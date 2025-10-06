Εν αναμονή αποφάσεων για τα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Δεν είναι η πρώτη φορά δυστυχώς που ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι για τους εργαζόμενους (δημοσιογράφους, τεχνικούς και διοικητικούς) στα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία (Αυγή, avgi.gr και ρ/σ «Στο Κόκκινο»). Υπάρχει η αίσθηση ωστόσο ότι θα πρέπει να αναμένονται σύντομα αποφάσεις από την κομματική ηγεσία.

Το θέμα συζητήθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Γιάννη Μπουλέκο, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και υπεύθυνο για τα ΜΜΕ του κόμματος να κάνει μια συνολική σε βάθος παρουσίαση για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον:

«Παραλάβαμε τα Μέσα σε κατάσταση πλήρους διάλυσης» είπε… καρφώνοντας την περίοδο Κασσελάκη. Πιο συγκεκριμένα «υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ, με κίνδυνο μέτρων αναγκαστικής κατάσχεσης κατά του μοναδικού μετόχου (ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.)». Τώρα όμως η σημερινή διοίκηση κατάφερε να ρυθμίσει τις οφειλές σε βάθος 20 ετών, συμπλήρωσε.

Από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2025 τα έσοδα από διαφήμιση ήταν μηδενικά και το εμπορικό τμήμα, διαλυμένο. Σήμερα το εμπορικό τμήμα επανασυγκροτήθηκε και υπάρχουν τα πρώτα έσοδα, ανέφερε ο Γ. Μπουλέκος. Αναφορικά δε με την καμπάνια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου «τα αποτελέσματά της ώς και σήμερα ήταν μικρότερα από τις προσδοκίες και για τον λόγο αυτό συνεχίζεται».

Ειδικότερα για το «Κόκκινο», από τον Ιούνιο μειώθηκε το κόστος λειτουργίας με μείωση προσωπικού, σε κάθε περίπτωση «το ραδιόφωνο αποτελεί το μεγάλο περιουσιακό στοιχείο του κόμματος και πρέπει να υποστηριχτεί πλήρως». Το ραδιόφωνο δείχνει ότι μπορεί να είναι βιώσιμο και δυναμικό, σημείωσε, ενώ στα σχέδια είναι η δημιουργία web TV με μόνιμη καθημερινή διαδικτυακή εκπομπή. Οσον αφορά την «Αυγή», που είναι και η «μεγάλη πρόκληση» σύμφωνα με τον Γ. Μπουλέκο, έχει συμφωνηθεί μαζικό πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, το οποίο όμως, διευκρίνισε, ακόμα δεν έχει χρηματοδότηση.

Συμπερασματικά «μέσα σε λίγους μήνες έγινε μια ουσιαστική δουλειά εξυγίανσης και ανασυγκρότησης. Το έργο που έχει γίνει, θέτει μια σταθερή βάση, αλλά χρειάζεται συνέχεια, πολιτική βούληση και στήριξη από το κόμμα για να ολοκληρωθεί η μετάβαση στη νέα εποχή».

Στη συνεδρίαση της Κ.Ε. δόθηκε ο λόγος στον συνδικαλιστικό εκπρόσωπο των δημοσιογράφων του «Κόκκινου», Διονύση Ελευθεράτο, ο οποίος με τον τρόπο του έδειξε την αναγκαιότητα ύπαρξης των Μέσων του ΣΥΡΙΖΑ, αναγκαιότητα πρωτίστως για τους προοδευτικούς πολίτες, παρατήρησε. Είναι ο μοναδικός ραδιοφωνικός σταθμός με τέτοιο περιεχόμενο, επιχειρηματολόγησε, ο οποίος επιπλέον έχει δείξει αντοχή ακόμη και σε περιόδους που έδειχνε να έχει εγκαταλειφθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τη στιγμή αυτή οι εργαζόμενοι των Μέσων είναι 3,5 μήνες απλήρωτοι, κατέληξε.