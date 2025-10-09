«Αρχιτέκτονας της παρακμής ο Μητσοτάκης»

Παίρνοντας τον λόγο στη Βουλή με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρομοίασε την πολιτική τακτική της «γαλάζιας» πλειοψηφίας με δύο παγκοσμίου φήμης θεατρικά έργα, το “Περιμένοντας τον Γκοντό” του Μπέκετ και τον “Ρινόκερο” του Ιονέσκο. «Αν και θεατρολόγος δεν είμαι, βλέποντας τους βουλευτές της Ν.Δ. στην εξεταστική επιτροπή και παρακολουθώντας αυτά τα «έρχονται, δεν έρχονται, θα έρθουν αύριο, θα έρθουν μεθαύριο οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου της ευρωπαϊκής δικογραφίας και ο κ. Μυλωνάκης», είχα περιγράψει αυτή την κατάσταση με το θεατρικό έργο του Μπέκετ «Περιμένοντας τον Γκοντό». Μελετώντας όμως τον θίασο της Ν.Δ., τις τελευταίες ημέρες, καταλήγω ότι ίσως να ταίριαζε καλύτερα ο «Ρινόκερος» του Ιονέσκο, που είναι από τα εμβληματικά έργα του θεάτρου του παραλόγου. Διότι αυτό που κάνετε είναι παράλογο και πάνω από όλα επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο γιατί δείχνει ότι ένα κόμμα που κυβερνά σήμερα την Ελλάδα, δεν έχει κανένα μέτρο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, κατηγόρησε την ηγεσία του Μαξίμου με ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις λέγοντας ότι «μπροστά στην αγωνία να μην οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη οι “γαλάζιοι” πρωταγωνιστές που ρούφηξαν το αίμα των επιδοτήσεων για να βγάλουν δεκάδες εκατομμύρια, που ευθύνονται μαζί με τους υπουργούς της Ν.Δ. για ένα πρόστιμο που μπορεί να αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο, στοχοποιείτε έντιμους ανθρώπους».

Μάλιστα, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βάζουν στο στόχαστρο η Πειραιώς και οι επικοινωνιακοί της βραχίονες, αναφέροντας ότι προσπαθούν να τους «λερώσουν» και να τους «εξισώσουν» με τους «απατεώνες της Ν.Δ.». «Συμπαραστάτες σας είναι όλη η διαπλοκή που στηρίζει τον κ. Μητσοτάκη, συντονισμένοι προσπαθείτε να πιαστείτε μέσα από δήθεν αποκαλύψεις, που μόλις τις απαντούν οι πρωταγωνιστές τους, βάζετε την ουρά στα σκέλια και εξαφανίζεστε», δήλωσε και προέτρεψε την πλειοψηφία να τους καλέσει στην εξεταστική «γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι τίμιοι και καθαροί». Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε αναφορά και στον επί 23 ημέρες απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, «τον πατέρα-ήρωα, που έδωσε μαθήματα ήθους, αγάπης και ανθρωπιάς», απαριθμώντας υπουργούς όπως οι Γιώργος Φλωρίδης, Παύλος Μαρινάκης και Αδωνις Γεωργιάδης, οι οποίοι –σύμφωνα με τον ίδιο– έριχναν καθημερινά νερό στον μύλο της τοξικότητας, του διχασμού και της πόλωσης.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι αποτελεί χρέος του απέναντι στον ελληνικό λαό να απομακρύνει από την κυβέρνηση «τους απατεώνες και τους διεφθαρμένους της Ν.Δ. και όσους τους συγκαλύπτουν. Και πάνω από όλα, τον μεγάλο αρχιτέκτονα αυτής της εγχώριας παρακμής, τον κ. Μητσοτάκη, έναν επικίνδυνο και φαύλο πρωθυπουργό, για να έρθει μια κυβέρνηση που θα οικοδομήσει ξανά σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό. Σχέση εμπιστοσύνης που θα στηρίζεται στο ήθος, τη συνέπεια, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια. Αρχές και αξίες που έχουν ποδοπατηθεί και από εσάς και από τους προηγούμενους».