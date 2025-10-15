Ετοιμος για τη μάχη της Πέμπτης

Σε εκκρεμότητα για ακόμα μία ημέρα έμεινε η πρώτη παρτίδα των ανακοινώσεων για το συνέδριο, αφού ούτε και χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των μελών της γραμματείας της ΚΟΕΣ και των υπόλοιπων προσυνεδριακών Επιτροπών.

Αρμόδιες πηγές απέδιδαν πάντως τη νέα αναβολή σε δευτερεύοντα διαδικαστικά ζητήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά στην «Εφ.Συν.» ότι «τα πάντα είναι έτοιμα και “κλειδωμένα”». Ως εκ τούτου, τα νεότερα αναμένονται λογικά σήμερα και θα αφορούν το ολιγομελές όργανο που θα αντικαταστήσει το Πολιτικό Συμβούλιο μέχρι το συνέδριο και το οποίο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα «σπάσει» στα δύο, στο ένα σκέλος θα είναι το αμιγώς πολιτικό όργανο με θεσμική εκπροσώπηση και τη συμμετοχή όλων των κορυφαίων στελεχών (και των πρώην διεκδικητών της αρχηγίας) και το άλλο το οργανωτικό.

Επιπλέον, θα γίνουν γνωστές οι Επιτροπές Καταστατικού, Πολιτικών Θέσεων και Διακήρυξης, ενώ, σε δεύτερη φάση, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα θα δημοσιοποιηθούν οι Επιτροπές Διεύρυνσης και Ψηφοδελτίων και το Συντονιστικό των τομέων του κόμματος.

Για το μέσον της άλλης εβδομάδας, Τρίτη ή Τετάρτη, εκτιμάται ότι θα διεξαχθεί η πρώτη συνεδρίαση της Γραμματείας, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θέσει το πλαίσιο, τα προτάγματα και τα πολιτικά διακυβεύματα του συνεδρίου, θα τεθεί επί τάπητος το χρονοδιάγραμμα και θα υπάρξει κατάληξη για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου. Με τα χρονικά περιθώρια να έχουν καταστεί απαγορευτικά για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο να αφιερώνεται στον προϋπολογισμό, όλα δείχνουν ότι η διεξαγωγή θα οριστικοποιηθεί για ένα από τα «ελεύθερα» τριήμερα (ΠΣΚ) του Φεβρουαρίου.

Εξωτερική πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφει πλέον την προσοχή και επικεντρώνει όλες τις δυνάμεις του για την αυριανή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική. Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν την κοινοβουλευτική αυτή μονομαχία μια πρώτης τάξης ευκαιρία για μια κατά μέτωπο αντιπαράθεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον πρωθυπουργό τόσο για τα φλέγοντα θέματα της διπλωματίας, των ελληνοτουρκικών και των χειρισμών του Μαξίμου για τη Γάζα, αλλά και για μια εφ’ όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της. Σε ένα είδος «προθέρμανσης» χθες ο κ. Ανδρουλάκης, αξιοποιώντας το βήμα της Βουλής, επιτέθηκε με σφοδρότητα στη Ν.Δ. και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επαναλαμβάνοντας τον στόχο της νίκης στις εκλογές.

«Στο τέλος, θα κερδίσει η αλήθεια και το φως. Θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη. Και θα μπείτε στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας και εσείς και οι προσβλητικές πρακτικές έναντι του ελληνικού λαού και έναντι της ιστορίας της χώρας. Διότι, εκτίθεται συνεχώς με τις επιλογές σας σε όλα τα επίπεδα. Ξαναγίναμε “μαύρο πρόβατο” αναξιοπιστίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πρωταγωνιστή τον κ. Μητσοτάκη. Αλλά… κατά τα άλλα, ήσασταν με το “Ναι”, με το “Μένουμε Ευρώπη”. “Μένουμε στην Ευρώπη” σημαίνει σεβόμαστε τις αξίες, τις αρχές της Ευρώπης. Και όχι τις υπονομεύουμε απλώς για να κρατάμε σφιχτά την καρέκλα μας και την εξουσία. Γι’ αυτό, θα δώσουμε μεγάλο αγώνα μέχρι την ημέρα των εθνικών εκλογών. Για να ηττηθείτε και να πάτε στην αντιπολίτευση», κατέληξε χαρακτηριστικά.