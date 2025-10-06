Απόφαση ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Ο κατακερματισμός δεν μπορεί να συνεχιστεί

Το κείμενο των ομόφωνων αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ δόθηκε στη δημοσιότητα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα και τις αναταράξεις που αυτή η εξέλιξη προκαλεί στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς.

Αναλυτικά το κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής

Προοδευτική Ελλάδα

Η χώρα βρίσκεται στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης από τη ΝΔ και το αίτημα για πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο επιτακτικό και κάθε μέρα που περνά λαμβάνει χαρακτηριστικά κοινωνικής και πολιτικής αναγκαιότητας. Η χώρα πρέπει άμεσα να γυρίσει σελίδα. Από την Ελλάδα της εξωτερικής πολιτικής του προβλέψιμου και δεδομένου σύμμαχου, να περάσουμε στην Ελλάδα που ασκεί μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και ισχυροποιεί τη θέση της στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Από την Ελλάδα των καρτέλ και της αισχροκέρδειας, να περάσουμε στην Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Από την Ελλάδα των σκανδάλων, της διαφθοράς, της διαπλοκής και της καταπάτησης του κράτους δικαίου, να περάσουμε στην Ελλάδα της διαφάνειας και της δημοκρατίας. Από την Ελλάδα της Δεξιάς να περάσουμε στην Προοδευτική Ελλάδα που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στην 89η ΔΕΘ και αποτελεί το όραμα και το σχέδιό μας για τη χώρα και την κοινωνία.

Διεθνές περιβάλλον – Εξωτερική Πολιτική

Η επίθεση στα πλοία του Global Sumud Flotilla, που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό στη Γάζα, από την κυβέρνηση του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου, αποτελεί μια πράξη διεθνούς πειρατείας και μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η οποία έγινε σε διεθνή ύδατα. Αλλά και μια ευθεία επίθεση στην αλληλεγγύη και τις ανθρωπιστικές αξίες. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 27 Έλληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καταδικάζει την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης και καλεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση χωρίς όρους και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας. Το ίδιο οφείλει να πράξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άμεσα, πόσο δε μάλλον όταν μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ευρωβουλευτές/τριες.

Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δοκιμάστηκαν έντονα αυτή τη φορά θεμελιώδεις οικουμενικές αξίες. Η ομιλία Τραμπ στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επιχείρησε να βυθίσει τον κόσμο ακόμα πιο βαθιά στο σκοτάδι της μισαλλοδοξίας και του ανορθολογισμού. Η προσβλητική ρητορική για τον ΟΗΕ και την Ε.Ε., η σιωπή για τη γενοκτονία στη Γάζα, οι χυδαιότητες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η αμφισβήτηση της κλιματικής κρίσης, συνιστούν μια συνολική επίθεση στο διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και την ίδια την επιστήμη. Παράλληλα, αποτελεί αποθέωση μιας λογικής όπου το δίκαιο του ισχυρού μπορεί να σαρώσει κάθε διεθνή κανόνα και συμφωνία. Οι δημοκρατικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο οφείλουν να αντισταθούν. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι απέναντι στον τραμπισμό.

Ταυτόχρονα, το «σχέδιο Τραμπ» για τη Γάζα, ανεξάρτητα από την τύχη που μπορεί να έχει, περιέχει πολλές ασάφειες και σημεία που θα πρέπει να διευκρινιστούν. Η όποια συμφωνία πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου, ώστε να διασφαλίζει το μέλλον του παλαιστινιακού λαού και να αποτελέσει τη βάση για μια βιώσιμη ειρήνη. Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν περιέχει καμία αναφορά στον ΟΗΕ, στις αποφάσεις του για τη λύση των δύο κρατών και επιχειρεί να κτίσει ένα νέο πλαίσιο επίλυσης μακριά από το διεθνές δίκαιο. Επιπροσθέτως, σε πολλά σημεία περιλαμβάνει όρους τους οποίους μπορεί να παραβεί μονομερώς το Ισραήλ ή εξαρτώνται από την καλή θέλησή του.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται αδιάκοπα με βαριές συνέπειες ιδίως για τον άμαχο πληθυσμό αλλά και για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες. Η Ε.Ε. φέρει σοβαρές ευθύνες για τους λανθασμένους χειρισμούς της στην Ουκρανία, καθώς αντί να εργαστεί για την ειρήνη, αναλαμβάνοντας διπλωματικές πρωτοβουλίες, παραμένει ακόμα και σήμερα παρακολούθημα των χειρισμών των ΗΠΑ, απεμπολώντας τον σταθεροποιητικό της ρόλο ως παράγοντα ειρήνης και πληρώνοντας δυσανάλογα βαρύ κόστος σε όλα τα επίπεδα. Η Ε.Ε. σήμερα επιλέγει την στρατιωτικοποίηση, τον υπερεξοπλισμό ως απάντηση ενδεχόμενων απειλών, στοχοποιώντας μονομερώς τη Ρωσία. Αντί για την οικοδόμηση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας, αντί για πρωτοβουλίες ειρήνης, επιλέγει τη σύγκρουση με τη Μόσχα και τη συνέχιση της εξάρτησης της άμυνάς της από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τάσσεται υπέρ της εκπόνησης σχεδίου βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το οποίο θα προβλέπει τον τερματισμό της παράνομης ρωσικής εισβολής. Παράλληλα, τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ του διεθνούς δικαίου και της υπεράσπισης των εθνικών συνόρων απέναντι σε κάθε απόπειρα αμφισβήτησης και αναθεώρησης.

