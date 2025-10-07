Δύο μηνύματα μετά από μία παραίτηση

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και οι πιθανές εξελίξεις που θα προκύψουν δεν αλλάζουν τη γραμμή στη Χαριλάου Τρικούπη, από όπου εκπέμπεται ένα διπλό μήνυμα: Πρώτον, ότι το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την αντιπολιτευτική δουλειά και αποτελεί τη μοναδική πολιτική δύναμη με πρόγραμμα διακυβέρνησης που μπορεί να κερδίσει τη Ν.Δ. Δεύτερον, ότι πρόκειται για τεκταινόμενα που κατά κύριο λόγο αποτελούν εσωτερικές υποθέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται στα πρόθυρα μιας νέας διάσπασης.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση έδειξαν να μην αιφνιδιάζονται, αφού οι περισσότεροι θεωρούσαν αναμενόμενη κάποια πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα προς την κατεύθυνση δημιουργίας δικού του φορέα. Είναι χαρακτηριστικό και αποτελεί μέρος της στρατηγικής που θέλει το ΠΑΣΟΚ να δείχνει ότι μένει ανεπηρέαστο και απερίσπαστο στην πορεία που έχει χαράξει, το γεγονός ότι σε χρόνο παράλληλο με τις χθεσινές ανακοινώσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος, ενώ λίγη ώρα αργότερα προέβη σε δηλώσεις για την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Εφ.Συν.», ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, αποφασίστηκε το ΠΑΣΟΚ να κινηθεί πρωτίστως με λογική ενίσχυσης της πολιτικής του φυσιογνωμίας στο υπάρχον σκηνικό και άρα της παράταξης που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Δευτερευόντως, με άσκηση κριτικής και ανάδειξη των αντιφάσεων και των αδυναμιών του κ. Τσίπρα.

Με άλλα λόγια, συμφωνήθηκε να προταχθεί ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί μια παράταξη ενωμένη και συμπαγή που δεν αντιμετωπίζει εσωκομματικά προβλήματα, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο χώρο της αντιπολίτευσης και τον περαιτέρω κατακερματισμό που δημιουργεί με την επιλογή του ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, ζητήθηκε να επισημαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σαφείς προγραμματικές θέσεις, μαχητικά στελέχη και ικανή ηγεσία, ώστε να πετυχαίνει νίκες απέναντι στην κυβέρνηση, στην οποία έχει σταθερά στραμμένα τα πυρά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς αποδόμησε τον ισχυρισμό του κ. Τσίπρα περί Κοινοβουλίου που αδυνατεί να επιτελέσει τον ρόλο του, θυμίζοντας ότι αφ’ ενός ο κ. Τσίπρας ουδέποτε επί δυόμισι χρόνια αξιοποίησε κάποιο κοινοβουλευτικό εργαλείο και αφ’ ετέρου το ΠΑΣΟΚ με τις πρωτοβουλίες του έχει ασκήσει πολιτική υπέρ των συμφερόντων της κοινωνίας και έχει οδηγήσει ουκ ολίγες φορές την κυβέρνηση σε πολιτικές ήττες (OPEN).

Στις πιο αιχμηρές παρεμβάσεις, η Αννα Διαμαντοπούλου σχολίασε ότι ο κ. Τσίπρας προκαλεί την έβδομη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια ώρα δηλώνει ότι οι σημερινές ηγεσίες της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς «οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό». «Ο κ. Τσίπρας ήταν ο βασικός παράγοντας για την επανεκλογή του κ. Μητσοτάκη και την πολιτική κυριαρχία της Ν.Δ. τα τελευταία χρόνια και πλέον είναι και ο πρωταγωνιστής της νέας διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ», υποστήριξε εξίσου δηκτικά ο Ανδρέας Σπυρόπουλος (Real Fm).

«Τρία χρόνια με διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμωρησία, αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης της Ν.Δ. δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πάρει τον λόγο ούτε μία φορά να πει δύο αντιπολιτευτικά λόγια», τόνισε ο Παναγιώτης Δουδωνής, ενώ η Νάντια Γιαννακοπούλου («Παραπολιτικά») εξέφρασε την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τη δημιουργία ενός κόμματος από τον κ. Τσίπρα.