Συνάντηση Βαρουφάκη με την υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστίνης

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης και ο συντονιστής της κεντρικής επιτροπής, Νίκος Θεοχαράκης συναντήθηκαν την Τρίτη 14/10 στην πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Ελλάδα . Η Αγκαμπεκιάν Σαχίν ενημέρωσε τους εκπροσώπους του ΜέΡΑ25 για την τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στα Κατεχόμενα από το Ισραήλ Παλαιστινιακά εδάφη και τις θέσεις της κυβέρνησής της απέναντι το Σχέδιο Νετανιάχου-Τραμπ για τη Γάζα.



Πλήρως ενήμερη για τις δράσεις του ΜέΡΑ25, του DiEM25, και της Προοδευτικής Διεθνούς —ιδίως όσον αφορά τη σύγκλιση της Διάσκεψης της Ομάδας της Χάγης στη Νέα Υόρκη στην οποία πρωτοστάτησε— η Παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις κινήσεις που πρέπει να κάνει το διεθνές κίνημα κατά της εθνοκάθαρσης και της γενοκτονίας του λαού της. «Ζητούμε κυρώσεις και εμπάργκο στο Ισραήλ», είπε η Υπουργός, «όπως και άμεση αναγνώριση από την ελληνική κυβέρνηση που, δεν γνωρίζουμε γιατί, αργεί να την κάνει».



Εκ μέρους του ΜέΡΑ25, του DiEM25 και της Προοδευτικής Διεθνούς, ο Γιάνης Βαρουφάκης τόνισε ότι ειρήνη χωρίς πολιτικά δικαιώματα για τους Παλαιστίνιους δεν είναι παρά συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα. Ακόμα, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 μετέφερε στην Παλαιστίνια Υπουργό Εξωτερικών την άποψη του κόμματος ότι η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να ορίσει άμεσα ημέρα γενικών εκλογών που θα λάβει χώρα ταυτόχρονα στη Γάζα, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και στη Δυτική Όχθη – μια ανακοίνωση που θα λειτουργήσει ως κάλεσμα συσπείρωσης όλων των Παλαιστίνιων αλλά και των κινημάτων αλληλεγγύης διεθνώς ενώ, παράλληλα, θα εκθέσει την υποκρισία της Δύσης της οποίας οι κυβερνήσεις μιλάνε για δημοκρατία αλλά δεν την επιτρέπουν στους Παλαιστίνιους.



Στο κλείσιμο της συνάντησης, η Βάρσεν Αγκαμπεκιάν Σαχίν ευχαρίστησε τους εκπρόσωπους του ΜέΡΑ25 για την αλληλεγγύη των μελών του, ενώ ο Γιάνης Βαρουφάκης τόνισε πως αυτός ο αγώνας είναι κοινός – πως για το ΜέΡΑ25 δεν είναι απλά ένα σλόγκαν όταν λέμε πως αν δεν αποκτήσουν την ελευθερία και τα δικαιώματά τους οι Παλαιστίνιοι, η Ελλάδα θα παραμείνει δορυφόρος του Ισραήλ και υποτελής των ΗΠΑ. Είναι, αντίθετα, μια σκληρή πραγματικότητα.