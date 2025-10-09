Κασσελάκης: Ο Τσίπρας μπορεί να γίνει μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας αν το θέλει

Πώς σχολιάζει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Με τον δικό του τρόπο απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τα βουλευτικά του καθήκοντα.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, σχολιάζοντας την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, τόνισε ότι «όταν βλέπεις ένα έλλειμα δημοκρατίας, δεν το βάζεις στα πόδια, η φυγή δεν είναι η λύση, η αποχή δεν είναι η λύση».

Και πρότεινε πως λύση είναι η συμμετοχή, προσθέτοντας πως αν το θέλει ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να γίνει μέλος του κόμματός του.

«Πρέπει να είσαι μέσα να το παλεύεις…. υπάρχει το Κίνημα Δημοκρατίας μπορεί κάλλιστα να γίνει μέλος του αν το επιθυμεί. Η κ. Γεροβασίλη, ο κ. Πολάκης και πολλοί άλλοι πίστευαν ότι θα το έβαζα εγώ στα πόδια και θα επέστρεφα Αμερική και βλέπετε όχι μόνο ότι δεν το έβαλα στα πόδια, αλλά συνέχισα, επιμένω, μιλάω με τον κόσμο, οργανώνω τη χώρα», τόνισε.

«Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κατέβει στις εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έξω υπάρχει πολύς κόσμος που θα ήθελε εντός εισαγωγικών να τα βρούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είμαι σε ανεξάρτητη φάση, έχουμε το Κίνημα Δημοκρατίας, αν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να συμφωνήσει με την κατάργηση του άρθρου 86 και με το ετήσιο τέλος στις τράπεζες 720 εκατ. ευρώ το χρόνο εάν δεν δανείζουν τότε ας έρθει να το πει… το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα», κατέληξε ο Στέφανος Κασσελάκης.