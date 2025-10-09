Αθήνα, 18°C
Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου, 2025
syriza ktirio
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τη «μαχητική αγωνίστρια» Ιωάννας Κανάκη

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr

«Αποχαιρετούμε με οδύνη την Ιωάννα Κανάκη, μια γλυκύτατη, μαχητική αγωνίστρια στους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς αγώνες της μεταπολίτευσης», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφερόμενος στον θάνατό της. 

Όπως αναφέρει το κόμμα της Κουμουνδουρου, η Ιωάννα Σωτήρχου Κανάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλλιθέα και σπούδασε Οικονομικά. Ο εργατικός συνδικαλισμός και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούσαν τους χώρους μιας συνεχούς πορείας και αγωνιστικής συμμετοχής μέσα από τις γραμμές των δημοκρατικών, αριστερών παρατάξεων και κινήσεων. 

Μετά τη μεταπολίτευση ακολούθησε το ρεύμα και τις ιδέες της Ανανεωτικής Αριστεράς. Εντάχθηκε και δραστηριοποιήθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, την ΕΑΡ, τον Συνασπισμό, την ΔΗΜΑΡ και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Υπήρξε Υποψήφια βουλεύτρια στο Νομό Φθιώτιδας και στη Β΄ Αθήνας. Είχε ενεργή παρουσία τόσο στις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Καλλιθέας όσο και στο Νομαρχιακό ψηφοδέλτιο της Ανανεωτικής Αριστεράς.

Επί σειρά ετών διετέλεσε μέλος του Δ.Σ της Ένωσης Ρουμελιωτών Καλλιθέας. στο Δ.Σ του ΙΚΑ(1991-1995). Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, καθώς και της Ένωσης Επαγγελματιών Λογιστών Αθήνας. Διετέλεσε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Αθηνών. Εκπροσώπησε τη ΓΣΕΕ στο Δ.Σ. του ΙΚΑ(1991-95). Εργάστηκε ως λογίστρια και ως στέλεχος σε μια σειρά επιχειρήσεων.

«Στην οικογένεια και τους οικείους της Ιωάννας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τη «μαχητική αγωνίστρια» Ιωάννας Κανάκη

