Φάμελλος για Τσίπρα: «Παράλληλες πορείες, ανόμοιες οπτικές» [βίντεο]

Τα τεκταινόμενα στον χώρο της Κεντροαριστεράς μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα, σχολίασε την Τετάρτη το πρωί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. «Μας έχει προβληματίσει αυτή η κατάσταση», παραδέχτηκε ο κ. Φάμελλος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, τονίζοντας όμως ότι, για τον ίδιο, «ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει καθοριστικός».

Μιλώντας για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «δεν ήταν μέρος του σχεδίου που είχε χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ», ενώ για τα επόμενα βήματα του πρώην πρωθυπουργού είπε: «Από όσο έχει γίνει γνωστό, υπάρχει κοινός στόχος — ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο για την πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Οι πορείες είναι παράλληλες, όχι όμως ίδιες οι οπτικές. Πιστεύω στην ιστορική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα πράγματα δεν είναι ίδια, και το λέω ξεκάθαρα». Ο κ. Φάμελλος είπε επίσης ότι δεν υπήρξε καμία προσυνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από την ανακοίνωση της παραίτησης. «Στην πολιτική, πολλές φορές ενεργείς με βάση αυτό που θεωρείς σωστό. Εγώ πιστεύω σε έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα, τιμώ το έργο και τη συνεισφορά του», υπογράμμισε.

Ερωτώμενος για τις επιδοκιμασίες ορισμένων βουλευτών του προς τον κ. Τσίπρα, ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κοινοβουλευτική του Ομάδα «έχουν αντέξει δύο δύσκολες διασπάσεις, έχουν σταθεί όρθιοι και συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της πρότασης της Προοδευτικής Ελλάδας». Τόνισε ότι κατανοεί «την ανάγκη των πρώτων ημερών για συζητήσεις», εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα: «Έχουμε δώσει μαζί πολύ δύσκολους αγώνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τους τελευταίους 11 μήνες έχει πετύχει σημαντικές αλλαγές, ολοκληρώσαμε Συνέδριο, εκλέξαμε Κεντρική Επιτροπή και Πολιτική Γραμματεία, καταθέσαμε κυβερνητική πρόταση στη ΔΕΘ. Είμαι περήφανος για όσα έχουμε καταφέρει, αλλά θέλουμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι».

Σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασιών στο πλαίσιο της Κεντροαριστεράς είπε: «Υπάρχει προοδευτικός πολίτης που δεν πιστεύει στην ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων;». Και συμπλήρωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει «κομματικό εγωισμό» όπως, όπως είπε, ο κ. Ανδρουλάκης. «Εμείς υπηρετούμε τις ανάγκες της κοινωνίας. Το κάλεσμα για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι συλλογικό και ομόφωνο». Ανφερόμενος στη Νέα Αριστερά, σημείωσε: «Δεν βρίσκω πλέον τον λόγο να μην υπάρχει ενιαία Κοινοβουλευτική Ομάδα. Βεβαίως, χρειάζεται η βούληση και η ψήφος των πολιτών. Οι συνεργασίες χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις και εκβιασμούς είναι αναγκαίες σήμερα για τη χώρα».

Τέλος, αναφορικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επισήμανε: «Ο κ. Μητσοτάκης δείχνει ότι φοβάται την κοινωνική αντίδραση. Τον ενόχλησε η αλληλεγγύη προς τον Πάνο Ρούτσι, που χρειάστηκε 23 μέρες για να ικανοποιηθεί ένα δίκαιο αίτημά του; Μου θυμίζει μια τραμπική λογική στρατιωτικοποίησης των δημοσίων χώρων, αντίθετη με το Σύνταγμα».