Μέσα σε αυτό το επικίνδυνο διεθνές περιβάλλον, με την αποτυχημένη παρουσία Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, αποδείχθηκε περίτρανα η περιθωριοποίηση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας και στην οποία έχει οδηγήσει η αποτυχημένη στρατηγική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, που έχει επιλέξει αυτά τα έξι χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Επιστέγασμα της αποτυχημένης παρουσίας της χώρας μας στον ΟΗΕ ήταν το τεράστιο και πρωτοφανές φιάσκο της αναβολής της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, λίγες μόλις ώρες πριν από την πραγματοποίησή της, ύστερα από αίτημα της τουρκικής πλευράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η ομιλία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήταν κατώτερη των διεθνών περιστάσεων και των διπλωματικών αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Στις ελληνοτουρικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης καλεί την Τουρκία σε άρση του casus belli, είναι ωστόσο πασιφανής η έλλειψη συνολικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Για την εν εξελίξει γενοκτονία στη Γάζα, ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι αποτελεί έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου, τον οποίο χαρακτήρισε στρατηγικό του εταίρο παρακαλώντας τον απλώς να σταματήσει τον πόλεμο. Σε αντίθεση με άλλους ηγέτες κρατών, αποφεύγει να πει τα πράγματα με το όνομά τους, να χαρακτηρίσει γενοκτονία όσα συμβαίνουν στη Γάζα και να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, όπως έχουν κάνει η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών της Γ.Σ του ΟΗΕ. Τέλος, απέδειξε με την ομιλία του για άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί άβουλα τις επιταγές της Ουάσιγκτον τόσο στο Ουκρανικό όσο και στις αμυντικές δαπάνες ακόμη και εάν η χώρα ζημιώνεται.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ είναι σαφής και πάγια: τερματισμός της γενοκτονίας στη Γάζα, κυρώσεις στο Ισραήλ, εμπάργκο όπλων, αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από την ελληνική κυβέρνηση, εδώ και τώρα και λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967, που θα συνυπάρχουν ειρηνικά, στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ, με την ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η Προοδευτική Ελλάδα που οραματιζόμαστε είναι η Ελλάδα που βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στην πλευρά του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης, του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης.

Όχι στον εργασιακό μεσαίωνα – Δουλειά και ζωή με αξιοπρέπεια

Οι εργαζόμενοι στη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εργασιακό μεσαίωνα που επιβάλλει με πλήθος νόμων και αποφάσεων η κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία ευνοεί και νομιμοποιεί κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία στο όνομα της δήθεν «διασφάλισης» των εργασιακών δικαιωμάτων και της περαιτέρω «ρύθμισης» της αγοράς εργασίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιφέρει αλλεπάλληλα πλήγματα στο 8ωρο, αρχικά με τα 10ωρα και τώρα με το 13ωρο, καθώς και με την πολυδιάσπαση της άδειας των εργαζομένων, προφασιζόμενη ότι η θέση τους στη σημερινή Ελλάδα είναι αρκούντως ισχυρή για να αρνηθούν τις εργοδοτικές πιέσεις όπου απαιτείται συναίνεσή τους. Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν ενώ οι εργαζόμενοι καταβάλλουν βαρύ φόρο αίματος στους χώρους δουλειάς, με τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα να πολλαπλασιάζονται, καθώς τα μέτρα και οι κανόνες ασφαλείας έχουν ατονήσει σε εγκληματικό επίπεδο, ενώ έχει αποδυναμωθεί η Επιθεώρηση Εργασίας. Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου αποτέλεσε ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης απέναντι σε αυτή την πολιτική.

