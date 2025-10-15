Ηλιόπουλος μετά το πρωτοσέλιδο της «Εφ.Συν.»: Οι φοιτητές δεν είναι εσωτερικός εχθρός

Η αστυνομική καταστολή, η βία και οι συλλήψεις στο πολυτεχνείο, τα ξημερώματα της Τρίτης, έχουν προκαλέσει κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις.
Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος σχολίασε το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφ.Συν.» και έγραψε πως «αποτυπώνει με τον πιο εύγλωττο τρόπο τη ζοφερή πραγματικότητα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στα ελληνικά πανεπιστήμια».
«Το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών με τίτλο "Χειροπέδες στην Παιδεία" αποτυπώνει με τον πιο εύγλωττο τρόπο τη ζοφερή πραγματικότητα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στα ελληνικά πανεπιστήμια», ανέφερε εισαγωγικά.
«Η πρωτοφανής εισβολή των ΜΑΤ στο ιστορικό ΕΜΠ, οι συλλήψεις φοιτητριών και φοιτητών, όπως και η έκκληση για απολογία πανεπιστημιακών συνιστούν την πιο ωμή επίθεση στη δημοκρατία, στη νεολαία και στο ίδιο το νόημα του δημόσιου πανεπιστημίου», υπογράμμισε ο βουλευτής της αριστεράς.
«Η Παιδεία δεν είναι πεδίο αστυνομοκρατίας ούτε οι φοιτητές "εσωτερικός εχθρός". Η απάντηση στον αυταρχισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η αλληλεγγύη στους φοιτητές και η υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου ως χώρου ελευθερίας και κοινωνικής χειραφέτησης», κατέληξε ο Νάσος Ηλιόπουλος.
