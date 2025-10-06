Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
19.1° 16.8°
0 BF
92%
Θεσσαλονίκη
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
13.9° 12.0°
4 BF
66%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.0° 17.7°
3 BF
69%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
87%
Αλεξανδρούπολη
Θύελλα με ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
3 BF
100%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
13.2° 13.2°
1 BF
83%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
8°C
8.4° 8.4°
4 BF
71%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.3° 16.3°
1 BF
87%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
23°C
22.8° 21.1°
2 BF
64%
Μυτιλήνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
18°C
17.9° 17.7°
4 BF
91%
Ερμούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
21°C
21.4° 21.4°
4 BF
83%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.5° 16.5°
7 BF
84%
Κεφαλονιά
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.1° 17.1°
5 BF
63%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.9° 15.9°
3 BF
59%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.8° 16.2°
1 BF
95%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.4° 18.8°
2 BF
73%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
17.2° 15.8°
0 BF
100%
Καβάλα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
14°C
14.4° 14.3°
2 BF
91%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
13.1° 13.1°
2 BF
72%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
10.2° 10.2°
1 BF
68%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου, 2025
ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης
EUROKINISSI

Βαριές κουβέντες Ανδρουλάκη για Τσίπρα

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η παραίτηση Τσίπρα «επιβεβαιώνει» ότι από την αρχή «σχεδίασε ή σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματος του»

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις σηματοδοτεί η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να υποβάλει την παραίτησή του από βουλευτής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, κληθείς να σχολιάσει την ενέργεια του Αλ. Τσίπρα, δεν δίστασε να προβεί σε σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του πρώην πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, η παραίτηση Τσίπρα «επιβεβαιώνει» ότι από την αρχή «σχεδίασε ή σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματος του» και σήμερα «φιλοδοξεί να επανέλθει» στο πολιτικό προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του. 

Παράλληλα, εκτόξευσε βολές και για την παρουσία του Αλ. Τσίπρα στη ελληνικό κοινοβούλιο, τα τελευταία δύο χρόνια. «Είχαμε Τέμπη... ΟΠΕΚΕΠΕ.. Ποιος είναι ιδιοτελής; Αυτός που μάχεται στη Βουλή... όπως εγώ... ή αυτός που δύο χρόνια στη Βουλή δεν έβγαλε λέξη;». 

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Κεντροαριστερά και ο προοδευτικός χώρος «χρειάζονται ένα διαφορετικό μοντέλο εξουσίας».

Σημειώνεται ότι στη δήλωση παραίτησής του, ο Αλ. Τσίπρας είχε αφήσει σαφείς αιχμές για τους επικεφαλής των κομμάτων της Κεντροαριστερής αντιπολίτευσης: «Η λεηλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία, δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα». 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Βαριές κουβέντες Ανδρουλάκη για Τσίπρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual