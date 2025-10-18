Ο Ζαχαριάδης τρολάρει Μητσοτάκη πριν το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις επιδοτήσεις των αγροτών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και με γνώμονα την πάγια τακτική Μαξίμου να επιρρίπτει τις ευθύνες σε όλους τους άλλους εκτός από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης προέβη σε μια καυστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Έτσι, ο Κ. Ζαχαριάδης «συμβούλευσε» τους... συμβούλους του πρωθυπουργού να φροντίσουν ώστε ο Κυρ. Μητσοτάκης, στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του, να κατηγορήσει τους αγρότες για όλα όσα γίνονται: ακόμα και για το γεγονός πως οι ίδιοι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί...
«Να μην ξεχάσουν οι σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη που ετοιμάζουν το κυριακάτικο μήνυμά του, να φροντίσουν να συκοφαντήσει τους αγρότες και να τους φορτώσει πλαγίως την ευθύνη για τη μη πληρωμή τους, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την έλευση της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης). Επίσης, να τους προειδοποιήσει ότι αν διαμαρτυρηθούν θα κηρύξει παράνομη τη διαμαρτυρία και κάθε μορφή της», ανάρτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας