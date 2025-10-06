ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: 6 Οκτωβρίου, η υπόθεση Βορίδη παραγράφηκε

«Μια υπόθεση που αφορούσε την αύξηση κατά 1 εκατ. στρεμμάτων αγροτικής γης, δεν θα ελεγχθεί ποτέ από τη Δικαιοσύνη...»

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής προέβη σε ανάρτηση στα social media, η οποία αναφέρεται στη παραγραφή των ενδεχόμενων αδικημάτων του πρώην υπουργού και βουλευτή της Ν.Δ. Μάκη Βορίδη για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφέρει συγκεκριμένα: «6 Οκτωβρίου 2025. Η υπόθεση Βορίδη παραγράφηκε. Μια υπόθεση που αφορούσε την αύξηση κατά 1 εκατ. στρεμμάτων αγροτικής γης, δεν θα ελεγχθεί ποτέ από τη Δικαιοσύνη. Το Σύνταγμα μιλά για ισότητα όλων των Ελλήνων απέναντι στον νόμο. Η πραγματικότητα, όμως, φαίνεται να λέει κάτι διαφορετικό».

Τι προηγήθηκε

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm, ανέφερε: «Σήμερα, 5 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε χρόνια πολλά γιατί είναι η μέρα που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του ο κ. Βορίδης».

Απαντώντας ο Μάκης Βορίδης ισχυρίστηκε ότι «θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της. Για τα αδικήματα που μου απέδιδε το ΠΑΣΟΚ και άλλα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, το αρμόδιο ποινικό Σώμα, δηλαδή η Βουλή, έκρινε και απέρριψε τις προτάσεις τους ως προδήλως αβάσιμες. Άρα τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας».

«Δεν είχαμε καμία αμφιβολία -ούτε εμείς ούτε ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε το καλοκαίρι μια άθλια αντιθεσμική παράσταση γελοιοποίησης του Κοινοβουλίου- ότι η κυβέρνηση και οι 157 βουλευτές της πλειοψηφίας εργαλειοποίησαν το άρθρο 86 για να εμποδίσουν τον έλεγχο των ποινικών ευθυνών των υπουργών τους, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Ο κ. Βορίδης, με τη δήλωσή του, το επιβεβαιώνει και τον καλωσορίζουμε στην αλήθεια», σχολίασε στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ.