Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου, 2025
Γιάννης Ραγκούσης
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Ραγκούσης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ευχαριστήσει τον Τσίπρα»

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Έντονες αναταράξεις στην κεντροαριστερά μετά την παραίτηση Τσίπρα

Μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, η οποία προκάλεσε ευρύτερους κλυδωνισμούς στην κεντροαριστερά, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης, προχώρησε στη δική του τοποθέτηση για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο χώρο. 

«Αντιλαμβάνομαι την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ως μία καθοριστική - πέραν από σημαντική - εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Πρόκειται για μια εξέλιξη που προοιωνίζεται εντελώς νέα πολιτικά δεδομένα για τον προοδευτικό χώρο, σε σχέση με εκείνα στα οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου του», δήλωσε αρχικά ο Γ. Ραγκούσης.

»Υπό αυτήν την έννοια, έως ότου αποσαφηνιστούν δημόσια τα νέα αυτά δεδομένα, εκτιμώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί και δεν πρέπει να σπεύσει να προκαθορίσει τις ενδεχόμενες επόμενες αποφάσεις του», πρόσθεσε. 

»Ωστόσο, δύο πράγματα πιστεύω ότι μπορεί και οφείλει από τώρα να πράξει:

 1. Να απευθύνει ένα ειλικρινές και δημόσιο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανεκτίμητη προσφορά του στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
 2. Να αναδείξει τον υψηλό ηθικό και αξιακό συμβολισμό της απόφασής του να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη», πρόσθεσε ο πρώην υπουργός. 

TAGS
Ραγκούσης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ευχαριστήσει τον Τσίπρα»