Συνολικά, η πολιτική της κυβέρνησης με την αυξανόμενη ακρίβεια, την καρτελοποίηση της αγοράς, την αισχροκέρδεια, τη στεγαστική κρίση, υποτυπώδεις αυξήσεις μισθών, ενώ συνεχώς υποχωρούν η αγοραστική δύναμη και το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, την αύξηση του κόστους για υγεία και παιδεία, επιδεινώνει διαρκώς τη θέση των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έχει διατυπώσει σαφείς και ξεκάθαρες θέσεις για την ενίσχυση του κόσμου της εργασίας και των συνταξιούχων: Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της Νέας Δημοκρατίας, 80% κάλυψη από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για το Δημόσιο, επαναφορά της 13ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, κατάργηση / ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς, επέκταση κατά δυο μήνες του επιδόματος ανεργίας για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και στον επισιτισμό, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η Προοδευτική Ελλάδα είναι η Ελλάδα της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Απέναντι στην επιμονή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να στηρίζει τα καρτέλ που αισχροκερδούν μέσω της ακρίβειας, να εισπράττει υπερέσοδα δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο από τους άδικους έμμεσους φόρους, να απαξιώνει συνεχώς την εργασία και ακόμα και οι όποιες φοροαπαλλαγές που δίνει να είναι οριζόντιες και να ευνοούν περισσότερο τα υψηλότερα εισοδήματα, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη δίκαιη φορολογία, τη στήριξη των εργαζομένων και των συνταξιούχων, το κοινωνικό κράτος με έμφαση στην Υγεία, την Παιδεία και τη στεγαστική πολιτική, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, το τραπεζικό σύστημα και τη ρευστότητα. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για μια Προοδευτική Ελλάδα είναι αποτέλεσμα μιας τεκμηριωμένης δουλειάς ετών του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία έχει πάρει τη μορφή προτάσεων νόμου και τροπολογιών που έχουν κατατεθεί επανειλημμένα στη Βουλή, αλλά και συνεργασίας και διαβούλευσης του Προέδρου, των Τομεαρχών της Κ.Ο. και των στελεχών του κόμματος με δεκάδες παραγωγικούς φορείς της χώρας αλλά και άμεσης επαφής και επικοινωνίας με ανθρώπους της εργασίας και της παραγωγής στις τοπικές κοινωνίες, μέσα από ένα πρόγραμμα εξωστρεφών δράσεων και περιοδειών στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ισχυρή δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση

Η κυβέρνηση της ΝΔ, από την πρώτη στιγμή έκανε ξεκάθαρο το σχέδιο της για τη δημόσια Εκπαίδευση. Επενδύοντας στο αφήγημα της ανομίας στα ΑΕΙ, των αιώνιων φοιτητών και της γραφειοκρατίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου, ετοίμασε το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης.

Ο νόμος 4777/2021 υπήρξε το πρώτο οργανωμένο χτύπημα στον πυρήνα της Δημόσιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η θέσπιση της ΕΒΕ, η ποινικοποίηση του φοιτητικού συνδικαλισμού, οι διαγραφές και τα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία υπήρξαν μόνο η αρχή της αντεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης σε συνδυασμό με την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου.

Το Μάρτιο του 2024 ψηφίστηκε ο νόμος 5094/2024, ο οποίος όριζε την ίδρυση μη κρατικών – ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Πρόκειται ουσιαστικά για συνεργασίες των εγχώριων κολεγίων με παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Παρά το φιάσκο της διαδικασίας των αιτήσεων και της αδειοδότησης, τέθηκαν ήδη σε λειτουργία 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια με αμφιβόλου ποιότητας προγράμματα σπουδών και χωρίς εγγυήσεις ακαδημαϊκής λειτουργίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στέκεται αταλάντευτα ενάντια στην εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και αγωνίζεται για την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των ελληνικών πανεπιστημίων. Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ που βρίσκεται και στο πρόγραμμα της Προοδευτικής Ελλάδας είναι η αύξηση της χρηματοδότησης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο 5% του ΑΕΠ, η αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα των ελληνικών πανεπιστημίων και η κατάργηση των ιδιωτικών ΑΕΙ, δηλαδή των κολεγίων, καθώς και η κατάργηση της ελάχιστης βάση εισαγωγής για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Στην Προοδευτική Ελλάδα η εκπαίδευση δεν θα είναι εμπόρευμα, αλλά δικαίωμα για όλους.

