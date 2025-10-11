2ο Reclaim Festival: Ο κόσμος αλλάζει όταν τον φαντάζεσαι ελεύθερο

Η Νεολαία της Νέας Αριστεράς σας καλεί στο 2ο Φεστιβάλ της, στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου, στο Άλσος Μπαρουτάδικο στο Αιγάλεω

Ο κόσμος αλλάζει όταν τον φαντάζεσαι ελεύθερο. Η Νεολαία της Νέας Αριστεράς σας καλεί στο 2ο Φεστιβάλ της, στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου, στο Άλσος Μπαρουτάδικο στο Αιγάλεω. Τρεις μέρες γεμάτες μουσική, χορό, συνάντηση και έμπνευση, τρεις μέρες για να φανταστούμε μαζί έναν κόσμο δικαιότερο και πιο ελεύθερο.

Σε μια εποχή που η κυβέρνηση επιχειρεί να φιμώσει τις φωνές της νεολαίας και να ποινικοποιήσει τη συλλογική δράση, εμείς απαντάμε με δημιουργία και πολιτισμό. Το Φεστιβάλ της Νεολαίας είναι ο δικός μας χώρος ελευθερίας, όπου η τέχνη γίνεται πολιτική πράξη και η μουσική γίνεται υπόσχεση για το αύριο.

Reclaim

Μουσικό πρόγραμμα

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

O Παντελής από τα Καλογεράκια ανοίγει τη μέρα με μια ποιητική συναυλία που μας ταξιδεύει από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Ακολουθεί η Νεφέλη Φασούλη με ένα πολύχρωμο πρόγραμμα όλο νόημα, ενώ το βράδυ κορυφώνεται με το Ξέφραγο Αμπέλι σε ένα νησιώτικο γλέντι που μας γυρίζει πίσω σε καλοκαιρινούς έρωτες.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Η μοναδική Μάρθα Φριντζήλα συνεχίζει να μας εμπνέει με το μουσικό της έργο, πριν τα Kadinelia φέρουν στη σκηνή το πιο εκρηκτικό μείγμα ψυχεδελικού folk. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι, με τον Αντώνη Γκινοσάτη στο βιολί, τον Χάρη Καψοκέφαλο στο λαούτο, τον Βασίλη Αντωνίου στο κλαρίνο, τον Παναγιώτη Κορωναίο στα κρουστά και τον Θανάση Γκινοσάτη στη γκάιντα και την τσαμπούνα.

Στο Φεστιβάλ της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς, η τέχνη και η πολιτική συναντιούνται. Γιατί ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν τον φαντάζεσαι ελεύθεροΗ Νεολαία της Νέας Αριστεράς επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με το Reclaim Festival, ένα τριήμερο πολιτικής συζήτησης, πολιτισμού και συλλογικής εμπειρίας. Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου στο Άλσος Μπαρουτάδικο στο Αιγάλεω, νέες και νέοι, αγωνίστριες και αγωνιστές, άνθρωποι της κοινωνίας των πολιτών και του πολιτισμού συναντιούνται για να συζητήσουν, να αμφισβητήσουν και να διεκδικήσουν ξανά τον δημόσιο χώρο, τη δημοκρατία και την ελπίδα.

Πολιτικές εκδηλώσεις

Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 19:30

«Ο κόσμος στην εποχή του Τραμπ και η απάντηση της Αριστεράς»

Η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ ανοίγει τη συζήτηση για την άνοδο της Ακροδεξιάς και τις διεθνείς προκλήσεις της εποχής.

Συμμετέχουν:

• Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Γραμματέας της Νέας Αριστεράς

• Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος

• Marga Ferre, Πρόεδρος του Transform Europe

• Κωστής Παπαϊωάννου, Διευθυντής του «Σημείο» για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς

• Αναστασία Σταυροπούλου, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Συντονίζει: Μαρία Γεωργακοπούλου, μέλος της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου, 19:30

«Ενάντια στη συγκάλυψη – Διαρκής αγώνας για οξυγόνο»

Η αυλαία των πολιτικών εκδηλώσεων του φεστιβάλ πέφτει με μια εκδήλωση αφιερωμένη στη δικαιοσύνη, τη λογοδοσία και το δικαίωμα στη ζωή.

Συμμετέχουν:

• Θοδωρής Ελευθεριάδης, συγγενής θύματος των Τεμπών

• Ξενοφών Κοντιάδης, συνταγματολόγος, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

• Γιώργος Λυκοπάντης, Γραμματέας ΚΣ της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς

• Ευρυδίκη Μπερσή, δημοσιογράφος, μέλος των Reporters United

Συντονίζει: Αγγελική Λυτρίβη, μέλος της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς.

