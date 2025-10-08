ΣΥΡΙΖΑ για επιστροφή Κυριαζίδη στη ΝΔ: «Τι υποκριτής...»

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του καταλογίζει υποκρισία στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, για την επαναφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την επαναφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, 7 μήνες μετά την σεξιστική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου, λέγοντάς της «κάνε κανένα παιδί».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε σήμερα να επαναφέρει τον Δημήτρη Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εφτά μήνες (ακριβώς!) μετά την άθλια συμπεριφορά του βουλευτή του με τους απαράδεκτους, σεξιστικούς, μισογυνικούς χαρακτηρισμούς κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που οδήγησαν στη διαγραφή του», αναφέρει η λιτή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εμείς υπενθυμίζουμε απλώς τις φλογερές διατυπώσεις του κ. Μητσοτάκη τότε, που μιλούσε για "απρεπέστατη αναφορά" και "ευπρέπεια της παράταξης" και πρόσθετε ότι "έχουμε υποχρέωση να συντρίψουμε στερεότυπα τα οποία έρχονται από το παρελθόν"», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Τι υποκριτής...», καταλήγει σκωπτικά η ανακοίνωση του κόμματος.