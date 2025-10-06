Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
22.3° 20.1°
2 BF
71%
Θεσσαλονίκη
Ψιχάλες μικρής έντασης
17°C
17.7° 15.6°
1 BF
88%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
20.0° 19.4°
1 BF
76%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
3 BF
78%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.5° 16.5°
1 BF
80%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
94%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
91%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.2° 24.4°
2 BF
47%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.9° 20.4°
4 BF
69%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
5 BF
64%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.7°
1 BF
68%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
100%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
68%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.7° 18.9°
3 BF
67%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.2° 20.8°
1 BF
69%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.4° 18.8°
0 BF
72%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.7° 17.3°
2 BF
78%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.8° 15.8°
2 BF
86%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.6° 14.6°
0 BF
88%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου, 2025
Αλέξης Τσίπρας
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Τι θα γίνει με την έδρα του Αλέξη Τσίπρα - Ποιος είναι ο επόμενος

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Τι ισχύει για την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ και η ενδεχόμενη «καραμπόλα» με τη Νέα Αριστερά.

Στον Θοδωρή Δρίτσα περνάει η έδρα του Αλέξη Τσίπρα, μετά την ανακοίνωση του πρώην πρωθυπουργού ότι παραιτείται από βουλευτής.

Αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την πλευρά του πρώην υπουργού, ο οποίος έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και πλέον είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.

Εάν ο Θοδωρής Δρίτσας επιλέξει να κρατήσει την έδρα, τότε πιθανότατα ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει με 25 βουλευτές και η ΝΕΑΡ να ανέβει στους 12.

Εάν ο κ. Δρίτσας δεν την αποδεχτεί, τότε ο επόμενος στη σειρά είναι ο Νίκος Μπελαβίλας. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τι θα γίνει με την έδρα του Αλέξη Τσίπρα - Ποιος είναι ο επόμενος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual