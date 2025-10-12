Ο Αλέξης Τσίπρας στην «Εφ.Συν.» - Η συνέντευξη που τάραξε τα «πολιτικά νερά»

Κεντρικό πολιτικό γεγονός αποτέλεσε για αυτό το Σαββατοκύριακο η αποκλειστική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και τους Τάσο Παππά και Νίκο Παπαδημητρίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε την πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό μέσο εδώ και δύο χρόνια και την πρώτη του μετά την παραίτηση από τη βουλευτική του έδρα, περιέγραψε το πολιτικό του όραμα και επιφύλαξε μηνύματα προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τον ΣΥΡΙΖΖΑ και την υπόλοιπη προοδευτική αντιπολίτευση.

Διαβάστε την συνέντευξη: Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης, δημοκρατίας

Τα όσα ανέφερε στην «Εφ.Συν.» σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως από την κυβέρνηση, τα κόμματα.

Πολιτική μικρότητα Μαρινάκη

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν έκρυψε την ενόχληση της κυβέρνησης σχολιάζοντας μέσω του ΣΚΑΪ ότι «ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από προσωπολατρίες και σωτήρες, αλλά από πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή του».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα βασίζεται στην ασθενή μνήμη που θεωρεί ότι έχουν οι πολίτες» και είπε πως οι νεότερες γενιές ίσως δεν έχουν ζήσει «την τραγωδία του 2015».

Απαντώντας στις κατηγορίες περί «καθεστώτος διαφθοράς», ο κ. Μαρινάκης επανέφερε την γνωστή ατζέντα της Ν.Δ σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα επί Τσίπρα ήταν 27η στην Ευρώπη σε ανάπτυξη και με χαμηλότερους μισθούς, ενώ σήμερα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών».

«Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί»

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρει πως «το ζητούμενο δεν είναι αν είσαι πιο αριστερός ή πιο δεξιός, αρκεί η γάτα να πιάνει ποντίκια», ο Κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «δεν συμφωνώ με την άποψη ότι η κεντροαριστερά για να ηγεμονεύσει πρέπει να κάνει ιδεολογική λοβοτομή. Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς. Για να νικήσει η δημοκρατική παράταξη -και γι' αυτό αγωνιζόμαστε στο ΠΑΣΟΚ- πρέπει να ανακτήσει την ιδεολογική ηγεμονία των προοδευτικών αξιών στην κοινωνία, δεν αρκεί να ετεροπροσδιορίζεται από τη δεξιά. Ετεροπροσδιοριζόμενη και χωρίς σαφές πρόσημο, δεν είναι δυνατό να κυριαρχήσει πολιτικά. Αυτές είναι συνταγές που έχουν ηττηθεί».

«Για εμάς το κρίσιμο είναι να υπάρξει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και ήττα της νεοφιλελεύθερης και συντηρητικής πολιτικής. Αυτό προϋποθέτει να κάνουμε ξανά ισχυρές τις ιδέες που θέλουν ισχυρό κοινωνικό κράτος και βιώσιμη συμπεριληπτική ανάπτυξη. Ο μέσος ψηφοφόρος θέλει αξιοπιστία και αυτή έχει ως βασικό προαπαιτούμενο την σταθερότητα στις απόψεις. Όλα αυτά θα μετρηθούν και θα κριθούν στην κάλπη», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τόνισε ότι «ο κ. Τσίπρας έχει ήδη κριθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης μετά την πρωθυπουργία του».

Ο κ. Τσουκαλάς μίλησε για χιονοστιβάδα σκανδάλων της κυβέρνησης η οποία, σημείωσε, δεν δουλεύει για τους πολίτες αλλά τους εξαπατά. «Η Νέα Δημοκρατία, επομένως, δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό αφήγημα και ψάχνει να βρει έναν τρόπο να συσπειρώσει, με αναφορές στο παρελθόν και τεχνητές πολώσεις», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Χαμηλά οι τόνοι στην Κουμουνδούρου

Η Κουμουνδούρου δεν αντέδρασε στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μέσω κάποιας ανακοίνωσης, όμως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκαν να σχολιάσουν τις εξελίξεις σε συνεντεύξεις και εμφανίσεις τους.

Ενδεικτική η παρέμβαση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Νατάσας Γκαρά, η οποία ανέφερε: Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, η οποία συμβάλλει σε όλη αυτή τη συζήτηση και τον προβληματισμό που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς. Μιλάμε για την ανασύνθεση και την ανασυγκρότηση αυτού του χώρου, μέσα από συνεργασίες αλλά και μέσα από την έμπνευση και τη συμμετοχή και της κοινωνίας, που βλέπουμε να αποστασιοποιείται τον τελευταίο καιρό και να δείχνει και την απογοήτευσή της. Στη συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει κι αυτός για την υπέρβαση. Είναι αναγκαίο να κάνουμε στο πολιτικό σύστημα αυτές τις υπερβάσεις που χρειάζονται, έτσι ώστε να να συγκροτήσουμε μια διαφορετική, προοδευτική, εναλλακτική πολιτική πρόταση, που θα απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας.

«Κλείνει ένας μεγάλος ιστορικός κύκλος»

Τις εξελίξεις σχολίασε από την πλευρά της Νέας Αριστεράς και ο Αλέξης Χαρίτσης στο κυριακάτικο μήνυμά του σημειώνοντας «Με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα κλείνει ένας μεγάλος ιστορικός κύκλος. Με τις επιτυχίες και τα λάθη του. Και πρέπει να πω ότι είμαι περήφανος για όσα σημαντικά πετύχαμε ως Αριστερά σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Αλλά στέκομαι και αυτοκριτικά για όσα δεν κάναμε. Τώρα μιλάμε για την πολιτική τού σήμερα. Το καθεστώς Μητσοτάκη διαλύει τη χώρα. Όχι προσωρινά. Μακροπρόθεσμα. Η μόνη απάντηση σε αυτό είναι μια σαφής μετωπική σύγκρουση με τις πολιτικές της Δεξιάς: και στα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, και στους στρατηγικούς στόχους, και σε επίπεδο αξιών και ιδεών. Αυτό μπορεί να το κάνει πράξη μόνο μια ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά. Που ξέρει καλά ποιους θέλει να εκπροσωπεί και με ποιους θα συγκρουστεί. Όχι μια δύναμη που λέει στον καθένα και την καθεμιά αυτό που θέλει να ακούσει και τελικά δεν κάνει τίποτα για να μη δυσαρεστήσει κανέναν. Απ’ αυτό κινδυνεύουμε. Από τη ρητορική οξύτητα και την πρακτική αδράνεια. Οι πολίτες δεν θα εμπιστευτούν όσους προσπαθούν να τους πείσουν ότι οι ίδιοι είναι η απάντηση στις ανάγκες τους. Ούτε όσους διακατέχονται από τον ναρκισσισμό της απόλυτης αλήθειας. Θα εμπιστευτούν εκείνους που θα κάνουν εφαρμόσιμη και χειροπιαστή την πολιτική που απαντά στις ανάγκες τους. Αυτό είχαμε κατά νου όταν η Νέα Αριστερά μίλησε πρώτη για Λαϊκό Μέτωπο, με πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες. Είναι πλέον σημαντικό ο κύκλος των διεργασιών να βαθύνει, να πάρει σάρκα και οστά και να καταλήξει σε αποτέλεσμα που θα σταθεί αποφασιστικά και τελικά νικηφόρα απέναντι στη συμμαχία Δεξιάς και ακροδεξιάς».