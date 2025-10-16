SOS για τις δομές καταπολέμησης της έμφυλης βίας

Η ΚΟ της Νέας Αριστεράς με ερώτησή της κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το πιθανό λουκέτο στις δομές πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας και στην γραμμή SOS 15900. Το κόμμα της αριστεράς ζητά άμεση και μόνιμη λύση πριν να είναι αργά.
Σύσσωμη η ΚΟ της Νέας Αριστεράς, με πρωτοβουλία της Θεανώς Φωτίου, κατέθεσε ερώτηση προς την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με θέμα τον ορατό κίνδυνο λουκέτου για τις δομές πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας (44 συμβουλευτικά κέντρα, 20 ξενώνες φιλοξενίας και γραμμή SOS 15900), με θύματα χιλιάδες γυναίκες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στο Δίκτυο των Δομών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας της Γ.Γ.Ι.Α.Δ, μετά από 13 χρόνια, οι δομές αυτές μπορεί να κλείσουν, αφού στις 31/12/2025 λήγει η χρηματοδότησή τους από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η πρακτική αυτή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου απέναντι σε δομές και υπηρεσίες που προστατεύουν τις γυναίκες από την έμφυλη βία μας είναι γνωστή. Πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, στις 7 Νοεμβρίου 2024, βρεθήκαμε με εργαζόμενους στην γραμμή SOS 15900, έξω από το Υπουργείο ώστε να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους. Για πολλοστή φορά. Σήμερα φαίνεται ότι η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής, με φορέα διαχείρισης το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), βρίσκεται ουσιαστικά σε αναστολή λειτουργίας, καθώς το ΚΕΘΙ χωρίς καμία ειδοποίηση δεν ανανέωσε τις συμβάσεις των τριών έμπειρων επιστημονικών στελεχών (ψυχολόγου, κοινωνικής λειτουργού, νομικής συμβούλου), στις 30/9/25, αφήνοντας ακάλυπτες τις ανάγκες των θυμάτων για υπηρεσίες ψυχολογικής, κοινωνικής και νομικής υποστήριξης. Τέλος, παρά τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κέρκυρας προς το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τον κίνδυνο έξωσης και παύσης λειτουργίας της δομής από 1/01/2026, εξαιτίας της χρόνιας αδυναμίας των δημοτικών αρχών να εξασφαλίσουν μια σταθερή στέγη, το Υπουργείο κωφεύει.
Η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας που βασίζεται στην σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και προβλέπει ανάμεσα σε άλλα τη χρηματοδότηση των δομών αυτών από τον κρατικό προϋπολογισμό και την ενίσχυσή τους.
Για τους παραπάνω λόγους η ΚΟ της Νέας Αριστεράς ρωτά την κ. υπουργό:
- Γιατί δεν έχει δοθεί ακόμα παράταση της χρηματοδότησης των δομών πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας που λήγει σε μόλις 3 μήνες;
- Ποια είναι τα αποτελέσματα της μελέτης βιωσιμότητας των δομών πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και ποιος ο σχεδιασμός του Υπουργείου;
- Θα προχωρήσει το Υπουργείο επιτέλους στην θεσμική κατοχύρωση όλων αυτών των δομών με παράλληλη μονιμοποίηση του προσωπικού;
- Θα δώσει εντολή η Υπουργός για ανανέωση των συμβάσεων των 3 έμπειρων έμπειρων στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Κομοτηνής ώστε να συνεχιστεί ουσιαστικά η λειτουργία του Κέντρου;
- Θα δώσει εντολή η Υπουργός ώστε να βρεθεί λύση σχετικά με τη στέγαση του Ξενώνα Φιλοξενίας Κέρκυρας ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία του από 1/1/2026;
