«Πορεία προς τον λαό» α λα Σάντερς

Aν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα του Μπέρνι Σάντερς, θα δει δεκάδες βίντεο από συγκεντρώσεις του σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών σε αυτές. «Είναι το 1%», λέει ο γερουσιαστής για το σύστημα Τραμπ, και «είμαστε το 99%, και η μάχη θα δοθεί πόρτα την πόρτα, εργασιακό χώρο τον εργασιακό χώρο, σχολείο το σχολείο». Ο εμβληματικός Αμερικανός πολιτικός περιοδεύει σε όλη τη χώρα του, ως γνωστόν, κινητοποιώντας ψηφοφόρους των Δημοκρατικών, αλλά και ανένταχτων και απογοητευμένων Ρεπουμπλικανών, όπως ο ίδιος επισημαίνει.

Στα καθ’ ημάς, «κάν’ το όπως ο Σάντερς», θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της πορείας προς τον λαό, την οποία θα ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας το επόμενο διάστημα, όπως την προανήγγειλε μέσω της συνέντευξής του στην «Εφημερίδα των Συντακτών». Αναμένεται, ειδικότερα έτσι, να περιοδεύσει στην ελληνική επικράτεια, όχι μόνο με την αφορμή έκδοσης του βιβλίου του ας διευκρινιστεί, αφού οι εκδηλώσεις για το βιβλίο εκτιμάται ότι θα είναι περίπου πέντε…

Επί του σχεδίου αυτού, ο Δημήτρης Λιάκος, πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, παρά τω Τσίπρα δηλαδή, έλεγε χθες στο «Βήμα»: «Υπάρχει ένα χάσμα που δημιουργείται μεταξύ των ηγεσιών του προοδευτικού χώρου και του κόσμου. Δηλαδή, έχετε δει αυτό που κάνει ο Σάντερς στην Αμερική, να πηγαίνουν οι πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Αριστεράς να μιλάνε με τις λαϊκές μάζες; Κανένας». Αν, μάλιστα, συνέχιζε ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, «αυτή τη στιγμή έπαιρνε κάποιος το αυτοκίνητο και πήγαινε στην ελληνική περιφέρεια θα διαπίστωνε ορισμένα προβλήματα, τα οποία εμείς εδώ στο κέντρο δεν τα καταλαβαίνουμε. Πρέπει να δούμε την εικόνα εγκατάλειψης που υπάρχει αυτή τη στιγμή και την απογοήτευση».

Και, στο διά ταύτα, «δεν αρκεί να έχουμε ωραίες ιδέες, θα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να μας ακούσει. Και για να μας ακούσει θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτόν. Εσι διαβάζω εγώ αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θέλει να “αφουγκραστεί την κοινωνία”».

Ούτως ή άλλως, πάντως, κεντρική θέση στη συνέντευξή του στην εφημερίδα μας είχε αυτή η «φυγή προς τα μπρος», που περιγράφει ο πρ. πρωθυπουργός, «προς την κοινωνία, τους πολίτες».

Αλλωστε, «μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα», υπογράμμιζε σε άλλο σημείο, με την ταυτόχρονη επισήμανση «μπορεί να έχασα τα βουλευτικά μου προνόμια, αλλά είμαι τουλάχιστον ελεύθερος να διεκδικήσω το προνόμιο να πορευτώ μαζί με τους πολλούς. Δεν τολμάω να πω “σαν ένας από αυτούς”. Αλλά ναι, θα ήθελα να είμαι μαζί τους “σαν ένας από αυτούς”».

Και, εν κατακλείδι, «οι πολίτες - αυτή είναι η δύναμη της αλλαγής σήμερα. Μόνον αυτοί, “από κάτω”, μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα “επάνω”. Να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις».

Θέμα ημερών, τέλος, είναι ο ορισμός σύνθεσης του επιστημονικού συμβουλίου του ομώνυμου Ινστιτούτου.