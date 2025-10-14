«Πρόβες ενοποίησης» για μια προοδευτική πλειοψηφία

Από αριστερά, οι Μιχάλης Αστρινάκης, Αντώνης Κοτσακάς, Διονύσης Τεμπονέρας, Χάρης Τσιόκας και Γιώργος Σαχίνης στο πάνελ της βιβλιοπαρουσίασης που έγινε την περασμένη Παρασκευή στο Ηράκλειο

Πολιτικά μηνύματα από την παρουσίαση του νέου βιβλίου των Αντώνη Κοτσακά και Χάρη Τσιόκα στο Ηράκλειο

Πρόβα ανασύνθεσης για τον προοδευτικό χώρο στο Ηράκλειο, με την παρουσίαση βιβλίου των Τσιόκα - Κοτσακά, την ώρα που η αποχώρηση Τσίπρα από τη Βουλή πυροδοτεί νέες διεργασίες...

Στην Κρήτη, εκεί όπου η Ιστορία έχει συχνά γεννήσει πολιτικά ρεύματα, μια παρουσίαση βιβλίου το βράδυ της περασμένης Παρασκευής εξελίχθηκε σε γεγονός με βαθύτερη σημειολογία. Στο κατάμεστο Πολύκεντρο Νεολαίας, η συζήτηση γύρω από το βιβλίο των πρώην βουλευτών (και πρώην υπουργών) Αντώνη Κοτσακά και Χάρη Τσιόκα, «Ιστόρηση 50 χρόνων στα κέντρα αποφάσεων ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ», πήρε χαρακτήρα πολιτικού προσκλητηρίου, με αίτημα την επανένωση και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με όρους προγραμματικής ενότητας και κοινωνικής συμμετοχής.

Η χρονική συγκυρία δεν μοιάζει τυχαία. Η πρόσφατη αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή, με τη ρητορική περί «νέων εργαλείων πολιτικής έκφρασης», άνοιξε μια συζήτηση για το επόμενο κεφάλαιο του προοδευτικού χώρου. Στο Ηράκλειο, αυτό το αίτημα πήρε σάρκα και οστά, σε μια αίθουσα κατάμεστη από πολιτικά στελέχη και πολιτικοποιημένους πολίτες που κινούνται σε διαφορετικά στρατόπεδα της Κεντροαριστεράς. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι άνοιξε μια συζήτηση...

Η εικόνα πρώην υπουργών και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., πανεπιστημιακών και αυτοδιοικητικών στην ίδια σκηνή, στέλνει μήνυμα υπέρβασης των κομματικών συνόρων. Παρόντες οι: Γιάννης Κουράκης, Μανώλης Στρατάκης, Μαρία Σκραφνάκη, Βαγγέλης Σχοιναράκης, Κώστας Ασλάνης, Σωκράτης Βαρδάκης, Χάρης Μαμουλάκης, ο πρύτανης Νίκος Κατσαράκης και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Σαχίνης, ενώ η συμμετοχή του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δίνοντας στην εκδήλωση χαρακτήρα λαϊκής παρέμβασης.

Ο Μιχάλης Αστρινάκης, γραμματέας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, κάλεσε σε συνάντηση «με βάση τις αξίες του σοσιαλισμού και όχι της ηττημένης σοσιαλδημοκρατίας».

Ο Διονύσης Τεμπονέρας μίλησε για «νέο τόπο συνάντησης» των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, επικαλούμενος τη δυσαρέσκεια του 61% των πολιτών που δεν εκπροσωπείται από τα υπάρχοντα κόμματα. «Δεν είναι η ώρα των προσώπων, είναι η ώρα της συνδιαμόρφωσης πολιτικών σχεδίων με όραμα 20ετίας», τόνισε.

Ο εκ των συγγραφέων, Αντώνης Κοτσακάς, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας «νέας Μεταπολίτευσης» που θα στηρίζεται στη συμμετοχή της κοινωνίας και όχι μόνο των «ειδικών», ενώ ο έτερος, Χάρης Τσιόκας, υπογράμμισε ότι «δεν ενδιαφέρουν την κοινωνική αντιπολίτευση οι συγκολλήσεις ρόλων ή οι περιχαρακώσεις ποσοστών κομμάτων διαμαρτυρίας», καταλήγοντας στον «δρόμο της συνάντησης των σοσιαλιστικών, αριστερών και οικολογικών δυνάμεων για προοδευτική πλειοψηφία»...

Πίσω από τις τοποθετήσεις, διαφάνηκε ένα υπόγειο αλλά ισχυρό ρεύμα:

Η αναζήτηση κοινού τόπου απέναντι στην κυβερνητική ηγεμονία της Ν.Δ. και στην κόπωση της αντιπολίτευσης. Οι τοπικές πρωτοβουλίες, όπως αυτή του Ηρακλείου, λειτουργούν ως «πρόβες ενοποίησης» για ένα νέο σχήμα που θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποκτήσει εθνική εμβέλεια.

Το μήνυμα που έφυγε από την Κρήτη ήταν καθαρό: το προοδευτικό ρεύμα δεν έχει στερέψει· απλώς αναζητά νέα γλώσσα, νέες μορφές και, κυρίως, νέους τρόπους συνάντησης. Και ίσως, όπως σχολίασε έμπειρο στέλεχος στο περιθώριο της εκδήλωσης, «από μια τέτοια αφετηρία να ξαναγραφεί το πολιτικό αφήγημα της Μεταπολίτευσης».