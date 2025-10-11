Ανακοινώνει συνέδριο και ανεβάζει ταχύτητες

Ανεβάζουν ρυθμούς, επιταχύνουν βηματισμό, δεν αλλάζουν στρατηγική. Με το τρίπτυχο αυτό επιλέγουν να πορευτούν στο ΠΑΣΟΚ υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων που, από τη μια πλευρά βρίσκουν την κυβέρνηση της Ν.Δ. εκ νέου περικυκλωμένη στα σκάνδαλα και λαβωμένη στη γενικότερη εικόνα της και από την άλλη, φέρνουν τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς σε τεράστια αναστάτωση για πολλοστή φορά.

Πιο ειδικά, σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής, σε αντίθεση με την εντύπωση που επιχειρείται να διαμορφωθεί στα ΜΜΕ, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που μίλησαν στην «Εφ.Συν.» μετέφεραν ένα κλίμα συσπείρωσης υπέρ του ΠΑΣΟΚ στη βάση και μια έντονη διάθεση απαρέσκειας για τα λεγόμενα και τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Η υπερπροβολή

Το κλειδί στην εν λόγω υπόθεση πιθανότατα εντοπίζεται στην επισήμανση στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ναι μεν διέκρινε στις δηλώσεις Τσίπρα μια καλά μελετημένη παρέμβαση, εστιασμένη έξυπνα σε ένα πολιτικό λεξιλόγιο που μπορεί να αγγίξει ευρύτερα και νέα κοινά, εντούτοις, όπως παρατηρεί, από τη θεωρία στην πράξη η απόσταση στην πολιτική είναι μεγάλη και πολύ περισσότερο στην περίπτωση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ως τρωτό του σημείο την αξιοπιστία. Γι’ αυτό τίθενται επιτακτικά επί τάπητος η παραγωγή πολιτικής και η επιβολή ατζέντας πριν από τους πολιτικούς αντιπάλους.

Αν κάτι ανησυχεί ή ενοχλεί, είναι η υπερπροβολή του κ. Τσίπρα, αλλά όπως τονίζουν με νόημα αρμόδιες πηγές, «θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό». Αλλα στελέχη του ηγετικού πυρήνα εκτιμούν ότι αυτό που συμβαίνει σχετίζεται με την καλλιέργεια προσδοκίας και μάλιστα με επικοινωνιακούς όρους και υποστηρίζουν ότι όλα θα κριθούν επί των δεδομένων και εκ του αποτελέσματος.

Με κατηγορηματικό τρόπο πάντως απορρίπτουν ότι υπήρξε αναπροσαρμογή στάσης και τακτικής επειδή ο κ. Ανδρουλάκης όντως χρησιμοποίησε κάποιες σκληρές εκφράσεις, όπως ότι ο κ. Τσίπρας έχει τυχοδιωκτική συμπεριφορά και κινείται στο παρασκήνιο.

«Ο αγώνας μας βλέπει καθαρά ενάντια στη Ν.Δ. που αποτελεί τον αντίπαλο που θέλουμε να φύγει από την εξουσία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια πεπραγμένα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπενθυμίζονται», εξήγησε πρόσωπο δίπλα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Κακό παρελθόν»

Προς το παρόν, καλούν τον πρώην πρωθυπουργό να πάρει θέση για όσα απέφευγε διά της σιωπής του από το 2023, όπως τα Τέμπη και η σύμβαση 717, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακρίβεια, τα ολιγοπώλια, η εξωτερική πολιτική και αρκετά άλλα για τα οποία -όπως σημειώνουν- «ο Αλέξης δεν έχει πει λέξη».

Στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν εφησυχάζουν αλλά δεν έχουν λόγο να πανικοβάλλονται. «Αυτό που βλέπουμε είναι αντιδράσεις, “ατομικά ελατήρια” που εκτινάσσονται, από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά», σχολιάζουν, κάνοντας λόγο για «κακό παρελθόν» και «ατομικό αφήγημα» που δεν ενώνει ούτε και δίνει λύση.

Εξάλλου, με τα ώς τώρα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχουν αναλύσει στη Χαριλάου Τρικούπη, καταλήγουν ότι ο κ. Τσίπρας δεν ασκεί κάποια ζωτικού χαρακτήρα επιρροή στον χώρο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, δεν παύει όμως να οδηγεί σε περαιτέρω πολυδιάσπαση. Την ίδια στιγμή, προσπαθούν να δουν το ποτήρι μισογεμάτο, παραπέμποντας σε άνοδο περίπου δύο μονάδων μετά τη ΔΕΘ και σε ορισμένα ποιοτικά στοιχεία που θεωρητικά μπορούν να δώσουν ελπίδα για το κόμμα της Κεντροαριστεράς.

