ΣΥΡΙΖΑ κατά Βορίδη: Αντί να είναι σε προανακριτική, στέλνει ραβασάκια

Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει η Κουμουνδούρου τις αποκαλύψεις Βάρρα κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και το... εσωτερικό email που έστειλε ο τελευταίος

«Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα». Αυτή είναι η κατάσταση στο εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης, η οποία εξακολουθεί να πιέζεται ασφυκτικά από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τις τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει μια «βεντέτα» ανάμεσα στον Γρηγόρη Βάρρα και τον Μάκη Βορίδη που κορυφώθηκε με τη συνέντευξη που έδωσε ο πρώτος στο «Βήμα της Κυριακής» και την απόφαση του δεύτερου να την αντικρούσει στέλνοντας email στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει καυστικά τις εξελίξεις σημειώνοντας με νόημα σε ανακοίνωσή του ότι «αντί να καταθέσει σε Προανακριτική Επιτροπή, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ».

Η Κουμουνδούρου αναφέρει:

Η αντιπαλότητα που έχει ξεσπάσει μετά τις αποκαλύψεις του συμβούλου του πρωθυπουργού, Γρ. Βάρρα, για τον Μάκη Βορίδη, ώθησε τον τελευταίο να ενημερώσει τους βουλευτές της ΝΔ με εσωτερικό «ραβασάκι», προσπαθώντας εναγωνίως να διαψεύσει τον κ. Βάρρα. Και φρόντισε να επισημάνει ότι δεν έχασε τη στήριξη του Μεγάρου Μαξίμου. Ο κ. Βορίδης ενημερώνει μέσω μέιλ τους «γαλάζιους» βουλευτές, σαν να πρόκειται απλά για ένα εσωκομματικό ζήτημα της ΝΔ και όχι για ένα τεράστιο σκάνδαλο που στερεί αναγκαία κονδύλιa από την αγροτική παραγωγή και την ύπαιθρο.

Αντί ο κ. Βορίδης να έρθει να απολογηθεί και να πει όσα έχει να πει θεσμικά σε μια Προανακριτική Επιτροπή, η οποία θα είχε ευρύτερες αρμοδιότητες και εξουσίες, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε την αντιδημοκρατική κοινοβουλευτική εκτροπή στη Βουλή, που οδήγησε σε μια Εξεταστική Επιτροπή συγκάλυψης. Kατά τη διάρκεια της οποίας οι γαλάζιοι «κομματάρχες» παθαίνουν επιλεκτική αμνησία.

Αυτή είναι η θεσμική συνέπεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των στελεχών της: ανύπαρκτη, σαν τα χιλιάδες αιγοπρόβατα των «κολλητών» της, που δηλώνονταν για παράνομες επιδοτήσεις.

Ως ανύπαρκτο προσπαθούν να παρουσιάσουν και το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ από χθες στα γραφεία του Οργανισμού εγκαταστάθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη θέτει για ακόμη μια φορά σε κίνδυνο τις πληρωμές των ενισχύσεων στους αγροτοκτηνοτρόφους, παρά τις ψεύτικες δεσμεύσεις του κ. Τσιάρα.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κριθούν αυστηρά από τον ελληνικό λαό, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Και ένα αναγκαίο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η πολιτική αλλαγή για την Προοδευτική Ελλάδα.