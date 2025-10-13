Αμηχανίας το ανάγνωσμα σε αντιπάλους και μη

Κεντρικό θέμα συζήτησης στα πολιτικο-δημοσιογραφικά πηγαδάκια αλλά και μεταξύ πολιτών έγινε η αποκλειστική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» του Σαββατοκύριακου πριν καν αυτή κυκλοφορήσει μάλιστα! Η πρώτη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, αλλά και η πρώτη από το 2023 σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης, κέντρισε το ενδιαφέρον φίλων και… αντιπάλων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη ερώτηση στον Παύλο Μαρινάκη (από τον Σκάι) το πρωί του Σαββάτου αφορούσε τον πρ. πρωθυπουργό. «Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από προσωπολατρίες και σωτήρες, αλλά από πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή του» είπε, παραδεχόμενος εμμέσως όμως ότι όντως ο κόσμος με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει έχει ανάγκη από σωτηρία.

«Δεν συμφωνώ με την άποψη ότι η Κεντροαριστερά για να ηγεμονεύσει πρέπει να κάνει ιδεολογική λοβοτομή, δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς» δήλωσε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο εκπρόσωπός του Κώστας Τσουκαλάς (Action24).

Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ασφαλώς, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ιδίως μετά τη φράση του Αλ. Τσίπρα ότι ο κύκλος για εκείνον έχει κλείσει: ο Σωκράτης Φάμελλος δεν προέβη σε κάποιο σχόλιο το Σαββατοκύριακο, θα έχει δε διαρκή παρουσία στο Κοινοβούλιο λόγω της συζήτησης του αντεργατικού νομοσχεδίου. Κεντρική γραμμή της Κουμουνδούρου είναι ότι δεν μπαίνουν σε αντιπαλότητα με τον πρ. πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος -όπως και ο ίδιος άλλωστε δήλωσε στην «Εφ. Συν.» από την πλευρά του-, θα δείξουν όμως ιδιαίτερη επιμονή στις συνθέσεις και συνεργασίες.

Για το θέμα υπήρξε «μπουκέτο» αντιδράσεων ακόμη και μεταξύ των ηγετικών στελεχών της Κουμουνδούρου: ενδεικτικά ο γραμματέας Στέργιος Καλπάκης ανέφερε (Action24) ότι τα διαβατήρια προϋποθέτουν σύνορα στον προοδευτικό χώρο και τέτοια δεν πρέπει να υπάρχουν στον προοδευτικό χώρο, «πρέπει να τα γκρεμίσουμε». Χαρακτηρίζοντας δε εύλογο το αίτημα της ανανέωσης, σημείωσε ότι αν την πολιτική συζήτηση μονοπωλήσει η μάχη νέου και παλιού, αυτό μπορεί «να οδηγήσει σε νέους… Κασσελάκηδες».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Ζαχαριάδης, σημείωνε: «Ο Αλέξης (Τσίπρας) ήταν ένας από εμάς, είναι ένας από εμάς και θα παραμείνει ένας από εμάς στις απόψεις, στις αξίες, στη στάση ζωής, στη θεώρηση της πολιτικής». Ενώ, τέλος, η αν. εκπρόσωπος Τύπου, Νατάσα Γκαρά, διατύπωνε τη θέση ότι η συνέντευξη Τσίπρα «συμβάλλει σε όλη αυτή τη συζήτηση και τον προβληματισμό που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς».

Τα νέα δεδομένα απασχολούν και τη Νέα Αριστερά, με τον πρόεδρό της να αναφέρει σε ανάρτησή του: «Με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα κλείνει ένας μεγάλος ιστορικός κύκλος. Με τις επιτυχίες και τα λάθη του. Και πρέπει να πω ότι είμαι περήφανος για όσα σημαντικά πετύχαμε ως Αριστερά σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Αλλά στέκομαι και αυτοκριτικά για όσα δεν κάναμε». Και συνέχισε: «Τώρα μιλάμε για την πολιτική τού σήμερα. Το καθεστώς Μητσοτάκη διαλύει τη χώρα. Οχι προσωρινά. Μακροπρόθεσμα» τόνισε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Χαρίτσης.

Την ίδια ώρα ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, προχωρούσε στην εκτίμηση ότι ο πρ. πρωθυπουργός «προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο διαφορετικά προφίλ, να κάνει rebranding στο rebranding», όμως η απαξίωση του προοδευτικού χώρου σχετίζεται με τις ευθύνες Τσίπρα, υποστήριξε.