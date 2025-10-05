Φαραντούρης για ΚΑΠ: Η Ελλάδα με 13,5 δισ. στα όρια της καταστροφής

Σε νέα παρέμβαση για τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτική προχώρησε ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Σε δηλώσεις του από τη Δανία, αναφέρθηκε στους χιλιάδες αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι την χώρα μας λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και στις πολιτικές που εφαρμόζει μία άλλη αγροτική ευρωπαϊκή χώρα, η Δανία, «παγκόσμια πρωταθλήτρια στον πρωτογενή τομέα», όπως τη χαρακτήρισε.

@nfarantouris Που πήγαν τα λεφτα; Για το 2023-2027, η 🇩🇰 Δανία παίρνει €5 δισ. σε επιδοτήσεις και η 🇬🇷 Ελλάδα, €13,5 δισ. Και όμως, η Δανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια σε αγροτικά & βιολογικά προϊόντα, ενώ εδώ οι αγρότες καταρρέουν. Γιατί; Γιατί εκεί υπάρχει σχεδιασμός & στήριξη της πολιτείας σε συνεταιρισμούς και παραγωγή, ενώ εδώ τα χρήματα πάνε σε κομματικούς εγκάθετους, βαφτιστήρια και κολλητούς. Απλά και ξεκάθαρα. ♬ πρωτότυπος ήχος - Νικόλας Φαραντούρης

«Αναρωτιόμαστε στην Ελλάδα που πάνε τα λεφτά. Για το 2023-2027, η Δανία έχει λαμβάνειν €5 δισ. σε αγροτικές επιδοτήσεις και η Ελλάδα, €13,5 δισ. Υπερδιπλάσια κονδύλια!»

«Και όμως, με πολύ λιγότερα χρήματα, η Δανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια σε αγροτικά και βιολογικά προϊόντα, γαλακτοκομικά , γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, ενώ στην πατρίδα μας, με υπερδιπλάσιες επιδοτήσεις 13,5 δισ., ο αγροτικός τομέας σβήνει. Γιατί; Διότι στη Δανία υπάρχει σχεδιασμός και ουσιαστική στήριξη της πολιτείας σε συνεταιρισμούς και πρωτογενή παραγωγή, ενώ στην Ελλάδα τα χρήματα τα διαχειρίζονται ακατάλληλοι άνθρωποι και τα καρπώνονται κομματικοί εγκάθετοι.»

Εξάλλου, σε δηλώσεις του από πρότυπη συνεταιριστική μονάδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων στο Aalporg, ο Έλληνας ευρωβουλευτής αποκάλυψε ότι «η Δανία έχει αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα. Οι βασικές αγροτικές εξαγωγές της χώρας περιλαμβάνουν χοιρινό κρέας, ψάρια και γαλακτοκομικά προϊόντα. Το δανέζικο αγροτικό τοπίο χαρακτηρίζεται από 40.000 φάρμες, με μέσο μέγεθος περίπου 70 εκτάρια ανά εκμετάλλευση. Αντίθετα, η Ελλάδα διαθέτει περίπου 700.000 φάρμες, αλλά με πολύ μικρότερο μέσο μέγεθος, μόλις 7 εκτάρια. Η Δανία διαθέτει περίπου 12 εκατομμύρια χοιρινά, ενώ η Ελλάδα αριθμεί μόλις 780.000. Επιπλέον, η Δανία αξιοποιεί το 61% της συνολικής έκτασής της για καλλιέργεια, τη στιγμή που η Ελλάδα καλλιεργεί μόνο το 20% της επικράτειάς της».

Όσον αφορά τις δαπάνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και πριν την περίοδο 2023-2027, ο Νικόλας Φαραντούρης επίσης παρέθεσε στοιχεία:

«Μόνο το 2020 η Ελλάδα ενισχύθηκε με σχεδόν 2,7 δισ. ευρώ, ενώ η Δανία έλαβε περίπου 1 δισ. ευρώ».

«Σε μια περίοδο που η Κομισιόν προτείνει τη μείωση των τα κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατά €80 δισ. στον επόμενο προϋπολογισμό, επείγει ο ανασχεδιασμός και η ουσιαστική στήριξη των αγροτών στη χώρα μας. Να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις άστοχές και σπασμωδικές ενέργειες που έχουν "παγώσει" τις πληρωμές σε όλη την Ελλάδα και να στηριχθούν συνεταιρισμοί και καινοτόμες μέθοδοι καλλιέργειας και παραγωγής. Ήδη το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών».