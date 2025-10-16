Χαρίτσης: Σε διεθνή υποχώρηση η χώρα επί Ν.Δ.

Δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό για όλη την ατζέντα των θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής με βασική αιχμή το παλαιστινιακό.

Επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε στην ομιλία του στην προ ημερήσιας συζήτηση στη Βουλή, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, υποστηρίζοντας ότι το αποτέλεσμα των έξι χρόνων της εξωτερικής του πολιτικής είναι πλήρης υποβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας.

Υποστήριξε ότι η ομιλία του πρωθυπουργού ήταν η «απάντηση στους εσωκομματικούς του αντιπάλους και κινήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους γιατί αναγνωρίζει τα αδιέξοδα που έχει οδηγήσει την εξωτερική πολιτική της χώρας».

Ανέφερε ότι «η χώρα έχει οδηγηθεί στη διεθνή απομόνωση» και προσέθεσε: «Γιατί είχαμε τα καψώνια του Ερντογάν στον πρωθυπουργό Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη; Ο κ. Μητσοτάκης δεν έσφιξε το χέρι του Ετντογάν, αλλά έσφιξε το χέρι του ενεργούμενου του Ερντογάν στη Συρία, του τζιχαντιστή Τζολάνι».

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι στο Παλαιστινιακό ταυτίστηκε «μονοσήμαντα με την πλευρά του θύτη και του ισχυρού».

Σημείωσε ότι η Νέα Αριστερά είναι υπέρ του διαλόγου και της εξομάλυνσης των σχέσεων με την Τουρκία αλλά προσέθεσε: «Τα ήρεμα νερά πρέπει να έχουν στόχους, γιατί ήρεμα νερά είναι και τα νερά του βάλτου. Η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη που είχε στόχο (όπως μας είχε πει εδώ) την απομόνωση της Τουρκίας, ηττήθηκε. Η Τουρκία αναγνωρίζεται ως η δύναμη με το μεγάλο στρατηγικό διαμέτρημα. Ούτε οι ΗΠΑ ούτε η ΕΕ απομονώνουν την Τουρκία. Τίποτε δεν έχει αλλάξει υπέρ της χώρας μας και αυτό γιατί η κυβέρνηση κινήθηκε με φτηνούς τακτικισμούς».

Αμφισβήτησε συνολικά την πολιτική της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα: «Είναι μία εξωτερική πολιτική της γλάστρας και του καλού πελάτη στους εμπόρους όπλων. Η εξωτερική πολιτική χαράσσει τους στόχους, η άμυνα έρχεται για να διασφαλίσει την επίτευξη αυτών των στόχων. Η εθνική άμυνα ούτε αυτονομείται ούτε μπορεί να λειτουργεί απομονωμένα. Έχετε στρατιωτικοποιήσει την ελληνική διπλωματία. Η εξωτερική πολιτική έχει γίνει παρακολούθημα των εξοπλισμών. Όπου δεν υπάρχουν εξοπλιστικά προγράμματα δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική» υποστήριξε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ξεκαθάρισε πως «κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη της άμυνας, αλλά αμφισβητούμε την αναγκαιότητα των εξοπλισμών και μάλιστα τέτοιου ύψους που επιπλέον αναπαράγουν τον φαύλο κύκλο της κούρσας εξοπλισμών με την Τουρκία».

Ρώτησε τον πρωθυπουργό: «ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για την αποκάλυψη του Politico ότι η ΕΕ έχει πέντε χρόνια για να προετοιμαστεί για έναν πόλεμο με την Ρωσία»;

Σημείωσε ότι η Τουρκία μετέχει στη αμυντική πολιτική και στο SAFE μέσω των συμφωνιών των επιχειρηματικών συμφωνιών των τουρκικών βιομηχανιών.

Ρώτησε δε την κυβέρνηση: «Πού είναι ο κ. Δένδιας, γιατί δεν είναι εδώ για να υποστηρίξει τον πρωθυπουργό; Την ημέρα της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική απουσιάζει;».

Η τελευταία φορά που η ελληνική κυβέρνηση άσκησε γενναία εξωτερική πολιτική και ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών, είπε ο Αλέξης Χαρίτσης. Σημείωσε ότι η εξωτερική πολιτική χρειάζεται προοδευτικό επαναπροσανατολισμό και ανάληψη πρωτοβουλιών κάτι που «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδειξε ότι είναι ανίκανη να το κάνει».

Αναφέρθηκε στο Παλαιστινιακό λέγοντας: «Χαιρετίζουμε τη συμφωνία ειρήνευσης στην Αίγυπτο. Είναι αποτέλεσμα των αναγνωρίσεων από 180 χώρες και του κινήματος αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε. Είναι μία εξέλιξη που θα έπρεπε να την έχουμε δει εδώ και δύο χρόνια, πριν τους χιλιάδες νεκρούς». Αφού σημείωσε ότι το ζητούμενο είναι «μία ειρήνη με δικαιοσύνη», προσέθεσε: «Η συμφωνία της Αιγύπτου δεν είναι μία ιδανική συμφωνία είναι μακριά από αυτό, αλλά σηματοδοτεί τη λήξη μίας ανθρωποσφαγής, το σταμάτημα της γενοκτονίας ενός λαού. Ανοίγει έναν δύσκολο, αλλά υπαρκτό δρόμο για τη διπλωματική διευθέτηση». Ως αρνητικό στοιχείο σημείωσε ότι δεν εγκαθιδρύει την ειρήνη και δεν προβλέπει την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού. Άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό ο οποίος -όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς- είπε ότι «θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη στο τέλος της διαδρομής και δεν θα το κάνει για λόγους εντυπωσιασμού. Άρα η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία παίζουν παιχνίδι εντυπώσεων και μόνο ο κ. Μητσοτάκης βλέπει την ουσία των πραγμάτων;».

Κατηγόρησε ακόμη τον πρωθυπουργό ότι επικαλείται το διεθνές δίκαιο αλά καρτ.