Η φρεγάτα συνεχίζει να πληγώνει

Οι ομιλίες του Σωκράτη Φάμελλου, σε Βουλή και κόμμα, είναι πάντα μεγάλες σε διάρκεια, με αναφορές σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Από τον κανόνα αυτό δεν ξέφυγε ούτε το πρωί του Σαββάτου, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Παρά ταύτα, υπήρχε ένα θέμα στο οποίο ΔΕΝ αναφέρθηκε: την 4η φρεγάτα. Οχι αναίτια, καθώς την ώρα που απηύθυνε πρόσκληση κοινής δράσης σε προοδευτικά κόμματα και πολίτες, ήξερε ότι το «ναι» του κόμματός του στην αγορά μιας επιπλέον φρεγάτας φέρνει σύννεφα στις σχέσεις με τη Νέα Αριστερά, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από το χθεσινό σημείωμα του Αλέξη Χαρίτση.

Πιάνοντας το νήμα από την αρχή, ο Σ. Φάμελλος αφιέρωσε χρόνο από την ομιλία του προκειμένου να καταδείξει ότι «κάθε μέρα που περνάει η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα σε υποχωρήσεις. Η εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ο καθρέφτης της αποτυχίας και της ανεπάρκειας του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επιπροσθέτως, «σε αυτές τις στιγμές η χώρα χρειάζεται ισχυρότερο διπλωματικό και πολιτικό κεφάλαιο. Χρειάζεται ισχυρότερη παρουσία, όχι υποχωρήσεις προς τα πίσω και ήττες».

Αναλυτικός και στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ–Π.Σ. χαρακτήρισε αποκορύφωμα των αποτυχιών την πρόσφατη ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, ενώ διερωτήθηκε τι μέτρα πήρε ο πρωθυπουργός προκειμένου να αρθεί το casus belli. Χαρακτήρισε, τέλος, «φιάσκο» την υπόθεση με την πόντιση του καλωδίου. Ενώ, λοιπόν, θα ανέμενε κανείς στο σημείο αυτό να κάνει αναφορά στα θέματα άμυνας, εξοπλιστικά κ.ά., εν τούτοις δεν έκανε...

Περίπου 24 ώρες μετά, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έγραφε, στην τακτική κυριακάτικη ανάρτησή του, τα εξής: «Η τέταρτη φρεγάτα που αγόρασε η χώρα μας κοστίζει 809 εκατομμύρια ευρώ. Δίχως τον οπλισμό της.

Μισή... ΔΕΘ

»Για να έχουμε μια εικόνα, τα περίφημα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είχαν κόστος 1,6 δισεκατομμύριο ευρώ. Σκεφτείτε το ανάποδα. Τι θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση, που θα μπορούσε να διαθέσει 809 εκατομμύρια ευρώ για την επίλυση άμεσων αναγκών της ελληνικής κοινωνίας;».

Και, προλαμβάνοντας τους επικριτές της Νέας Αριστεράς, επεσήμανε: «Το αντεπιχείρημα γνωστό: να μην έχουμε άμυνα; Κανείς δεν είπε αυτό. Η Νέα Αριστερά καταψήφισε την αγορά της τέταρτης φρεγάτας στη Βουλή επειδή δεν υπηρετεί τίποτα άλλο παρά τον παραλογισμό των υπέρογκων εξοπλισμών. Κινήσεις δίχως στρατηγική, που δεν υπηρετούν μια συνεκτική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και πώς να την υπηρετήσουν αφού αυτή η εξωτερική πολιτική είναι ανύπαρκτη στα χρόνια διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE και αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής άμυνας».

Ενώ δίνοντας ένα πιο πολιτικό χρώμα στη συνέχεια, «η Αριστερά δεν μπορεί να συναινεί στον ολισθηρό αυτό δρόμο. Και ήταν λάθος η απόφαση των ηγεσιών ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να δώσουν -στην πράξη- λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Η χώρα χρειάζεται σχέδιο για τη διπλωματική επίλυση των διαφορών της με την Τουρκία, μια δύναμη που αναβαθμίζεται διαρκώς. Κάθε παραπομπή του ζητήματος αυτού στο ακαθόριστο μέλλον είναι επιλογή υπονόμευσης της εθνικής μας κυριαρχίας».

Το θέμα αυτό αναμένεται να απασχολήσει, έστω και εμμέσως, το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς την Τετάρτη. Βασικό θέμα της συνεδρίασης, πάντως, θα είναι η οριστικοποίηση των ημερομηνιών του Συνεδρίου, που μετατοπίζεται, για πρακτικούς λόγους, στα μέσα Δεκεμβρίου.