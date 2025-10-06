Τι θα γίνει με την έδρα του Αλέξη Τσίπρα - Ποιος είναι ο επόμενος

Τι ισχύει για την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ και η ενδεχόμενη «καραμπόλα» με τη Νέα Αριστερά.

Στον Θοδωρή Δρίτσα περνάει η έδρα του Αλέξη Τσίπρα, μετά την ανακοίνωση του πρώην πρωθυπουργού ότι παραιτείται από βουλευτής.

Αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την πλευρά του πρώην υπουργού, ο οποίος έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και πλέον είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.

Εάν ο Θοδωρής Δρίτσας επιλέξει να κρατήσει την έδρα, τότε πιθανότατα ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει με 25 βουλευτές και η ΝΕΑΡ να ανέβει στους 12.

Εάν ο κ. Δρίτσας δεν την αποδεχτεί, τότε ο επόμενος στη σειρά είναι ο Νίκος Μπελαβίλας.