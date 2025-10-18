Συνέδριο, στόχοι, γκρίνιες και διχασμοί

Πανστρατιά δυνάμεων με στόχο την ενότητα και τη νίκη στις εκλογές κήρυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοινώνοντας τα όργανα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Στην Χαριλάου Τρικούπη, ηγεσία, κορυφαία στελέχη, λοιπές ομάδες και τάσεις, παρά τις επιμέρους προσεγγίσεις που έχουν κατά καιρούς, στη μεγάλη και γενική εικόνα συμφωνούν (έστω κι αν η θεωρητική αυτή σύμπνοια, πολλές φορές καταστρατηγείται στην πράξη): Ο δρόμος που έχουν μπροστά παραμένει ανηφορικός και με αγκάθια. Ο χρόνος για την ανάκαμψη δεν είναι ανεξάντλητος αλλά απαιτείται υπομονή. Ως εκ τούτου, χρειάζεται διαρκής και σκληρή πολιτική δουλειά, συσπείρωση και πίστη στο εγχείρημα, χωρίς εσωστρέφεια, πολυγλωσσία και διαρκείς αμφισβητήσεις.

Το επικείμενο συνέδριο του κόμματος, που πιθανότατα θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2026, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος για ζύμωση και διαβούλευση με τη βάση, αντιμετωπίζεται ως ένα κομβικό ορόσημο. Κάτι αντίστοιχο με τη ΔΕΘ και την εκεί παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη –όπως παραδέχτηκαν οι περισσότεροι εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη– μέσα από μια συλλογική προσπάθεια, το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να δώσει στη δημοσιότητα ένα εμπεριστατωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα εναλλακτικής διακυβέρνησης για την επόμενη ημέρα στη χώρα. Από τότε, καταβάλλεται μια καθημερινή μάχη το σχέδιο αυτό να γίνει γνωστό σε κάθε πόλη και χωριό της Ελλάδας, με τοπικές συνεντεύξεις Τύπου, περιοδείες και επισκέψεις κλιμακίων.

Δημοσκοπήσεις

Παρομοίως, το συνέδριο, λένε στην «Εφ.Συν.» στελέχη από διαφορετικές εσωκομματικές πτέρυγες, πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός, ώστε να προωθήσει δυναμικά στην κοινωνία το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή. Με αυτό τον γνώμονα και έχοντας επίγνωση της πολλαπλής πίεσης που εισπράττει, από τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν άνοδο αλλά όχι αλματώδη με συνέπεια να γίνεται λόγος για στασιμότητα και «κολλημένη βελόνα», από την κινητικότητα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και από τις διαφαινόμενες προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα να ιδρύσει κόμμα, ο κ. Ανδρουλάκης αποφάσισε σε αυτή τη φάση να κινηθεί συνθετικά. Και να βάλει στην άκρη προστριβές ή προσωπικές κόντρες που είχαν προκαλέσει εντάσεις.

Στις συνεδριακές επιτροπές που δημιούργησε, αφού προηγουμένως συνομίλησε και συμβουλεύτηκε έμπειρα ιστορικά πρόσωπα (τους Κώστα Λαλιώτη, Κώστα Σκανδαλίδη, Μιχάλη Καρχιμάκη, Νίκο Σαλαγιάννη κ.α.), αλλά και τους πρώην προέδρους Γιώργο Παπανδρέου και Ευάγγελο Βενιζέλο, τοποθέτησε στελέχη από το όλον ΠΑΣΟΚ, ακόμα και κάποια με τα οποία έχουν παγωμένες σχέσεις ή βρίσκονται σε μόνιμη διαφωνία και αντιπαράθεση όπως οι Χάρης Καστανίδης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ή Φίλιππος Σαχινίδης.

