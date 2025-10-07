Χαρίτσης: Χρειάζεται εναλλακτικός ριζοσπαστικός πόλος εξουσίας [βίντεο]

Μίλησε για την ανάγκη «λαϊκού μετώπου απέναντι στη δεξιά» και υποστήριξε ότι «η ενότητα δεν είναι τεχνητές συγκολλήσεις ή συμφωνίες κορυφής. ⁠Χρειάζεται σαφές πρόγραμμα που να απαντά στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας: ακρίβεια, καρτέλ σε ενέργεια, καύσιμα, κατασκευές»

Την άποψη ότι χρειάζεται ένας εναλλακτικός ριζοσπαστικός πόλος εξουσίας και λαϊκό μέτωπο απέναντι στη δεξιά εξέφρασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου στο πλαίσιο του Olympia Forum για τα μεγάλα προβλήματα της περιφέρειας, τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ριζοσπαστικού προγράμματος της αριστεράς.

Σχολιάζοντας την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι αυτή «κλείνει έναν ιστορικό κύκλο 15 χρόνων» και είπε ότι «είναι μια προσωπική επιλογή, καθόλα σεβαστή, αλλά το βασικό είναι η δημιουργία ενός εναλλακτικού, ριζοσπαστικού πόλου της αριστεράς - λαϊκό μέτωπο για αντιπαράθεση με τη Δεξιά». Επίσης εκτίμησε ότι «η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών δυνάμεων μπορεί να δώσει πειστική απάντηση στη Δεξιά, μόνο στη βάση ενός καθαρού προγράμματος». Προσέθεσε: «η “λέξη κλειδί” είναι το πρόγραμμα. Η ενότητα δεν είναι τεχνητές συγκολλήσεις ή συμφωνίες κορυφής. ⁠Χρειάζεται σαφές πρόγραμμα που να απαντά στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας: ακρίβεια, καρτέλ σε ενέργεια, καύσιμα, κατασκευές». Όσον αφορά το ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματός του με το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας, ανέφερε: «⁠Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επιλέξει αν θέλει μια σοσιαλδημοκρατία τύπου Σολτς ή Σάντσεθ για να συμμετάσχει στο μέτωπο. ⁠Η κ. Κωνσταντοπούλου πρέπει να αποφασίσει αν ανήκει στην Αριστερά για να συμμετάσχει. Χρειάζεται λογική συμπερίληψης και συμμετοχής, αλλά πάντα βασισμένη σε καθαρές κουβέντες και σαφές πρόγραμμα. Εμείς π.χ. προτείνουμε για νέο μοντέλο ενέργειας, αποκεντρωμένο, που να μην περιλαμβάνει μόνο μεγάλα έργα για ανάδοχους επιχειρηματικούς ομίλους».

Αναφορικά με τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τις χαρακτήρισε «σκάνδαλο μεγατόνων» και τόνισε: «⁠Η παραγραφή των ευθυνών του κ. Βορίδη και όσα βλέπουμε να γίνονται στη Βουλή στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής είναι ντροπιαστικά για τη δημοκρατία. ⁠Το σκάνδαλο θέτει σε κίνδυνο τον αγροτικό κόσμο και τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ιδιαίτερα σε παραγωγικές περιοχές όπως η Ηλεία και η Μεσσηνία. ⁠Η κυβέρνηση είναι υπόλογη και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες».

Μιλώντας για το έγκλημα των Τεμπών και το αίτημα εκταφής από τον κ. Ρούτσι και όλους τους συγγενείς θυμάτων, υπογράμμισε «Αυτό που έπρεπε να γίνει, έγινε στο παρά πέντε. ⁠Η πίεση των γονιών οδήγησε σε αυτονόητες αποφάσεις, αλλά η κυβέρνηση δημιούργησε ένα γαϊτανάκι με τη δικαιοσύνη. ⁠Η κοινωνία βλέπει συγκρούσεις της κυβέρνησης με το κοινωνικό αίσθημα και αδικίες απέναντι σε γονείς που ζητούν δικαίωση».

Σχετικά με τη γενοκτονία στη Γάζα σημείωσε: «Πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία βλέπουμε να εκτυλίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια ολόκληρου του πλανήτη σε live μετάδοση. ⁠Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη Γάζα και τον Νετανιάχου υπονομεύει το διεθνές δίκαιο. ⁠Η πρωτοβουλία του στολίσκου Global Sumud Flotilla στη Γάζα διασώζει την ηθική αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας. ⁠Η Αριστερά πρέπει να βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, έχοντας το ηθικό ανάστημα και υπερασπιζόμενη τον ανθρωπισμό».

Τέλος, αναφερόμενος στα προβλήματα αποτίμησε έκανε το σχόλιο «Κάθε πέρσι και καλύτερα» και προσέθεσε: «⁠Οι περιοχές της Ηλείας και της Μεσσηνίας υποφέρουν από εγκατάλειψη. Σημαντικά έργα παραπέμπονται στις καλένδες. Παραδείγματος χάριν η ⁠Λίμνη Καϊάφα: ήταν ένα έργο μοναδικής οικολογικής σημασίας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων ευρώ από το 2018, που δεν υλοποιήθηκε ποτέ και απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ. Αντίστοιχα ο οδικός άξονας Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα είναι ένα έργο πνοής για την οδική ασφάλεια αλλά και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής που έχει εγκαταλειφθεί και που η τύχη του αγνοείται. Χθες υπέβαλα νέα –για πολλοστή φορά– επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. ⁠Η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης για περιφερειακές υποδομές, εργαλεία τα οποία βλέπει μόνο ως “λάφυρα για ημέτερους”»: