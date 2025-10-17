ΜέΡΑ25: Η κυβέρνηση φτιάχνει υγεία «ευεργετών» και στους γιατρούς στέλνει τα ΜΑΤ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε περιχαρής —κατά τα ειωθότα— στα εγκαίνια για το νέο Ογκολογικό Κέντρο στο νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», αλλά και για τον εκσυγχρονισμό και την αλλαγή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αφού πρώτα φρόντισε να «χειροκροτήσει» το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, όχι στις 9 το βράδυ με παλαμάκια, αλλά τις πρωινές ώρες με δυνάμεις των ΜΑΤ, φυσικά απέφυγε να αναφερθεί στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή στην ανάγκη για επιπλέον 150 γιατρούς και νοσηλευτές/ριες, ώστε να λειτουργήσουν και η νέα μονάδα αλλά και όλες οι κλινικές και τα τμήματα του νοσοκομείου, με ασφάλεια για τους ασθενείς.

Βεβαίως, δεν παρέλειψε να συγχαρεί και να ευχαριστήσει τον εφοπλιστή και πρόεδρο της ΑΜΚΕ «Αιγέας» Αθανάσιο Μαρτίνο, του οποίου η νέα μονάδα είναι δωρεά και παίρνει και το όνομα της μητέρας του, Αθηνάς Ιωάννη Μαρτίνου. Κατά σύμπτωση, πριν λίγο καιρό το ίδιο όνομα πήρε και η πρώτη επώνυμη έδρα στο ΕΚΠΑ, στην Ιατρική Σχολή, με σκοπό την «προαγωγή της έρευνας και την ενίσχυση της διδασκαλίας».

Επιστρέφουμε με μαθηματική ακρίβεια στην εποχή του κράτους-επαίτη των εθνικών ευεργετών, οι οποίοι αφού αιτήθηκαν και έλαβαν άπειρες φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές, αφού εκμεταλλεύτηκαν αναρίθμητους εργαζόμενους και αφού αγόρασαν δημόσια «γη και ύδωρ» για ένα κομμάτι ψωμί, έρχονται να «αναβαπτιστούν» και να «συγχωρεθούν» στη συλλογική συνείδηση, επιστρέφοντας ένα ελάχιστο από τους κόπους του κόσμου της εργασίας.

Το σύστημα της δημόσιας υγείας χρειάζεται πόρους, οικονομικούς και ανθρώπινους, χρειάζεται υποδομές, χρειάζεται σχεδιασμό γύρω από τη φροντίδα των ασθενών και την υποστήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας που πλήττεται από την ιδιωτικοποίηση, τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων, τις δραματικές ελλείψεις στην πρωτοβάθμια υγεία, στέκεται στο πλάι των υγειονομικών, που με αγώνα προσπαθούν να κρατήσουν όρθιο το σύστημα υγείας. Θα αγωνιστούμε για να ηττηθεί αυτή η απάνθρωπη πολιτική, αλλά και για να απαιτήσουμε:

Επαρκή χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας,

Καμία ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας,

Προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Με την πολιτική των «χρυσών χορηγών» του κου Μητσοτάκη και του υπουργού υγείας κου Γεωργιάδη, ενώ τα δημόσια νοσοκομεία καταρρέουν, ας αρκεστεί να περιφέρει τη χαρά του στα δείπνα με τους κλινικάρχες φίλους του και τους νέους εθνικούς ευεργέτες που επινοεί. Όσο για το ξύλο που έφαγαν οι γιατροί, ας πρόσεχαν να «ευεργετούσαν» κι αυτοί το κράτος με καμιά αφορολόγητη κλινική στο όνομα συγγενή τους.