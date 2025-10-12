Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είναι δυνατό να παραμένει ο Καϊμακάμης στη θέση του;

Στην απόδοση ευθυνών στην κυβέρνηση για σημαντικότατες όψεις της συγκάλυψης ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις της την Κυριακή η Νέα Αριστερά. Η Πατησίων κατηγόρησε ευθέως το Μαξίμου ότι είχε πρόσβαση στο περιεχόμενο των επισυνδέσεων για το σκάνδαλο και ότι προστάτευε τους επισνδεδεμένους και την ίδια, πριν έρθει η εμπλοκή τους στο φως της δημοσιότητας. Τις μεσολαβήσεις καταλογίζει στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη για τον οποίο καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να τον κρύβει.

Παράλληλα έντονη ήταν η αντίδραση της Νέας Αριστεράς και στην πρόσφατη -γεμάτη ασύλληπτα προκλητικές δηλώσεις- κατάθεση του νυν αντιπροέδρου Γιάννη Καϊμακάμη στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο οποίος ανέφερε με τη μεγαλύτερη άνεση ότι μέλη της οικογένειάς του εισπράττουν επιδοτήσεις από τον οργανισμό τον οποίο διοικεί, ότι επιλέχθηκε επειδή ήταν μέλος της ΝΔ και ότι έχει φυσική παρουσία στον οργανισμό μόνο όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Το κόμμα στις ανακοινώσεις του, σημείωσε:

«Σταματήστε να κρύβετε τον κ. Μυλωνάκη»

«Είναι επαναλαμβανόμενες οι περιπτώσεις παρέμβασης του πρωθυπουργικού γραφείου στους παρακολουθούμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μη μαθευτεί τίποτα. Αυτό προκύπτει και από την περίπτωση Σενετάκη, που αποκαλύπτει σήμερα "Το Βήμα", αναδεικνύοντας τον κ. Μυλωνάκη ως κομβικό πρόσωπο του σκανδάλου. Με τον χαρακτηριστικό τίτλο "Υπόθεση Μπουκώρου Νο 2", το ρεπορτάζ συνδέει την καρατόμηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Μ. Σενετάκη τον Ιούνιο του 2024 με τις διαρροές των διαβιβαστικών της ΕΛ.ΑΣ. για τις έρευνες. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη σωρεύονται και είναι κρίσιμα, όπως το αν και πώς το Μαξίμου ήταν σε γνώση του περιεχομένου των επισυνδέσεων. Η κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής δεν μπορεί να συνεχίσει να κρύβει τον κ. Μυλωνάκη».

«Παραμένει στη θέση του ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ»;

«Η αποκάλυψη της 9ης Οκτωβρίου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ξεπερνά κάθε όριο θεσμικής ανοχής και λογικής. Ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καϊμακάμης, παραδέχθηκε δημόσια ότι:

Η οικογένειά του λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις από τον ίδιο Οργανισμό τον οποίο διοικεί.

Υφίσταται προφανής σύγκρουση συμφερόντων, την οποία ο ίδιος αναγνωρίζει, αλλά δηλώνει ότι θα παραιτηθεί όταν υπάρξει σχετική ρύθμιση, δηλαδή όταν η κυβέρνηση αποφασίσει να καλύψει το νομικό "κενό".

Εργάζεται «part-time» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ταυτόχρονα διατηρεί και ιδιωτική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και «πηγαινοέρχεται».

Και όλα αυτά, ενώ λαμβάνει 3.200 ευρώ μηνιαίως από τον Οργανισμό, την ώρα που χιλιάδες αγρότες παραμένουν απλήρωτοι.

Παρά τις σαφείς παραδοχές του ίδιου του αντιπροέδρου ενώπιον της Εξεταστικής, τρεις ημέρες μετά η κυβέρνηση εξακολουθεί να σιωπά. Η Νέα Αριστερά θεωρεί αδιανόητο ότι ο κ. Καϊμακάμης παραμένει ακόμη στη θέση του και περίμενε αυτονόητα την άμεση αποπομπή του από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει: