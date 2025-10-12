Τριπλό «χτύπημα» ΣΥΡΙΖΑ μετά την πρόκληση Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Να πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένας πρωθυπουργός που απεγνωσμένα προσπαθεί να κάνει damage control».

Με μια οργισμένη ανακοίνωση η Κουμουνδούρου κατηγορεί τον πρωθυπουργό για δηλώσεις μνημείο αυταρχισμού, μετά το πυροτέχνημα Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το υπουργείο Άμυνας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «απάνθρωπη και κτηνώδη» αναφορά στο κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού και σχολιάζει πως «αντί να κάνει αυτοκριτική για τη σιωπή του και να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη»

Η ανακοίνωση

Το σημερινό κυριακάτικο μήνυμα και η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού - αυταρχισμού και ο ορισμός της απουσίας ενσυναίσθησης. Η αναφορά του είναι απάνθρωπη και κτηνώδης.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο επιτελείο του να τον προστατεύσει από τέτοιες αναρτήσεις, που κάθε πατέρας θα ντρεπόταν να κάνει. Αντί να κάνει αυτοκριτική για τη σιωπή του και να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής.

Ντροπή του! Η εμπλοκή του Στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση.

Να πόσο φοβάται την κοινωνία και την ειρηνική διαμαρτυρία ο κ. Μητσοτάκης.

Να πόσο επικίνδυνή είναι αυτή η καθεστωτική δεξιά.

Να γιατί πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό.

Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο από αυτό το κυριακάτικο μήνυμα.

«Κάντο όπως ο Τραμπ»

Με σκληρό τρόπο σχολιάζει και η τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου υπογραμμίζοντας ότι η «οδηγία» Μητσοτάκη να αναλάβει ο στρατός να...επιβάλει την τάξη μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι τραμπικής έμπνευσης και παραπέμπει «σε αναχρονιστικούς καιρούς».

Η ανάρτηση της Ρένας Δούρου:

Διαβάζω και ξαναδιαβάζω, στη Λάρνακα μεταξύ σπουδαίων συναντήσεων, την σημερινή δήλωση για τα τσαντίρια του Συντάγματος και την πρωθυπουργική οδηγία α λα Τραμπ, να αναλάβει πλέον ο στρατός την ευταξία του ιερού χώρου μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Δήλωση που κατά πρώτον παραπέμπει σε αναχρονιστικούς καιρούς, με τον στρατό να αναλαμβάνει δια της βίας, «όταν το συντεταγμένο κράτος διστάζει». Θου Κυριε

Δήλωση που κατά δεύτερον αποδεικνύει πόσο μεγάλη αηδία προκαλεί η αγωνιώδης προσπάθεια του Ρούτσι να βρει την δικαίωση στη σημερινή δεξιά διακυβέρνηση με όρους απολυταρχίας.

Κυρίως όμως σκέφτομαι πόσο βαθειά υποκριτική και ανακόλουθη είναι η πρωινή δήλωση σχετικά με τον ιερό και όντως συμβολικό χώρο. Εκεί δηλαδή όπου το έθνος μας τιμά τους ήρωες πεσόντες σε κάθε τους μάχη και οι οποίοι θυσιάστηκαν προφανώς για τα παιδιά όλων των Ελλήνων.

Ώστε να ζούμε ελεύθεροι και ισότιμοι σε ένα κράτος δικαίου. Η θυσία τους παραπέμπει στο περίφημο διά αυτά πολεμήσαμε του Μακρυγιάννη. Γιατί είναι βέβαιο πως δεν έδωσαν τη ζωή τους, ώστε το μνημείο να αποτελεί απλά μία αποστειρωμένη βιτρίνα και ένα βολικό σκηνικό για στεφάνια και δηλώσεις από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

Το γεγονός ότι ο Ρούτσι τελικά νίκησε απέναντι στον Κρέοντα, έχοντας σχεδόν ολόκληρο το έθνος δίπλα του, οδήγησε σήμερα στην Τραμπικής εμπνεύσεως διαταγή να διώχνει ο στρατός τους διαμαρτυρόμενους και τους αντιφρονούντες και στην ιταμή δήλωση ότι ο αγώνας του ήταν ένα τσαντίρι- κι άλλη ώρα μιλάμε και για τα τσαντήρια Σούσουδες της πολιτικής.

Ηττήθηκε από τον Ρούτσι και ψάχνει τη ρεβάνς

Σε ανάλογο μήκος κύματος και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Στέργιος Καλπάκης:

Ο Μητσοτάκης ηττήθηκε από τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και ψάχνει τη ρεβάνς στον αυταρχισμό. Προανήγγειλε σήμερα «στρατιωτικό νόμο» για να καταπνίξει προκαταβολικά κάθε νέα διεκδίκηση στο Σύνταγμα.

Αντί για το φως της αλήθειας, που απαιτεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών για το έγκλημα των Τεμπών, ο Μητσοτάκης επιλέγει να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι του αυταρχισμού.

Αλήθεια, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου μήνα, νομίζει ότι θα του περάσει έτσι;