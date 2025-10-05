Παρότρυνση Τσίπρα για «νέο πατριωτισμό ενάντια στους ολιγάρχες»

«Επανασύστησε» τον πατριωτισμό στους πολίτες με μια νέα του μορφή, η οποία υποστήριξε ότι πρέπει να αφορά στη συμπερίληψη, την ηθική, την οικονομία και την κοινωνία

Πολύ συχνή -σε βαθμό σαφούς επιβεβαίωσης της επανόδου του στην κεντρική πολιτική σκηνή- είναι πλέον η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για επίκαιρα πολιτικά ζητήματα.

Με νέα ανάρτησή του το απόγευμα της Κυριακής παρέθεσε μια τοποθέτησή του για το θέμα του πατριωτισμού, τον οποίο «επανασύστησε» στους πολίτες με μια νέα του μορφή, η οποία υποστήριξε ότι πρέπει να αφορά στη συμπερίληψη, την ηθική, την οικονομία και την κοινωνία, καθώς επίσης και να τον τοποθετεί ενάντια στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Πρόκειται για ένα απόσπασμα από την ομιλία στο Πανεπιστήμιο Παρισίων Panthéon-Sorbonne, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Πρέπει να κινητοποιηθούμε γύρω από ένα νέο πατριωτισμό για δικαιοσύνη στις χώρες μας. Ένα νέο πατριωτισμό που να είναι συμπεριληπτικός, ηθικός, οικονομικός και κοινωνικός. Ένα νέο πατριωτισμό βασισμένο στην αποφασιστικότητα να αντισταθούμε στα μεγάλα συμφέροντα των ισχυρών και των ολιγαρχών. Και να τους κάνουμε να πληρώσουν. Να ενισχύσουμε τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας και να προστατεύσουμε τη δημοκρατία».

Συνάντηση με τους Έλληνες φοιτητές

Λίγο αργότερα ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε και με μία ακόμα ανάρτηση με θέμα το ενδιαφέρων των Ελλήνων φοιτητών της Σορβόνης για την πολιτική ζωή, την οικονομία, τη διαφθορά, την αναξιοκρατία και την συνολική προοπτική στην Ελλάδα. Η ανάρτηση:

«Μετά την ομιλία μου και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των φοιτητών της Σορβόνης, μια ομάδα ελλήνων που σπουδάζουν σε διάφορες σχολές του πιο ιστορικού Πανεπιστημίου της Γαλλίας, είχε κι άλλα πολλά να με ρωτήσει. Τους ζήτησα απλά λίγο χρόνο να γυρίσω στο ξενοδοχείο να αλλάξω και να πάμε να πιούμε μαζί μια μπύρα. Για να τους απαντήσω σε κάθε τους ερώτηση, κυρίως όμως για τους ακούσω. Το ενδιαφέρον τους για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα ήταν ζωηρό. Για την πολιτική ζωή, την οικονομία, τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, για την συνολική προοπτική της χώρας. Με καθαρή ματιά και γνήσια αγωνία για το αύριο της πατρίδας μας, που είναι το δικό τους αύριο. Τελικά, μάλλον εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα από αυτή τη συνάντηση. À bientôt, les enfants»!