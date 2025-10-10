Δηλώσεων συνέχεια για Αλέξη Τσίπρα

Σε ώρα... Τσίπρα συνεχίζουν να κινούνται ο ΣΥΡΙΖΑ (κατά βάση) αλλά και η Νέα Αριστερά. Ερωτηθείς σχετικά, ο Σωκράτης Φάμελλος εξήγησε ότι δεν μπορεί να κάνει συζήτηση με υποθέσεις. «Είπα και για τη διαφορετική ανάγνωση που έχουμε, αλλά και για την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση της Δεξιάς», είπε επικαλούμενος την ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. «Αν δεν διεκδικήσουμε το πρωτογενές προϊόν να έχει υπεραξία, δεν θα έχουν δουλειά και μέλλον οι αγρότες», τόνισε και συμπλήρωσε πιο εμφατικά στη συνέχεια: «Δεν κατεβάζουμε τα μολύβια. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. συνεχίζει τον αγώνα. Θέλουμε να υπάρξουν πλειοψηφίες και συνεργασίες, είτε ξεκινώντας με την πρωτογενή παραγωγή είτε συνεχίζοντας στην προοδευτική κυβέρνηση της χώρας». Τέλος, «ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι μέρος της λύσης και είναι ήδη προετοιμασμένος γι’ αυτό».

Στην ίδια γραμμή και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Στέργιος Καλπάκης (OPEN), που ζήτησε «να επιμείνουμε στις συνεργασίες και τις συνθέσεις, όχι σε λογικές εντάσεων και περιχαράκωσης». Εξάλλου, «η γραμμή που εκφράστηκε από τη δήλωση Φάμελλου είναι η ενδεδειγμένη. Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο λέει και ο Τσίπρας. Ο χώρος έχει περάσει μεγάλες εντάσεις. Το τελευταίο που θέλει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και της Αριστεράς ευρύτερα είναι νέες εντάσεις. Συνθέσεις θέλει».

Ταυτοχρόνως, όμως, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής είπε και δύο «Δεν»: «Δεν συμφωνώ με τον όρο “διάσπαση”. Δεν συμφωνώ με όσους λένε ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να έχει υψηλούς τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η γραμμή ότι δεν είμαστε αντίπαλοι και ότι κοινός στόχος είναι η ήττα της Ν.Δ. στις επόμενες εκλογές συγκρατεί τον κόσμο και τα μέλη του κόμματος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα είχαμε φυγόκεντρες τάσεις», δήλωσε.

Παρέμβαση στο θέμα έκανε και ο Γιάννης Ραγκούσης: «Αντιλαμβάνομαι την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ως μια καθοριστική –πέραν από σημαντική– εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Πρόκειται για μια εξέλιξη που προοιωνίζεται εντελώς νέα πολιτικά δεδομένα για τον προοδευτικό χώρο, σε σχέση με εκείνα στα οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου του. Υπό αυτήν την έννοια, έως ότου αποσαφηνιστούν δημόσια τα νέα αυτά δεδομένα, εκτιμώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί και δεν πρέπει να σπεύσει να προκαθορίσει τις ενδεχόμενες επόμενες αποφάσεις του». Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι εν κατακλείδι, αυτό που οφείλει από τώρα να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «να απευθύνει ένα ειλικρινές και δημόσιο “ευχαριστώ” στον Αλέξη Τσίπρα για την ανεκτίμητη προσφορά του στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και να αναδείξει τον υψηλό ηθικό και αξιακό συμβολισμό της απόφασής του να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη».

Η Νέα Αριστερά

Για το συγκεκριμένο ζήτημα μίλησε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης (ρ/σ 9,84): «Η πρωτοβουλία Τσίπρα είναι μεν μια προσωπική του επιλογή με βαρύνουσα, προφανώς, σημασία όχι μόνο για την Αριστερά και την κεντροαριστερά αλλά για γενικότερα για το πολιτικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε μια φάση αναδιάταξης». Και επανέλαβε τη θέση του ότι «η στρατηγική της Νέας Αριστεράς είναι αυτή που έχει δημοσιοποιηθεί εδώ και καιρό μέσα και από την απόφαση του συνεδρίου της: χρειάζεται ένα ευρύ μέτωπο αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, με σαφές πρόγραμμα και καθαρό πολιτικό στίγμα. Οχι γενικόλογη ενότητα, αλλά συνεννόηση πάνω σε προγραμματικές βάσεις».

Υπενθυμίζοντας την κοινή δήλωση για το Παλαιστινιακό μαζί με Ν. Ανδρουλάκη, Σ. Φάμελλο και Ζ. Κωνσταντοπούλου, προανήγγειλε ότι «η Νέα Αριστερά παίρνει και θα συνεχίσει να παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες». Και προχώρησε: «Θα συζητήσουμε με όλους όσοι αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς προνομιακούς συνομιλητές», με προτεραιότητες την εργασία, την ακρίβεια, την ειρήνη, την εξωτερική πολιτική και την κλιματική κρίση. Ζητώντας, τέλος, «να ξαναβάλουμε μπροστά το πολιτικό», ο Αλ. Χαρίτσης επέμεινε πως «δεν είναι ζήτημα προσωπικών συμπαθειών ή αντιπαθειών. Οσοι μένουν στο παρελθόν ή προτάσσουν προσωπικές φιλοδοξίες δεν υπηρετούν τον κοινό στόχο: να ξαναγεννηθεί ελπίδα στην κοινωνία», κατέληξε.