Αλήθεια και δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών

Δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη δεν νοούνται χωρίς ισχυρό κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση στην Ελλάδα κάτι που επιβεβαιώνει η επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα και τα όσα είπε για την τύχη των δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τόσο για το έγκλημα των Τεμπών όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την απόρριψη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη των προτάσεων προανακριτικής της αντιπολίτευσης.

Το έγκλημα των Τεμπών και η συγκάλυψή του από την κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να αποτελεί μια ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία, για τους θεσμούς, για την ίδια τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ο δίκαιος αγώνας του Πάνου Ρούτσι συνεχίζεται για 20η ημέρα με την υγεία του απεργού πείνας να επιβαρύνεται καθημερινά, αλλά τη Δικαιοσύνη να κωφεύει και να αρνείται την πλήρη ικανοποίηση του αιτήματός του και την κυβέρνηση Μητσοτάκη υποκριτικά να νίπτει τας χείρας της. Η στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας στο δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι εκδηλώνεται καθημερινά και με μαζικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλη χώρα, ενάντια στην επιχείρηση συγκάλυψης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις προσχηματικές αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από την αρχή είναι σαφής. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό του απεργού πείνας τονίζοντας τη στήριξη του κόμματός μας στο δίκαιο αίτημά του. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να κάνουν πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για εκταφή της σωρού του γιου του, Ντένι, και για πλήρη ιατροδικαστική έρευνα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν δικαιούται να αδιαφορεί μπροστά σε ένα πάνδημο αίτημα της κοινωνίας και κυρίως ένα αυτονόητο δικαίωμα του πατέρα. Από την αλήθεια δεν έχει να φοβηθεί κανείς τίποτα.

Απέναντι στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Δίπλα στον αγροτικό κόσμο

Η επιχείρηση συγκάλυψης του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη την ίδια στιγμή που ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος στερείται ήδη δισεκατομμύρια κονδυλίων λόγω του «γαλάζιου» σκανδάλου. Μετά το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα του Ιουλίου με το οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέρριψε τις προτάσεις προανακριτικής των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για τους κύριους Βορίδη και Αυγενάκη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, στην Εξεταστική Επιτροπή εξελίσσεται το επόμενο επεισόδιο της συγκάλυψης με διάχυση ευθυνών και αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων. Αποδεικνύεται έτσι πόσο υποκριτικές ήταν οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις στον αγροτικό κόσμο αλλά και σε όλη την ελληνική κοινωνία για απόδοση δικαιοσύνης. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση αδυνατεί να κρύψει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα «γαλάζιο» σκάνδαλο με ενορχηστρωτή το Μέγαρο Μαξίμου που εργαλειοποίησε το θεσμό των αγροτικών επιδοτήσεων προκειμένου να αποκομίσει εκλογικά οφέλη η ΝΔ και να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη οι ημέτεροι του καθεστώτος Μητσοτάκη. Όσοι συμμετείχαν και συγκάλυψαν το σκάνδαλο ή εκμεταλλεύτηκαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ για κομματικά και οικονομικά οφέλη θα αποκαλυφθούν ό,τι μέσα κι αν επιστρατεύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αδιαφορεί συνολικά για τον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγής. Ανέτοιμη και χωρίς σχέδιο βρέθηκε μπροστά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων που καταστρέφει καθημερινά την κτηνοτροφική παραγωγή. Πρόκειται για μία κρίση που απειλεί, όχι μόνο την ελληνική κτηνοτροφία, αλλά και την αγροτική οικονομία, την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και τη βιωσιμότητα ολόκληρων περιοχών. Απέναντι σε αυτή την καταστροφική πραγματικότητα και την εγκληματική ανικανότητα της κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο, που στηρίζεται στη γνώση και την ευθύνη, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης και την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Προοδευτικές συνεργασίες

