«Το ΠΑΣΟΚ παίζει “μπάλα” στο προσκήνιο»

Υπονοούμενα Ανδρουλάκη για συμφέροντα και κινήσεις στο παρασκήνιο με κίνητρο τον έλεγχο του πολιτικού συστήματος και την ανάσχεση της προσπάθειας της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική αλλαγή και νίκη απέναντι στη Ν.Δ.

Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το συνέδριο, που αναμένονται με σχετική νέα καθυστέρηση πιθανότατα τη Δευτέρα, στη Χαριλάου Τρικούπη στοχεύουν κατά κύριο λόγο τα πυρά τους στην κυβέρνηση της Ν.Δ., ενώ διακριτικά και εξ αποστάσεως παρακολουθούν την κινητικότητα στον ευρύτερο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη νέα διάσπαση που προκαλεί η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας με τον τρόπο του σε όσους έσπευσαν να ερμηνεύσουν δηλώσεις του στην αρχή της εβδομάδας ως αλλαγή στρατηγικής, κατέστησε εκ νέου σαφές χθες ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει έναν πολιτικό αγώνα απέναντι στη Ν.Δ. «που είναι πολιτικός και αφορά την κοινωνία και τους θεσμούς» (Olympia Forum). Με άλλα λόγια, διευκρίνισε ότι ο κύριος αντίπαλος του είναι το κυβερνών κόμμα και έστειλε για ακόμη μια φορά το μήνυμα ότι «μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πετύχει να φύγει η Ν.Δ.».

Παράλληλα, χωρίς αναφέρεται ονομαστικά σε πρόσωπα άφησε σοβαρά υπονοούμενα περί συμφερόντων και κινήσεων στο παρασκήνιο, δημιουργώντας την ισχυρή αίσθηση ότι αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις αλλά και στον τρόπο της παρούσας διακυβέρνησης και των παρελθόντων ετών. Φέρνοντας το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «είναι ένα οργανωμένο κόμμα με πρόγραμμα, που παίζει “μπάλα” στο προσκήνιο και δεν προσπαθεί ούτε με συμφέροντα, ούτε με παρασκηνιακές μεθοδεύσεις να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής επιβίωσης».

Συνεχίζοντας μίλησε για την προσωπική του διαδρομή, επισημαίνοντας ότι «κατάφερα να φτάσω εδώ που έφτασα με πολύ μεγάλο αγώνα και αντιπαράθεση με συμφέροντα και δυνάμεις, οι οποίες δεν θέλουν ο τόπος να πάει μπροστά αλλά να ελέγχουν το πολιτικό σύστημα». Για να καταλήξει, κάνοντας προβολή στο μέλλον και στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το κόμμα και το πρόσωπο που θα ηγηθεί της κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι «ο επόμενος πρωθυπουργός και το κόμμα πρέπει να έχουν βαθμούς ελευθερίας και να μην είναι σε ομηρία των συμφερόντων που τα στηρίζουν». Μάλιστα, με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αναγάγει σε βασικό πρόταγμα της πολιτικής αλλαγής την πολιτική ηθική, ο κ. Ανδρουλάκης, όταν ρωτήθηκε τι δεν θα έκανε ποτέ με αντάλλαγμα την εξουσία, διαμήνυσε με έμφαση ότι «δεν θα έβαζε ποτέ στη ζυγαριά το ήθος και την αξιοπρέπειά του».

Πάντως, παρά το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη σε αυτή τη φάση δεν επιθυμεί το άνοιγμα συζητήσεων για τις μετεκλογικές συνεργασίες και τον προσδιορισμό των κομμάτων που θα μετείχαν σε αυτές (πλην Ν.Δ. που έχει a priori αποκλειστεί), ορισμένα μεμονωμένα στελέχη το πράττουν με προσεκτικό τρόπο.

Ερωτηθείς με ποιον κομματικό σχηματισμό θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί μετά τις εκλογές ο Θόδωρος Μαργαρίτης υποστήριξε («Παραπολιτικά») ότι «εάν το ΠΑΣΟΚ έχει το πλεονέκτημα να διαμορφώσει κυβερνητική πρόταση είναι όσα κόμματα κινούνται στον ευρύ χώρο της Κεντροαριστεράς είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Αριστερά είτε το κόμμα του Τσίπρα είτε άλλες δυνάμεις που θα διαμορφωθούν. Ας περιμένουμε να δούμε», πρόσθεσε «αλλά εκ προοιμίου δεν αποτελεί ένα κόμμα το οποίο μπορείς να το αποκλείσεις από έναν διάλογο».