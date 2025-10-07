Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Ενώνουμε τις δυνάμεις μας ενάντια στο αντεργατικό έκτρωμα Κεραμέως

Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας απαίτησαν να αποσυρθεί άμεσα το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που επιβάλει τη 13ωρη εργασία» αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου.
Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμμελος με επιστολή του στους αρχηγούς των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ζητούσε την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, ανταποκρινόμενος στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας και την αγωνία των εργαζομένων.
«Υλοποιήθηκε στην πράξη η χθεσινή πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, για ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας ενάντια στο νομοθέτημα που επιβάλλει και κανονικοποιεί τον εργασιακό μεσαίωνα στη χώρα μας» επισημαίνουν οι πηγές.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για κοινή δράση, στεκόμενος πάντα στο πλευρό των εργαζομένων, απαντώντας στις ανάγκες της κοινωνίας» διαμηνύει το κόμμα.
«Όλοι θα κριθούμε από τους πολίτες για το πώς θα ανταποκριθούμε στο αίτημα της κοινωνίας να υπάρχει ενωτική λύση απέναντι στο αδιέξοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη» καταλήγουν οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
