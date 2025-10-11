Διλήμματα σε ΣΥΡΙΖΑ και σε Νέα Αριστερά

Εδώ και δύο εβδομάδες στους κινηματογράφους προβάλλεται η ταινία «Μπερλινγκουέρ: Η Μεγάλη Ελπίδα». Δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε, φυσικά, ποιοι από τους ηγέτες της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης την έχουν δει και, αν την είδαν, πώς επηρέασε την πολιτική σκέψη τους. Το βέβαιον είναι ότι ο προοδευτικός χώρος αναζητά ακόμη τη «Μεγάλη Ελπίδα» όπως επίσης -κι αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό- ότι ο τόπος αναζητά τη «Μεγάλη Ελπίδα», την εναλλακτική, δηλαδή, λύση στο ζήτημα διακυβέρνησης της χώρας.

Την ώρα, εξάλλου, που η προοδευτική αντιπολίτευση αντιμετωπίζει το αντικειμενικό πρόβλημα της πολυδιάσπασης, τίποτε δεν είναι ίδιο εδώ και λίγες ημέρες μετά την υποβολή της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα. Ηταν ένα μεγάλο βότσαλο που έπεσε στη λίμνη -όπως προσφυώς σχολίασε ο Νίκος Μπίστης (Mega)- κι αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, ούτε ακόμη και οι αντίπαλοί του σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, ούτε και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που δεν αντιμετωπίζουν θετικά τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Ποια, όμως, είναι η κατάσταση στα δύο αυτά κόμματα;

Η αμηχανία

Ξεκινώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, η αμηχανία που έφερε στις τάξεις του κόμματος η... βόμβα Τσίπρα δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί. Ο Σωκράτης Φάμελλος, αφού απέκρουσε τις πιέσεις μικρής μερίδας για επιθετική στάση έναντι του προ-προκατόχου του, στη συνέχεια προχώρησε στη δεύτερη κίνηση, που ήταν να προφυλάξει τα νώτα του. Εξ ου και τα αλλεπάλληλα ραντεβού με τους βουλευτές – ακόμη και χθες, αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα. Ενας με έναν ή μία -και ο στόχος είναι να τους δει όλους και όλες, είναι το μήνυμα της Κουμουνδούρου.

Στις συναντήσεις αυτές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. φέρεται να εκφράζει τη διαφωνία του με την παραίτηση Τσίπρα -σέβεται, ωστόσο την απόφασή του, συμπληρώνει-, τη χαρακτηρίζει δε ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη που επηρεάζει όλους. Η οπτική με τον πρώην πρωθυπουργό είναι διαφορετική, η Κουμουνδούρου θέλει έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, καταλύτη και συγκολλητική ουσία των προοδευτικών κομμάτων, προσθέτουν πηγές της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά το στάδιο των διαπιστώσεων, έπεται, όμως, εκείνο των δράσεων, κι εκεί ο Σ. Φάμελλος κάνει ενέσεις τόνωσης ηθικού επισημαίνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει το έργο του. Σε δύο άξονες: Πρώτον, με εξορμήσεις σε όλη τη χώρα προκειμένου να σταλεί παντού το μήνυμα της Προοδευτικής Ελλάδας -και η περιοδεία Φάμελλου στην Πελοπόννησο ήταν μόνον η αρχή, αφού και οι βουλευτές προφανώς θα πρέπει να ξεκινήσουν περιοδείες. Με ικανοποίηση αντιμετώπισε το επιτελείο του, μάλιστα, τη μεγάλη παρουσία πολιτών στον Πύργο.

Δεύτερον, με πρωτοβουλίες από κοινού με άλλα προοδευτικά κόμματα, όπως για το επαχθέστατο 13ωρο, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε μπροστά και πήρε την υπογραφή από το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας -όχι, όμως, και από το ΠΑΣΟΚ και αυτό δεν προκάλεσε κάποια έκπληξη στο επιτελείο Φάμελλου. «Στον προοδευτικό διάλογο δεν περισσεύει κανείς. Δεν περιμένουμε πρωτοβουλίες, παίρνουμε πρωτοβουλίες», είναι το μήνυμα που αποστέλλει η Κουμουνδούρου.

Υπάρχουν, πάντως, κι εκείνοι εντός του κόμματος που θα ήθελαν πιο μεγάλες πρωτοβουλίες από τον Σ. Φάμελλο. Μερικές φορές, έλεγαν κάποια στελέχη για τον πρόεδρό τους, δίνει την εντύπωση ότι... η ζωή συνεχίζεται σαν να μη συνέβη τίποτε, και μετά την παραίτηση Τσίπρα δηλαδή. Η τακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει στην περαιτέρω υποχώρηση του κόμματος, ανησυχούν.

Ενα παράδειγμα περισσότερο προωθητικής πολιτικής έδωσε ο γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, στη Naftemporiki TV και στον Γιώργο Μελιγγώνη, από όπου κατέθεσε την πρόταση, το κόμμα του να πάρει την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή 13 περιφερειακών συνεδρίων σε όλη τη χώρα (ένα σε κάθε περιφέρεια), με τη συμμετοχή στελεχών των προοδευτικών κομμάτων, στελεχών της αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων και της τοπικής κοινωνίας.

«Ενωση στην πράξη και από τα κάτω» θα μπορούσε να τιτλοφορείται η προσπάθεια, η οποία και θα κορυφωθεί με κεντρική εκδήλωση, που θα αποτελέσει ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, προτείνει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η τ. γραμματέας Ράνια Σβίγκου (στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky), που πρότεινε στο κόμμα της να απευθύνει «ευρύτατο προσκλητήριο και προς το ΠΑΣΟΚ και προς τη Νέα Αριστερά». Αλλωστε, συμπλήρωσε, «το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς θα υπάρξει ένας εναλλακτικός πόλος, ο οποίος να μπορέσει να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Δεξιά, και να φέρει την ελπίδα και την προοπτική σε αυτό τον τόπο». Και έκλεισε με την εκτίμηση, «η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα θα είναι συνθετική και ενωτική για τις διεργασίες στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο».

Λαϊκό Μέτωπο χωρίς αποκλεισμούς ή Ανασύνθεση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, είναι το ερώτημα, γύρω από το οποίο περιστρέφονται ο Αλ. Χαρίτσης και τα στελέχη της Νέας Αριστεράς | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σταυροδρόμι

Την ίδια ώρα, στην Πατησίων, όπου η έδρα της Νέας Αριστεράς, δίδεται η εντύπωση ότι το κόμμα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, και από την άποψη αυτή με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου την Τρίτη. Το κεντρικό πολιτικό δίλημμα είναι Λαϊκό Μέτωπο χωρίς αποκλεισμούς ή Ανασύνθεση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Οι θιασώτες της πρώτης άποψης πιστεύουν πως πρέπει να προχωρήσει η προγραμματική συζήτηση με άλλα κόμματα, όταν οι υποστηρικτές της δεύτερης άποψης θέτουν το –σκληρό– ερώτημα «γίνεται να συνεργασθούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ όταν αυτός τελεί υπό διάλυση μετά την παρέμβαση Τσίπρα;».

Συγχρόνως θα συζητηθούν και άλλα καυτά θέματα στο Π.Γ., όπως αν θα γίνει το Συνέδριο στις ημερομηνίες που έχουν προκριθεί (11 – 14 Δεκεμβρίου) αλλά και, κυρίως, τι χαρακτήρα θα έχει το Συνέδριο; Προγραμματικό, όπως είναι η σχετική απόφαση; Ή κάτι άλλο; Ενώ, τέλος, και η προσφυγή στην κομματική βάση, υπό μορφή δημοψηφίσματος, είναι πάνω στο τραπέζι. Ωρα αποφάσεων για τη Νέα Αριστερά μάλλον...