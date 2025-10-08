Αχτσιόγλου: Να απολογηθεί η Κεραμέως για την παρουσία του έκπτωτου Τζιλιβάκη

Για «ντροπή» κάνει λόγο η Έφη Αχτσιόγλου, αναφερόμενη στην παρουσία του Γιώργου Τζιλιβάκη στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Όπως αναφέρει η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, κατά την ακρόαση φορέων για το νομοσχέδιο του 13ωρου, «ακούσαμε τον κ. Γιώργο Τζιλιβάκη, Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, να υπερασπίζεται επί της ουσίας την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ».

Η κ. Αχτσιόγλου τονίζει ότι «πιθανόν αυτή η στάση του να εξηγεί γιατί ο κ. Τζιλιβάκης παραμένει στη θέση του, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του έχει ακυρώσει από το καλοκαίρι τον διορισμό του, καθώς θεωρήθηκε ότι “υπερμοριοδοτήθηκε” μέσω της συνέντευξης, όπως αποκάλυψε σήμερα η “Εφημερίδα των Συντακτών”. Πιθανόν αυτή η στάση του να εξηγεί γιατί οι αποδοχές του κ. Τζιλιβάκη αρχικά είχαν οριστεί στο ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα και στη συνέχεια αυξήθηκαν στο ύψος των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ενώ του καταβλήθηκε και μπόνους 45.000 ευρώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας».

Σύμφωνα με τη βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, «το ερώτημα είναι γιατί η κ. Κεραμέως, ενώ γνωρίζει την απόφαση του ΣτΕ, δεν ακύρωσε τον διορισμό του κ. Τζιλιβάκη και γιατί δεν προχώρησε στην εκκίνηση της διαδικασίας για τοποθέτηση νέου Διοικητή; Επίσης, ποιον φωτογραφίζει το άρθρο 56 του νομοσχεδίου για το 13ωρο ως αναπληρωτή του Διοικητή σε περίπτωση “πρόωρης λήξης της θητείας του”;».

Και τονίζει:

«Οι μεθοδεύσεις της Υπουργού προσβάλλουν ευθέως τους εργαζόμενους, τους φορολογούμενους και το κοινοβούλιο. Καλείται άμεσα να απαντήσει:

Γιατί έφερε στην ακρόαση φορέων ένα έκπτωτο Διοικητή ενώ το γνώριζε;

Γιατί η κυβέρνηση “ασήμωσε” έναν έκπτωτο Διοικητή μίας υποτίθεται Ανεξάρτητης Αρχής;

Γιατί προστατεύει τον κ. Τζιλιβάκη;

Ποιον φωτογραφίζει με τη διάταξη του νομοσχεδίου, για να διαδεχθεί τον εκλεκτό της και προστατευόμενό της;»

⇒ Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Εφ.Συν.», το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε άκυρη την τοποθέτηση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Γ. Τζιλιβάκη. Μάλιστα, η σχετική απόφαση έχει δημοσιευτεί από το καλοκαίρι αλλά δεν έχει πάρει δημοσιότητα. Επιπλέον, η εσκεμμένη σιωπή από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας και η αλλαγή που επιχειρεί επί τα χείρω η υπουργός Νίκη Κεραμέως, κάνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα, αφού στη θέση του αναπληρωτή τοποθετείται –σύμφωνα με φωτογραφική διάταξη– γενικός διευθυντής που δεν έχει περάσει καν από κρίση.