Το πρώτο σχετίζεται με το αίτημα για πολιτική αλλαγή, που στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι ήταν δικό τους σύνθημα και λαμβάνει πλειοψηφικό ποσοστό. Δεύτερον, στο ερώτημα αν οι πολίτες προτιμούν κυβέρνηση με κορμό τη Ν.Δ. ή κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, 30% και 30%, ένδειξη που ερμηνεύεται ως ισχυροποίηση του προοδευτικού πόλου που εκπροσωπείται από το ΠΑΣΟΚ.

Σημαντική παράμετρος στην εξίσωση είναι το ύψωμα τειχών προς τον κ. Τσίπρα και η απόρριψη κάθε σεναρίου από όλους τους κορυφαίους. Ο Χάρης Δούκας -για παράδειγμα- το ξέκοψε εν τη γενέσει του, υποστηρίζοντας ότι «ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μόνο» και δεν θα συμπορευτεί ποτέ μαζί του.

Οι ημερομηνίες

Η εβδομάδα που ξεκινά μεθαύριο έχει τρία διαφορετικά ορόσημα. Καταρχάς, τη Δευτέρα -εκτός απροόπτου- θα γίνουν οι ανακοινώσεις των οργάνων για το συνέδριο (Γραμματεία ΚΟΕΣ, Επιτροπή Διεύρυνσης με επικεφαλής μάλλον τον Κώστα Σκανδαλίδη, Επιτροπή Διακήρυξης, Καταστατικού κτλ). Ως προς τη σύνθεσή τους, από τη Χαριλάου Τρικούπη διαμηνύουν ότι θα είναι ενωτικά και με θεσμική εκπροσώπηση.

Ως προς τις ημερομηνίες, πιθανότερος μήνας διεξαγωγής φαντάζει πλέον ο Φεβρουάριος αντί του Νοεμβρίου, που μοιάζει ένα σενάριο αποδυναμωμένο και επειδή ένα μέρος των εσωκομματικών πτερύγων έχει διαφωνήσει με τη φαστ τρακ πραγματοποίησή του.

Την Πέμπτη 16 του μήνα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα «κονταροχτυπηθεί» στη Βουλή με τον πρωθυπουργό για τα ελληνοτουρκικά, τη Γάζα κ.ά., σε μια μάχη που επιζητούσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Την Παρασκευή 17, ο κ. Ανδρουλάκης θα ταξιδέψει στο Αμστερνταμ της Ολλανδίας, προκειμένου να λάβει μέρος στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Εκεί θα συγκεντρωθούν για τρεις ημέρες Ευρωπαίοι σοσιαλιστές πρωθυπουργοί και κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ε.Ε., θέτοντας επί τάπητος τα σύγχρονα διακυβεύματα και τις νέες στρατηγικές για κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και ένα βιώσιμο μέλλον στην Ευρώπη με νέες, τολμηρές ιδέες, αλληλεγγύη «και μια νέα στρατηγική προθυμίας συνεργασίας μεταξύ των δημοκρατικών δυνάμεων στην κοινωνία και την πολιτική».

Στη Ρόδο

Τέλος, το εγχείρημα της παρουσίασης του κυβερνητικού προγράμματος συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα με συνεντεύξεις Τύπου και αντιπροσωπείες στελεχών σε όλη την Ελλάδα. Χθες πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής επίσκεψη για τον λόγο αυτό στη Ρόδο με τη συμμετοχή των Αννας Διαμαντοπούλου, υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού, Γιώργου Νικητιάδη, βουλευτή Δωδεκανήσου, Ηρακλή Δρούλια, γραμματέα Οργανωτικού Σχεδιασμού, και Κατερίνας Γαβαλά, αναπληρώτριας γραμματέα Τομέα Νησιωτικής Πολιτικής.

Τη Δευτέρα, προγραμματίζεται συνέντευξη Τύπου στην Καλαμάτα όπου θα πάρουν μέρος οι Ανδρέας Σπυρόπουλος, γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Αρκαδίας, Νάγια Γρηγοράκου, βουλευτής Λακωνίας, Ανδρέας Πουλάς, βουλευτής Αργολίδας, και Σταύρος Μπένος, πρώην υπουργός.