στο εκσυχρονισμό της αγοράς εργασίας, την απορρυθμίζει σταθερά διευρύνοντας την εργασιακή ανασφάλεια και την υπεραπασχόληση διαρρηγνύοντας την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «αντί να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών ως εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας και αντιμετώπισης του δημογραφικού, επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας».

Σημειώνει πως «το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί μη υποχρεωτικότητας του 13ωρου, το απαντά ο αστικός κώδικας στο άρθρο 659 και το άρθρο 57 του ν.4808/2021 που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας». Υποστηρίζει δε ότι «η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της κυβέρνησης Μητσοτάκη γεννά αδιέξοδα για την κοινωνική πλειοψηφία και υπονομεύει την πορεία της οικονομίας».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «υπάρχει εναλλακτικός δρόμος σε αυτή την πολιτική. Υπάρχει άλλη πορεία αξιοπρέπειας και προοπτικής για τον κόσμο της εργασίας». Υπογραμμίζει τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ «να καταργήσει τους νόμους της κυβέρνησης, που αμφισβητούν τις κατακτήσεις ετών και να προχωρήσει ως επόμενη κυβέρνηση σε ένα εθνικό κοινωνικό και παραγωγικό συμβόλαιο μεταξύ των επιχειρήσεων και του κόσμου της εργασίας, για μια μακροπρόθεσμα ανταγωνιστική οικονομία με πρόσημο που θα εξασφαλίζει την ανοδική κοινωνική κινητικότητα».

Εν είδει υστερόγραφου στη δήλωση του ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει: «ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του κ. Μητσοτάκη ας μην τον εκθέτει». Τονίζει ειδικότερα ότι «το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου-σκούπα για το 13ωρο και την ελαστική εργασία» και προσθέτει: «Αν αναρωτιέται γιατί στηρίξαμε διατάξεις του ίδιου νομοσχεδίου, που αφορούσαν στην κύρωση διεθνών συμβάσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, του απαντούμε ότι ορθώς πράξαμε». Καταληκτικά σχολιάζει ότι «έχουν χάσει πια τα αυγά και τα καλάθια. Σαν αυτά που ξαναδιαφημίζει ο κ. Θεοδωρικάκος ως αντίδοτο στην ακρίβεια, που σπάει κάθε ρεκόρ επι διακυβέρνησης τους».

Ντροπή και κοροϊδία

«Θυμίζουμε στον κ. Μητσοτάκη: Μπορείς να κοροϊδέψεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα» σημειώνει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ και υπογραμμίζει «η αναφορά του πρωθυπουργού για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο είναι ο ορισμός των deep fake news. Η αναφορά του BBC, του POLITICO και άλλων διεθνών Μέσων, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί 13 ώρες, είναι ντροπιαστική για τη νομοθέτηση Μητσοτάκη. Η κ. Κεραμέως ισχυρίστηκε ότι τη συγχαίρουν για την εφαρμογή της 13ωρης εργασίας. Γιατί όχι και παραπάνω από 13 ώρες - ίσως το χειροκρότημα να γίνει ακόμα πιο δυνατό. Κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί και δεν πρέπει να δουλεύει 13 ώρες. Όλη η Ευρώπη αναζητεί τρόπους μείωσης των ωρών εργασίας και αύξησης των μισθών. Έτσι αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας, έτσι έχει ποιότητα στην ζωή του ο εργαζόμενος και δεν γίνεται μηχανή, ακόμα και οι μηχανές κάποιες ώρες πρέπει να σταματούν».

Η Κουμουνδούρου, ακόμη, καταθέτει και στοιχεία για την σαρωτική ακρίβεια αναφέροντας:

Πάμε να δούμε ενδεικτικά τις τιμές στο ψωμί από το 2020 μέχρι σήμερα... Τιμή φρατζόλας

2020: 0,80 ευρώ

2021: 0.95 ευρώ

2022: 1,10 ευρώ

2023: 1,20 ευρώ

2025: 1,40 ευρώ (εκτίμηση)

Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει μεγάλες αυξήσεις σε μια σειρά από σημαντικά αγαθά καθημερινότητας κάθε μήνα.

Και θέτει και τέσσερα σημαντικά ερωτήματα: