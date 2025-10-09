Κασσελάκης: Ο Τσίπρας μπορεί να γίνει μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας αν το θέλει

Με τον δικό του τρόπο απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τα βουλευτικά του καθήκοντα.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, σχολιάζοντας την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, τόνισε ότι «όταν βλέπεις ένα έλλειμα δημοκρατίας, δεν το βάζεις στα πόδια, η φυγή δεν είναι η λύση, η αποχή δεν είναι η λύση».
Και πρότεινε πως λύση είναι η συμμετοχή, προσθέτοντας πως αν το θέλει ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να γίνει μέλος του κόμματός του.
«Πρέπει να είσαι μέσα να το παλεύεις…. υπάρχει το Κίνημα Δημοκρατίας μπορεί κάλλιστα να γίνει μέλος του αν το επιθυμεί. Η κ. Γεροβασίλη, ο κ. Πολάκης και πολλοί άλλοι πίστευαν ότι θα το έβαζα εγώ στα πόδια και θα επέστρεφα Αμερική και βλέπετε όχι μόνο ότι δεν το έβαλα στα πόδια, αλλά συνέχισα, επιμένω, μιλάω με τον κόσμο, οργανώνω τη χώρα», τόνισε.
«Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κατέβει στις εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έξω υπάρχει πολύς κόσμος που θα ήθελε εντός εισαγωγικών να τα βρούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είμαι σε ανεξάρτητη φάση, έχουμε το Κίνημα Δημοκρατίας, αν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να συμφωνήσει με την κατάργηση του άρθρου 86 και με το ετήσιο τέλος στις τράπεζες 720 εκατ. ευρώ το χρόνο εάν δεν δανείζουν τότε ας έρθει να το πει… το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα», κατέληξε ο Στέφανος Κασσελάκης.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας