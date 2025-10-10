Αθήνα, 19°C
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 2025
«Είμαστε σε μία φάση μετάβασης, σε μία φάση ανασύνθεσης»

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn. gr
«Δε θα κάνει περίπατο στις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης», υποστηρίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης σήμερα ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» και μεταξύ άλλων επεσήμανε:

  • Εμένα τα δύο πόδια μου και η καρδιά μου και το μυαλό μου είναι σε μία στρατηγική, τη στρατηγική που λέει ότι το κόμμα μας εδώ και δύο χρόνια έχει υποστεί μεγάλες διασπάσεις, μεγάλη φθορά και πρέπει να φύγουμε από αυτή την κατάσταση και να πάμε στην ακριβώς αντίστροφη πορεία, στην ενότητα, στις συνθέσεις και με ανοιχτή καρδιά, με ανοιχτό μυαλό, με ανοιχτό πολιτικό ορίζοντα, να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε έναν προοδευτικό πόλο που μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε μια απόφαση που έχει επιπτώσεις στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Δε θα μπω στον πυρήνα της απόφασης του, τον εξηγήσει ο ίδιος την επόμενη περίοδο. Εγώ ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτιμώ ότι πρέπει να πηγαίνουμε παράλληλα και όχι αντίθετα. Είμαστε σε μία φάση μετάβασης, σε μία φάση ανασύνθεσης. Ούτε εχθροί, ούτε αντίπαλοι θα γίνουμε. Σύντροφοι ήμασταν και σύντροφοι θα είμαστε.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει σημαντικά προβλήματα, πέρασε δύο διασπάσεις ονοματισμένες το 2023 και το 2024. Κάθε λέξη σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις μετράει και δεν είναι τυχαίο ότι και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Φάμελλος, με τη δήλωση του οποίου συμφωνώ απολύτως, βάλανε τη λέξη στις δηλώσεις τους τη φράση: «δεν θα είμαστε αντίπαλοι».
  • Η ανάγκη αυτή τη στιγμή στον προοδευτικό χώρο δεν είναι να φτιαχτεί άλλο ένα κόμμα. Η ανάγκη είναι να υπάρχει ενότητα, σύνθεση και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών.
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος είπε το Γενάρη του 2024, πριν γίνουν όλα αυτά, ότι οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να πάμε με κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Βλέπω παίρνουν και άλλοι πρωτοβουλίες. Μα και βέβαια δεν πρέπει να πάμε δέκα ψηφοδέλτια διασπασμένα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι μελλοντολόγος αλλά πόλος οργανωμένος και συγκροτημένος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία θα υπάρχει, δε θα κάνει περίπατο στις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης.

 

