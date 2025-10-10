Ο ΣΥΡΙΖΑ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Τη δική του θέση για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του.
Η Κουμουνδούρου σχολιάζει θετικά τις ανακοινώσεις και επισημαίνει ότι η Ε.Ε. πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της.
Αναλυτικά:
Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας είναι ένα θετικό πρώτο βήμα, που πρέπει να ανοίξει τον δρόμο στον οριστικό τερματισμό της γενοκτονίας και σε μια βιώσιμη λύση, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ.
Αυτό σημαίνει ότι οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και οι κυβερνήσεις, οφείλουν να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση, στην κατεύθυνση αυτή.
Ο ρόλος της ΕΕ οφείλει να είναι πρωταγωνιστικός, με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη, και τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, των συνόρων του 1967 και με πρωτεύουσά του την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