Η Προοδευτική Ελλάδα δεν είναι απλά ένα όραμα, επιδιώκουμε να γίνει σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Και για να γίνει αυτό εφικτό είναι αναγκαία η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Ο σημερινός κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Συνιστά πολιτικό αδιέξοδο που ευνοεί την ΝΔ, καθώς και αντιδραστικές και εθνικιστικές πολιτικές δυνάμεις του δεξιού και ακροδεξιού τόξου. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για άλλες καθυστερήσεις. Οι κοινωνικές ανάγκες καθιστούν επείγον το αίτημα της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έγκαιρα είχε μιλήσει για την ανάγκη μιας μεγάλης προοδευτικής εκλογικής συνεργασίας. Για να έχει όμως θετικά αποτελέσματα χρειάζονται πρωτοβουλίες που θα χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και θα σφυρηλατήσουν ανθεκτικούς πολιτικούς δεσμούς και συγκεκριμένα, κοινοβουλευτική συμπόρευση στη βάση σαφών προγραμματικών δεσμεύσεων, φόρουμ προγραμματικού διαλόγου ευρύτερων δυνάμεων του προοδευτικού χώρου και συνεργασία και κοινή δράση στα κινήματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στηρίζει και ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία που έρχεται από τα κάτω από προοδευτικούς πολίτες, αλλά θα λάβει και ο ίδιος πρωτοβουλίες σε κάθε γωνιά της χώρας, ώστε η υπόθεση της ενότητας και των συνεργασιών να γίνει κτήμα όλης της ελληνικής κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι έτοιμος και προγραμματικά και πολιτικά για συμπόρευση και κοινή δράση των προοδευτικών δυνάμεων και κεντρικά και σε κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε στο αντεργατικό νομοσχέδιο της ΝΔ που φέρνει το 13ωρο εργασίας, όλα τα προοδευτικά κόμματα να συνυπογράψουμε μια δήλωση, ότι είναι απαράδεκτο και πρέπει να αποσυρθεί αμέσως από τη Βουλή. Αυτή είναι μια κοινή στάση που ενώνει την κοινωνία, όλους τους εργαζόμενους, χωρίς χρώματα, χωρίς κομματικές περιχαρακώσεις. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ένα βήμα παραπέρα, όχι να ψάχνουμε αυτά που μας χωρίζουν ή να γυρίζουμε στο παρελθόν. Χρειάζονται υπερβάσεις. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τη συνεργασία, μόνο να κερδίσουμε.

Ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καταλύτης της προοδευτικής αλλαγής

Μόνο ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής των εξελίξεων και ως εγγυητής μιας μεγάλης προοδευτικής συνεργασίας που θα εκφράσει μια μεγάλη προοδευτική πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία που θα κερδίσει τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό τον λόγο εργαζόμαστε καθημερινά σε όλα τα επίπεδα, στη Βουλή, στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές, σε κάθε τοπική κοινωνία για έναν ισχυρό, μαζικό και γειωμένο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Στο πλαίσιο αυτό:

Πραγματοποιούμε καμπάνια σε όλη τη χώρα για την προώθηση της πρότασης για την Προοδευτική Ελλάδα που παρουσιάσαμε στην 89η ΔΕΘ.

Πραγματοποιούμε οργανωτική και οικονομική εξόρμηση για την ενίσχυση του κόμματος και των μέσων ενημέρωσης του κόμματος.

Συγκροτούνται τα Τμήματα της Κεντρικής Επιτροπής και ορίζονται συντονιστές/τριες και αναπληρωτές/τριες συντονιστές/τριες:

Τμήμα Εξωτερικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Αποδήμων : Συντονιστής: Αμανατίδης Γιάννης – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Τριδήμα Μαρία – Φιλιώ

Τμήμα Προσφυγικού και Μεταναστευτικής Πολιτικής: Συντονίστρια: Τοπαλίδου Μαρία – Αναπληρωτής Συντονιστής: Πετράς Δημήτρης

Τμήμα Άμυνας: Συντονιστής: Θεοδουλίδης Πρόδρομος – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Τσιάρα Ολυμπία

Τμήμα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Συντονιστής: Σταυριδόπουλος Θρασύβουλος – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Ευαγγελοπούλου Ελένη

Τμήμα Προστασίας του πολίτη και Πολιτικής Προστασίας: Συντονιστής: Αναγνωστάκης Δημήτρης – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Χατζοπούλου Αγγελίνα

