Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είναι δυνατό να παραμένει ο Καϊμακάμης στη θέση του;

Στην απόδοση ευθυνών στην κυβέρνηση για σημαντικότατες όψεις της συγκάλυψης ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις της την Κυριακή η Νέα Αριστερά. Η Πατησίων κατηγόρησε ευθέως το Μαξίμου ότι είχε πρόσβαση στο περιεχόμενο των επισυνδέσεων για το σκάνδαλο και ότι προστάτευε τους επισνδεδεμένους και την ίδια, πριν έρθει η εμπλοκή τους στο φως της δημοσιότητας. Τις μεσολαβήσεις καταλογίζει στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη για τον οποίο καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να τον κρύβει.
Παράλληλα έντονη ήταν η αντίδραση της Νέας Αριστεράς και στην πρόσφατη -γεμάτη ασύλληπτα προκλητικές δηλώσεις- κατάθεση του νυν αντιπροέδρου Γιάννη Καϊμακάμη στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο οποίος ανέφερε με τη μεγαλύτερη άνεση ότι μέλη της οικογένειάς του εισπράττουν επιδοτήσεις από τον οργανισμό τον οποίο διοικεί, ότι επιλέχθηκε επειδή ήταν μέλος της ΝΔ και ότι έχει φυσική παρουσία στον οργανισμό μόνο όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Το κόμμα στις ανακοινώσεις του, σημείωσε:
«Σταματήστε να κρύβετε τον κ. Μυλωνάκη»
«Είναι επαναλαμβανόμενες οι περιπτώσεις παρέμβασης του πρωθυπουργικού γραφείου στους παρακολουθούμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μη μαθευτεί τίποτα. Αυτό προκύπτει και από την περίπτωση Σενετάκη, που αποκαλύπτει σήμερα "Το Βήμα", αναδεικνύοντας τον κ. Μυλωνάκη ως κομβικό πρόσωπο του σκανδάλου. Με τον χαρακτηριστικό τίτλο "Υπόθεση Μπουκώρου Νο 2", το ρεπορτάζ συνδέει την καρατόμηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Μ. Σενετάκη τον Ιούνιο του 2024 με τις διαρροές των διαβιβαστικών της ΕΛ.ΑΣ. για τις έρευνες. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη σωρεύονται και είναι κρίσιμα, όπως το αν και πώς το Μαξίμου ήταν σε γνώση του περιεχομένου των επισυνδέσεων. Η κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής δεν μπορεί να συνεχίσει να κρύβει τον κ. Μυλωνάκη».
«Παραμένει στη θέση του ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ»;
«Η αποκάλυψη της 9ης Οκτωβρίου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ξεπερνά κάθε όριο θεσμικής ανοχής και λογικής. Ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καϊμακάμης, παραδέχθηκε δημόσια ότι:
- Η οικογένειά του λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις από τον ίδιο Οργανισμό τον οποίο διοικεί.
- Υφίσταται προφανής σύγκρουση συμφερόντων, την οποία ο ίδιος αναγνωρίζει, αλλά δηλώνει ότι θα παραιτηθεί όταν υπάρξει σχετική ρύθμιση, δηλαδή όταν η κυβέρνηση αποφασίσει να καλύψει το νομικό "κενό".
- Εργάζεται «part-time» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ταυτόχρονα διατηρεί και ιδιωτική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και «πηγαινοέρχεται».
- Και όλα αυτά, ενώ λαμβάνει 3.200 ευρώ μηνιαίως από τον Οργανισμό, την ώρα που χιλιάδες αγρότες παραμένουν απλήρωτοι.
Παρά τις σαφείς παραδοχές του ίδιου του αντιπροέδρου ενώπιον της Εξεταστικής, τρεις ημέρες μετά η κυβέρνηση εξακολουθεί να σιωπά. Η Νέα Αριστερά θεωρεί αδιανόητο ότι ο κ. Καϊμακάμης παραμένει ακόμη στη θέση του και περίμενε αυτονόητα την άμεση αποπομπή του από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει:
- Είναι αποδεκτό να ασκεί δημόσια εξουσία κάποιος που επιδοτείται από τον ίδιο τον οργανισμό που διοικεί;
- Έχει σοβαρή διοίκηση ένας οργανισμός όπου ο αντιπρόεδρος δηλώνει ότι εργάζεται "part-time", λαμβάνει 3.200 ευρώ τον μήνα, και ταυτόχρονα διατηρεί ιδιωτική επιχείρηση, μοιράζοντας τον χρόνο του ανάμεσα στη δημόσια θέση που κατέχει και στην προσωπική του εταιρεία»;
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας