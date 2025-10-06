Αθήνα, 21°C
Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου, 2025
Σωκράτης Φάμελλος
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Φάμελλος για παραίτηση Τσίπρα: Τον τιμώ, δεν είμαστε αντίπαλοι

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Σχολιάζοντας τη παραίτηση Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι με τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό δεν είναι αντίπαλοι και στόχος τους είναι η ανατροπή της κυβέρνησης

Τις σημερινές καταιγιστικές εξελίξεις με τη παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος σε μήνυμά του. 

«Η σημερινή εξέλιξη της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ σημαντική. Τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ», σχολίασε αρχικά.

«Το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδικίας. Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

«Από την πρώτη ημέρα της εκλογής μου έθεσα την ανάγκη μίας προοδευτικής κυβέρνησης, που θα κάνει πράξη την Προοδευτική Ελλάδα.

Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με στόχο και δέσμευση να μείνει το κόμμα όρθιο, με συνέπεια και σοβαρότητα, να αποτινάξει την αναξιοπιστία και να συμβάλλει στην προοδευτική διέξοδο της πατρίδας μας. Μίλησα με γενναιότητα για την ανάγκη υπέρβασης του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου, για την ανάγκη συνεργασιών, για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη δεξιά.

Για να γίνει αυτό πράξη απαιτείται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταλύτης, αλλά και εγγύηση της Προοδευτικής Ελλάδας. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αυτή είναι η δική μας προτεραιότητα», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 

«Μόνο με συνεργασίες και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, με μία νέα κοινωνική πλειοψηφία, αλλά και με υπερβάσεις θα βγάλουμε τη χώρα και την κοινωνία από το σημερινό τέλμα. Και αυτές τις πρωτοβουλίες ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις αναλαμβάνει καθημερινά. Οι πολίτες της χώρας απαιτούν κοινή δράση, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όλη την Ελλάδα. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς», κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος. 

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, έλαβε μια λιτή επιστολή από τον πρώην πρωθυπουργό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με την οποία ανακοίνωνε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.

 