Τμήμα Δικαιοσύνης, Κράτους Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Συντονιστής: Τσίρκας Βασίλης – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Κουβέλη Μαρία

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης: Συντονιστής: Γκοτσόπουλος Θοδωρής – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Τσαντίλη Άννα

Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής / Φύλου: Συντονίστρια: Λούκα Μαρία – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Μαστροπέρρου Λουκία

Τμήμα Διαφάνειας: Συντονιστής: Χατζησάββας Μάρκος – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Μέμτσα Ρίτσα

Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού: Συντονίστρια: Δεσποτοπούλου Βάνα – Αναπληρωτής Συντονιστής: Γράψας Γιάννης

Τμήμα Πολιτισμού: Συντονιστής: Λιώνης Δέδες – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Κομηνέα Σοφία

Τμήμα Υγείας: Συντονιστής: Λιβαδάς Κώστας – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Λαμπρίδου Μαρία

Τμήμα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Συντονίστρια: Σκούφα Μπέττυ – Αναπληρωτής Συντονιστής: Μακρυνός Γιώργος

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης: Συντονίστρια: Καρφάκη Ασπασία – Αναπληρωτής Συντονιστής: Γεωργιάδης Κώστας

Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής: Συντονιστής: Θωμόπουλος Γιώργος – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Χατζηνικόλα Βύλη

Τμήμα Ανάπτυξης και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Συντονιστής: Σταύρου Μιχάλης – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Κυράτση Δήμητρα

Τμήμα Τουρισμού: Συντονίστρια: Καραγιάννη Χρύσα – Αναπληρωτής Συντονιστή: Χανιωτάκης Γιάννης

Τμήμα Υποδομών και Μεταφορών: Συντονιστής: Μυλόπουλος Γιάννης – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Σιαφάκα Τζωρτζίνα

Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής: Συντονιστής: Αραχωβίτης Σταύρος – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Μιχαλοπούλου Ντιάνα

Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής: Συντονιστής: Κοντοδήμας Φώτης – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Μπουμπόναρη Φανή

Τμήμα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Πολιτικής: Συντονιστής: Σπίγκος Χρήστος – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Παναγιώτου Αθηνά

Οι συντονιστές/τριες και αναπληρωτές/τριες συντονιστές/τριες εντός 10 ημερών σε συνεργασία με τα καθ' ύλην αρμόδια μέλη της Π.Γ. θα κάνουν την εισήγησή τους για τη σύνθεση της γραμματείας του κάθε Τμήματος, εισήγηση που θα εγκριθεί συνολικά στην επόμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Ορίζονται οργανωτικοί υπεύθυνοι για όλες τις Νομαρχιακές Επιτροπές της χώρας: Βασιλόπουλος Θάνος, Βισβίκη Αγγελική, Βουγιουκλή Κατερίνα, Γιαπιτζής Μιχάλης, Γκόνης Πάνος, Εδιρνέλης Γρηγόρης, Ελευθεριάδου Σημέλα, Καπράνας Ζήσης, Καραντιλιόν Νίκος, Κατσιούρας-Στεφανιδάκης Μάριος, Κούσας Χρήστος, Κωστακιώτης Δημήτρης, Λαμπρινίδης Φώτης, Μαχιμάρη Έφη, Παπανδρικοπούλου Μαρία Αγγελική, Πετράκος Χρήστος, Προβατά Έρρικα, Ρίζου Σοφία, Σαγρεδάκης Γιώργος, Σιαφάκα Τζωρτζίνα, Στέφος Γιάννης, Ταρασίδου Πηνελόπη, Τσαλδάρη Ελένη, Φρυγανιώτη Βάνα, Ψαρρά Σοφία.

Οι εκλογές για την ανάδειξη Περιφερειακών Επιτροπών, Νομαρχιακών Επιτροπών και Συντονιστικών Οργανώσεων Μελών θα πραγματοποιηθούν το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. Η ΚΕ εξουσιοδοτεί την ΠΓ για τον ορισμό του οδικού χάρτη των εκλογών, του αριθμού των μελών των οργάνων και για όλες τις λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας.

Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και περιοδείες του Προέδρου, των βουλευτών, μελών της ΠΓ και της ΚΕ του κόμματος σε όλη τη χώρα από την αρχή αυτής της εβδομάδας έως το τέλος Νοεμβρίου.