Ο Ζαχαριάδης τρολάρει Μητσοτάκη πριν το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού

Καλεί τον πρωθυπουργό να κατηγορήσει τους αγρότες ακόμα και για το ότι οι ίδιοι δεν έχουν πληρωθεί.

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις επιδοτήσεις των αγροτών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και με γνώμονα την πάγια τακτική Μαξίμου να επιρρίπτει τις ευθύνες σε όλους τους άλλους εκτός από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης προέβη σε μια καυστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έτσι, ο Κ. Ζαχαριάδης «συμβούλευσε» τους... συμβούλους του πρωθυπουργού να φροντίσουν ώστε ο Κυρ. Μητσοτάκης, στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του, να κατηγορήσει τους αγρότες για όλα όσα γίνονται: ακόμα και για το γεγονός πως οι ίδιοι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί...

Να μην ξεχάσουν οι σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη που ετοιμάζουν το κυριακάτικο μήνυμά του, να φροντίσουν να συκοφαντήσει τους αγρότες και να τους φορτώσει πλαγίως την ευθύνη για τη μη πληρωμή τους, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την… — Costas Zachariadis (@CZachariadis) October 18, 2025

«Να μην ξεχάσουν οι σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη που ετοιμάζουν το κυριακάτικο μήνυμά του, να φροντίσουν να συκοφαντήσει τους αγρότες και να τους φορτώσει πλαγίως την ευθύνη για τη μη πληρωμή τους, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την έλευση της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης). Επίσης, να τους προειδοποιήσει ότι αν διαμαρτυρηθούν θα κηρύξει παράνομη τη διαμαρτυρία και κάθε μορφή της», ανάρτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.