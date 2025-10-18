Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Ιθάκη, λοιπόν. Ο μονολεκτικός τίτλος του πολυαναμενόμενου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος, στο περιθώριο της συνέντευξης που παραχώρησε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», μας είχε πει (στον Τάσο Παππά και τον υπογράφοντα) ότι ο τίτλος θα είναι μία λέξη, αρνούμενος, φυσικά, να προχωρήσει στην αποκάλυψή της. Ο τίτλος έγινε χθες γνωστός από σχετικό δελτίο Τύπου των εκδόσεων Gutenberg.

Ενα πρώτο ερώτημα, όμως, είναι «Γιατί Ιθάκη;». Μα, γιατί, θα μπορούσε να απαντήσει ένας πολιτικός αναλυτής, το νησί του Ιονίου μαζί με τις Πρέσπες είναι τα δύο εμβληματικά τοπόσημα της διακυβέρνησης. Η Ιθάκη είναι το μέρος όπου έκλεισε η μνημονιακή ατραπός, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για τη χώρα. Δύσκολα, όμως νικηφόρα, όπως πιστεύουν ο συγγραφέας αλλά και ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

Στο βιβλίο, το οποίο θα κυκλοφορήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, «καταγράφει με μοναδική δύναμη τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη, το 2015-2019. Η ωμότητα των δανειστών, τα σχέδια έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες, όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, οι αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης, οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλ των μνημονίων, μετατρέπουν την αφήγηση σε πολιτικό θρίλερ».

Κόντρα στην κακοποίηση της αλήθειας, όπως ο ίδιος επισήμαινε στη συνέντευξή του στην «Εφ.Συν.», θα παραθέσει ντοκουμέντα, πρακτικά συνεδριάσεων και δραματικούς διαλόγους με όλους τους ηγέτες της εποχής αλλά όχι μόνο.

Ξεκινώντας, ωστόσο, από τα παιδικά και εφηβικά χρόνια του, αναφέρεται στη ριζοσπαστική πολιτικοποίησή του μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ και της Αριστεράς, όταν ο κόσμος άλλαζε με την πτώση του Τείχους. Ενώ στη συνέχεια, γράφει για την ανάδειξή του σε επικεφαλής του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, με κορύφωση την είσοδο στο μέγαρο Μαξίμου. Αλλά, παράλληλα, θα δώσει απαντήσεις και για τις εξελίξεις μετά το 2019.

Συνολικά, η «Ιθάκη» θα απαρτίζεται από 11+1 κεφάλαια, όμως «δεν είναι ένα βιβλίο για το παρελθόν, αλλά μια διακήρυξη ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον». Με έμφαση, «όχι απλώς στο “τι κάναμε”, αλλά στο τι “να κάνουμε”». Θα πρόκειται, εν τέλει, για ένα «πεδίο συνάντησης όσων κατανοούν ότι είναι αναγκαίο σήμερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη στιγμή στη Μεταπολίτευση, ένα κίνημα “από τα κάτω”, που μόνο αυτό μπορεί να δώσει υλική υπόσταση σε μια προοπτική δικαιοσύνης και προόδου».

Ειδικά, τέλος, για το «+1» κεφάλαιο, «ο Αλέξης Τσίπρας συνοψίζει αυτές τις σκέψεις για το μέλλον. Ενα όραμα για την Αριστερά και τη χώρα, γιατί, όπως γράφει ο ίδιος, “ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο”».