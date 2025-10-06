Βαριές κουβέντες Ανδρουλάκη για Τσίπρα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η παραίτηση Τσίπρα «επιβεβαιώνει» ότι από την αρχή «σχεδίασε ή σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματος του»

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις σηματοδοτεί η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να υποβάλει την παραίτησή του από βουλευτής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, κληθείς να σχολιάσει την ενέργεια του Αλ. Τσίπρα, δεν δίστασε να προβεί σε σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του πρώην πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, η παραίτηση Τσίπρα «επιβεβαιώνει» ότι από την αρχή «σχεδίασε ή σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματος του» και σήμερα «φιλοδοξεί να επανέλθει» στο πολιτικό προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του.

Παράλληλα, εκτόξευσε βολές και για την παρουσία του Αλ. Τσίπρα στη ελληνικό κοινοβούλιο, τα τελευταία δύο χρόνια. «Είχαμε Τέμπη... ΟΠΕΚΕΠΕ.. Ποιος είναι ιδιοτελής; Αυτός που μάχεται στη Βουλή... όπως εγώ... ή αυτός που δύο χρόνια στη Βουλή δεν έβγαλε λέξη;».

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Κεντροαριστερά και ο προοδευτικός χώρος «χρειάζονται ένα διαφορετικό μοντέλο εξουσίας».

Σημειώνεται ότι στη δήλωση παραίτησής του, ο Αλ. Τσίπρας είχε αφήσει σαφείς αιχμές για τους επικεφαλής των κομμάτων της Κεντροαριστερής αντιπολίτευσης: «Η λεηλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία, δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα».