Χαρίτσης σε Τσίπρα: Ο μόνος δρόμος είναι η ενότητα της Αριστεράς

Με καλό μάτι πήρε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής ο επικεφαλής της Νεάς Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.
Σε συνέντευξή του στον Real FM, ο κ. Χαρίτσης στάθηκε στη φράση του πρώην πρωθυπουργού που έκανε λόγο για «χωρίς μεσσίες», σχολιάζοντας πως συμφωνεί με αυτήν την τοποθέτηση καθώς δείχνει λογική ενότητας.
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επέμεινε στην ανάγκη για ενότητα της Αριστεράς προκειμένου να σταθεί ως ανάχωμα στην επέλαση της Δεξιάς.
«Η Αριστερά πρέπει να έχει πρόγραμμα, στρατηγική και ιδεολογική κατεύθυνση απέναντι στη Δεξιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Να περάσουμε από τη συζήτηση στην πράξη
«Η συζήτηση για την ενότητα έχει ανοίξει εδώ και καιρό, το ζητούμενο είναι να περάσουμε από τη συζήτηση στην πράξη», τόνισε ο κ. Χαρίτσης φέρνοντας ως παράδειγμα την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τέσσερα κόμματα της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης στη Βουλή για το Flotilla.
«Έτσι μπορεί να χτιστεί ένα λαϊκό μέτωπο που θα περιλαμβάνει τις δυνάμεις της Αριστεράς, της οικολογίας και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, για μια ενωτική και ισχυρή απάντηση στη Δεξιά», επισήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης.