Αιχμές

Παρ’ όλα αυτά, δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους οι γκρίνιες, οι πικρίες και οι καταγγελίες για αποκλεισμούς από την ηγεσία, για αποφάσεις που ελήφθησαν ερήμην και για προτάσεις που δεν εισακούστηκαν. Ειδικότερα, ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τη συμμετοχή του στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ «από τις τηλεοράσεις και τα σάιτ», ενώ άφησε αιχμές ότι ο κ. Ανδρουλάκης «έκοψε» ανθρώπους με εμπειρία που ήθελαν να συνεισφέρουν. Το πρόσωπο που φωτογράφισε ο δήμαρχος Αθηναίων είναι ο στενός του συνεργάτης, Χρήστος Πρωτόπαπας, που έμεινε εκτός προσυνεδριακού νυμφώνος. «Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος, υπήρξε μια στενοχώρια αλλά προχωράμε με ενότητα», τόνισε ο κ. Δούκας (Action24), προκειμένου να μη ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Ωστόσο, το σημείο εκείνο που προκαλεί αίσθηση και πρώτη φορά ακούγεται από ένα κορυφαίο στέλεχος (είχε προηγηθεί μια παρέμβαση στο ίδιο μήκος κύματος από τον Θόδωρο Μαργαρίτη) ήταν η αναφορά του ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να καταστήσει συνομιλητή του και τον κυοφορούμενο φορέα Τσίπρα, στο πλαίσιο της θέσης για μια στρατηγική ενότητας και κοινής δράσης των προοδευτικών δυνάμεων. «Αν έχουμε καθαρές θέσεις και αξίες, πρέπει να τις παρουσιάζουμε. Πρέπει να συζητάμε, ναι, να κάνουμε διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα», ήταν η άποψη του δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος πάντως πρόσφατα είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι δεν θα συμπορευόταν ποτέ μαζί του.

Την ίδια στιγμή, η επίσημη γραμμή του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του κ. Τσίπρα είναι διαφορετική και ιδιαίτερα επιθετική για τα πεπραγμένα του, με έμφαση στο ότι πρόκειται για πολιτικό που ταυτίζεται με το παρελθόν και την αναξιοπιστία. Ενδεικτικά είναι τα όσα έχει υποστηρίξει ο κ. Ανδρουλάκης όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει σχετικά: «Ο ελληνικός λαός έχει μνήμη και γνωρίζει την αξιοπιστία των πολιτικών προσώπων. Θα γελάει όταν ο κ. Τσίπρας λέει ότι θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη και την ποιότητα δημοκρατίας. Οι πολίτες θυμούνται τι έγινε με τον Καμμένο, τον Παπαγγελόπουλο, τη Novartis, το δημοψήφισμα και γνωρίζουν εάν αυτά που έλεγαν κάποιοι τα έκαναν πράξη ή τα έλεγαν για να πάρουν την εξουσία, κάνοντας εντέλει ακριβώς τα αντίθετα», ανέφερε.

Κόμμα Τσίπρα

Από την πλευρά του, ο Παύλος Γερουλάνος εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κινδυνεύει από ένα «κόμμα Τσίπρα» και η μεγάλη πρόκληση για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι να πείσει να το ψηφίσουν «οι 1,5 εκατομμύριο Ελληνίδες και Ελληνες που δεν πάνε στην κάλπη». Για την Αννα Διαμαντοπούλου, ο κ. Τσίπρας δεν είναι φόβητρο για το ΠΑΣΟΚ, αφού όπως έχει δηλώσει πρόκειται για τον πολιτικό «που έκανε τον κ. Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ηττήθηκε από αυτόν και διέλυσε το κόμμα του». Σύμφωνα με την ίδια, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εχθρός με κανέναν «και το “εμείς και εσείς” το είπε ο κ. Τσίπρας», αλλά συνεργασίες κορυφής δεν θα κάνει και με ποιους θα συνομιλήσει θα το αποφασίσει μετά τη λαϊκή ετυμηγορία.

Σε αυτό το φόντο και το κλίμα, όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην πρώτη συνεδρίαση της 22μελούς Πολιτικής Γραμματείας, που αναμένεται να συγκληθεί την επόμενη εβδομάδα. Εκεί, πρόκειται να δοθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη το πολιτικό στίγμα στην παρούσα συγκυρία, να προσδιοριστεί το πλαίσιο της προσυνεδριακής διαδικασίας και να οριστικοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου.