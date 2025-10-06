Άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας του Νίκου Παππά ζητά η Μέτσολα

Άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά ζήτησε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αίτημα των ελληνικών αρχών αφορούν δικαστική υπόθεση από την περίοδο πριν γίνει ευρωβουλευτής. Ειδικότερα, αφορά τη μήνυση που υπέβαλε ο παρουσιαστής Βαγγέλης Περρής μετά από τον χαρακτηρισμό «γιουσουφάκι» που του προσέδωσε ο Ν. Παππάς, τον Μάρτιο του 2024, σε συνέντευξή του στο Youtube. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά ζητεί τη μη άρση της ασυλίας του.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία σε επίπεδο επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής (JURI).